Ils sont restés bloqués dans les embouteillages pendant 10 jours – Le plus grand embouteillage de l’histoire

L’incroyable embouteillage de la G110 en Chine

Les rues des grandes villes sont souvent le théâtre d’embouteillages, mais celui dont il est question ici a dépassé tout ce que l’on peut imaginer. En août 2010, sur la route G110, reliant Pékin à Yinchuan, s’est produit un énorme bouchon qui a duré plusieurs jours. Imaginez une situation où la circulation était si dense qu’une file de véhicules s’étendait sur près de 100 kilomètres, un véritable défi pour les personnes coincées.

Cela a commencé le 13 août lorsque le trafic a atteint une saturation à 60 % au-delà de la capacité maximale de la route. Les automobilistes ont découvert que, malgré leur espoir de progresser, ils n’avançaient qu’à une vitesse dérisoire d’un kilomètre par jour. Certaines conductrices et certains conducteurs ont passé des jours entiers dans leurs voitures, ne sachant pas quand la situation s’améliorerait.

Les autorités n’ont pas eu d’autre choix que de chercher des solutions, en ouvrant des voies secondaires pour alléger la pression. Ce n’est qu’après plusieurs jours, soit le 23 août, que la circulation a commencé à retrouver un semblant de normalité.

Les causes du chaos routier

Qu’est-ce qui a bien pu provoquer un tel désastre ? En fait, plusieurs facteurs se sont réunis pour former ce que l’on pourrait appeler une tempête parfaite. D’abord, les nombreux péages sur la G110 ont considérablement ralenti la circulation. Ajoutez à cela le retour des habitants de Pékin après les vacances d’été et des travaux de maintenance sur la route qui avaient débuté plusieurs années auparavant. Ces travaux ont nécessité le déplacement d’un nombre accru de poids lourds, ce qui a encore réduit la fluidité du trafic.

Un autre élément à considérer est l’augmentation du transport de charbon en provenance de Mongolie, qui était acheminé principalement par cette route. À cette époque, la Chine faisait face à une forte hausse du nombre de véhicules sur ses routes, avec 13,5 millions de nouvelles immatriculations enregistrées en 2009. Le pays n’avait pas encore développé d’infrastructures suffisantes pour répondre à cette croissance rapide. Pensez à ce que cela signifie pour un conducteur : une attente angoissante, pas de solution en vue.

La réalité pour les conductrices et conducteurs

Outre la fatigue accumulée, les personnes coincées dans cet embouteillage ont dû faire face à des incidents décourageants, comme des vols de carburant. La situation a créé des opportunités pour des entrepreneurs improvisés qui ont érigé des stands le long de la route, proposant de l’eau, de la nourriture et d’autres produits de première nécessité à des prix souvent exorbitants. C’était une façon pour ces habitants de profiter de la malchance des automobilistes, mais ils ont également permis à ceux-ci de vivre cette attente de manière un tant soit peu plus « humaine ».

En résumé, cet embouteillage colossal reste gravé dans les mémoires. Il incarne non seulement les défis de la mobilité dans un pays en pleine croissance, mais aussi les conséquences d’un manque d’infrastructure adaptative. Si vous vous trouvez un jour coincé dans un bouchon impromptu, n’oubliez pas qu’il y a toujours moyen de transformer une situation désagréable en expérience à partager.

Réflexions personnelles sur l’univers de l’automobile

Les embouteillages, bien qu’irritants, nous rappellent que la route est un espace de partage. Chaque conducteur est une histoire à elle seule ; des trajets quotidiens aux aventures imprévues. La réalité de la circulation peut sembler accablante, mais elle nous pousse aussi à réfléchir sur l’importance de l’aménagement du territoire. Dans une société où la voiture est reine, l’amélioration des infrastructures devient un sujet central pour assurer un avenir plus fluide pour tous.