Hyundai annonce un nouveau modèle électrique : la famille Ioniq s’agrandit-elle ?

La marque coréenne Hyundai vient de dévoiler les premières images d’un nouveau modèle électrique qui pourrait rejoindre la gamme Ioniq. Le mystérieux véhicule sera officiellement présenté lors du Salon de l’Automobile de Shanghai 2025, qui se tiendra du 23 avril au 2 mai.

Le groupe Hyundai-Kia poursuit sa stratégie d’électrification avec le développement d’une gamme complète de véhicules électriques visant à conquérir le marché mondial. Cette approche explique pourquoi la plupart des modèles d’une marque trouvent leur équivalent chez l’autre.

Un possible « jumeau » du Kia EV3

Selon les premières analyses, ce nouveau modèle électrique de Hyundai partagerait de nombreux attributs avec le Kia EV3, un crossover compact 100% électrique qui connaît déjà un véritable succès commercial. Tout laisse penser que nous pourrions découvrir un véhicule très proche, mais sous la bannière Hyundai et probablement intégré à la famille Ioniq.

La marque a pour l’instant publié deux images teaser. La première révèle le design des feux arrière, formant une ligne horizontale qui s’étend sur toute la largeur du véhicule – une tendance esthétique de plus en plus répandue dans l’industrie automobile. On peut remarquer que le véhicule est encore revêtu du camouflage caractéristique des unités d’essai.

Le second aperçu nous montre le mystérieux véhicule électrique en plein dérapage sur la neige. Malgré le camouflage qui dissimule une grande partie de sa silhouette, on distingue des phares au design très horizontal, un pare-chocs doté d’une large entrée d’air et des barres longitudinales sur le toit.

Ioniq 3 ou Ioniq 4 ?

D’après certaines sources coréennes, ce nouveau modèle pourrait être baptisé Ioniq 4. Une autre hypothèse évoque le nom de Ioniq 3, car le chiffre 4 est mal perçu dans les cultures chinoise et sud-coréenne.

Ce SUV compact se positionnerait à la base de la gamme actuelle de voitures électriques Hyundai, juste au-dessus du Hyundai Inster (le modèle électrique le plus petit et le moins cher de la marque, qui ne porte pas l’appellation Ioniq). Il serait donc plus compact que l’Ioniq 5 et par conséquent plus abordable. Cette stratégie rappelle celle adoptée pour le Kia EV3, situé en-dessous des EV6 et EV4 dans la hiérarchie des véhicules électriques Kia.

Selon les informations du site The Korean Car Blog, ce modèle est connu en interne sous le code « OE ». À noter que tous les modèles Ioniq ont la lettre « E » en seconde position dans leur code d’identification interne, ce qui renforce l’hypothèse d’un nouveau membre de cette famille.

Caractéristiques techniques probables

Bien que Hyundai n’ait pas encore révélé les spécifications techniques de son nouveau véhicule électrique, on peut imaginer que la marque utilisera des systèmes de propulsion déjà existants dans d’autres modèles du groupe.

Le moteur électrique de 150 kW (204 ch) qui équipe déjà l’EV3 et l’EV4 semble être un candidat idéal. Sur ces modèles, ce moteur est associé à des batteries de 58,2 kWh ou 81,4 kWh, permettant d’atteindre une autonomie supérieure à 600 kilomètres en cycle WLTP pour l’EV3 et environ 590 kilomètres pour l’EV4.

À ce stade, difficile de savoir si ce nouveau Hyundai sera commercialisé sur le marché européen ou si sa distribution sera limitée à d’autres régions comme la Chine. Ce qui est certain, c’est que sa présentation officielle aura lieu fin avril lors du Salon de Shanghai.

La stratégie électrique de Hyundai s’intensifie

Ce lancement s’inscrit dans la feuille de route de la marque asiatique pour 2025. Il sera suivi d’une nouvelle offensive prévue pour 2026, qui verra l’arrivée de trois nouveaux modèles, incluant des véhicules 100% électriques et des modèles à autonomie étendue.

Hyundai s’est fixé comme objectif de vendre entre 80 000 et 100 000 unités sur les marchés internationaux cette année. Vous êtes à la recherche d’un SUV électrique compact ? Patientez encore quelques semaines et vous découvrirez peut-être votre futur véhicule. (Je dois avouer que l’attente me rend aussi impatient que vous !)

Nous devrions recevoir davantage d’informations sur ce potentiel nouveau membre de la famille Ioniq dans les prochains jours, à l’approche de l’ouverture du Salon de l’Automobile de Shanghai 2025.