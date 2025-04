Hybrides rechargeables en Europe : la chute commence-t-elle ?

Le marché automobile européen traverse une période charnière marquée par des changements significatifs dans les préférences des consommateurs. Pour la première fois, les ventes de véhicules hybrides rechargeables affichent un repli en Europe, alors que les modèles 100% électriques continuent leur progression fulgurante. Simple ralentissement temporaire ou signe avant-coureur d’un déclin plus profond ? Analysons ensemble cette tendance qui pourrait redessiner le paysage automobile.

L’électrique bat des records pendant que l’hybride rechargeable recule

Les chiffres parlent d’eux-mêmes. Au troisième trimestre, les véhicules électriques ont représenté 11,9% des ventes européennes, contre 9,8% sur la même période en 2021. Cette progression marque un nouveau record pour cette motorisation en plein essor.

À l’inverse, les hybrides rechargeables (aussi appelés plug-in) ont vu leur part de marché diminuer pour la première fois, passant de 9,0% à 8,5%. En volume, cela se traduit par une baisse de 6,0%, avec 184 000 immatriculations contre 196 000 l’année précédente sur le même trimestre.

Le marché français n’est pas étranger à cette tendance baissière avec une chute notable de 14% des volumes. L’Allemagne reste quant à elle le bastion européen du plug-in avec 76 700 ventes (contre seulement 25 000 en France), maintenant ses chiffres à un niveau stable.

Une baisse conjoncturelle ou structurelle ?

Avant de tirer des conclusions hâtives, rappelons que le secteur automobile demeure perturbé par la pénurie de composants électroniques. Face à ces contraintes de production, certains constructeurs ont dû établir des priorités, privilégiant parfois les modèles 100% électriques au détriment des hybrides rechargeables.

Volkswagen, par exemple, a momentanément suspendu les commandes de ses modèles plug-in en début d’année, incapable de satisfaire la demande en raison du manque de puces. Cette situation exceptionnelle peut donc partiellement expliquer le recul observé.

Mais derrière ces facteurs conjoncturels se dessine peut-être une tendance plus profonde.

Entre deux chaises : le dilemme de l’hybride rechargeable

En théorie, l’hybride rechargeable réunit le meilleur des deux univers : l’autonomie du moteur thermique et les avantages écologiques de l’électrique pour les trajets quotidiens. Mais la réalité s’avère plus nuancée.

De nombreux experts estiment que ces véhicules cumulent finalement les inconvénients des deux technologies plutôt que leurs atouts. Le prix d’achat élevé – souvent entre 40 000 et 60 000 euros pour des modèles bien équipés – s’accompagne d’une rentabilisation complexe.

Autre point faible : l’usage réel de ces véhicules ne correspond pas toujours à leur conception idéale. Certains acheteurs, motivés principalement par les avantages fiscaux, ne rechargent pas régulièrement leur véhicule après l’acquisition. Le poids supplémentaire des batteries (environ 300 kg) fait alors grimper la consommation de carburant bien au-delà des valeurs annoncées. Êtes-vous prêt à brancher votre voiture tous les soirs ?

Une technologie de transition déjà dépassée ?

L’hybride rechargeable a longtemps été présenté comme une solution intermédiaire, un marchepied vers l’électrification totale. Or, l’accélération des ventes de véhicules 100% électriques suggère que de nombreux automobilistes préfèrent sauter cette étape.

Cette transition plus rapide que prévue s’explique par plusieurs facteurs : l’amélioration constante de l’autonomie des batteries (désormais souvent supérieure à 400 km), le développement progressif des infrastructures de recharge et la baisse relative des prix d’entrée de gamme (certains modèles étant maintenant disponibles autour de 30 000 euros).

Les hybrides simples (non rechargeables) continuent quant à eux leur progression, atteignant 22,6% des ventes européennes au troisième trimestre contre 21,2% en 2021. Leur prix plus accessible et leur facilité d’usage (pas besoin de recharger) en font une alternative séduisante pour les conducteurs réticents à passer à l’électrique pur.

Pris en étau entre ces deux options, l’hybride rechargeable semble ainsi condamné à une existence éphémère dans le paysage automobile. (J’ai d’ailleurs remarqué que même les vendeurs en concession ont du mal à en vanter les mérites face à des clients de plus en plus informés…)

L’impact de la fin programmée du thermique

La décision européenne de mettre fin aux ventes de véhicules thermiques neufs d’ici 2035 ne peut qu’accélérer cette tendance. Les constructeurs investissent massivement dans le développement de gammes 100% électriques, reléguant progressivement les technologies hybrides au second plan.

La baisse actuelle des ventes d’hybrides rechargeables pourrait donc marquer le début d’un déclin irréversible. Une technologie qui, après avoir brillé brièvement, s’éteindrait avant même d’avoir atteint sa maturité.

Le débat reste néanmoins ouvert. Les progrès technologiques pourraient encore renforcer l’attrait des hybrides rechargeables, notamment avec des batteries plus légères et plus performantes ou des moteurs thermiques optimisés. Mais l’horloge tourne, et la fenêtre d’opportunité se resserre.

Que pensez-vous de cette évolution ? L’hybride rechargeable mérite-t-il de disparaître, ou représente-t-il encore une solution pertinente pour certains usages ? La question reste posée, mais les chiffres semblent déjà dessiner une réponse.