Honda et General Motors rappellent plus de 330 000 véhicules : une nouvelle campagne de sécurité majeure lancée

Une vaste campagne de rappel vient d’être lancée par deux géants de l’industrie automobile. Cette opération d’envergure concerne principalement des SUV Honda et des pick-up GMC, touchés par des défauts techniques majeurs nécessitant une intervention rapide. Les propriétaires français de véhicules importés sont également concernés par ces mesures de sécurité préventives.

Une situation préoccupante pour Honda

La marque japonaise Honda, reconnue pour sa fiabilité exemplaire depuis sa création en 1948, fait face à une situation délicate avec sa gamme de SUV. La Honda Passport et la Honda Pilot sont au cœur d’une importante campagne de rappel touchant plus de 205 000 exemplaires. Le problème identifié concerne le circuit d’alimentation en carburant, plus précisément la liaison entre le col de remplissage et la canalisation principale.

Cette anomalie technique, détectée sur les modèles produits entre 2023 et 2024, présente un risque non négligeable de fuite de carburant. La nouvelle génération du Honda Pilot, particulièrement appréciée pour son confort et son habitabilité généreuse avec ses 4,98 mètres de long, nécessite une intervention technique approfondie pour garantir une sécurité optimale.

Les pick-up GMC sous surveillance

La division haut de gamme de General Motors n’est pas épargnée par cette vague de rappels. Les GMC Sierra HD et leurs cousines techniques les Chevrolet Silverado HD présentent une défaillance du système d’ouverture électronique du hayon arrière. Ce problème technique concerne environ 132 000 véhicules de l’année-modèle 2024.

Les modèles concernés, particulièrement imposants avec leur masse à vide dépassant les 2,5 tonnes, sont équipés d’un système d’ouverture tactile innovant mais potentiellement défaillant. L’infiltration d’eau dans le mécanisme peut provoquer des courts-circuits, entraînant une ouverture inopinée du hayon. Cette situation s’avère particulièrement dangereuse lors du transport de charges.

Un protocole d’intervention strict

Les deux constructeurs ont mis en place un processus de réparation rigoureux. Les centres techniques agréés procéderont à une inspection minutieuse des éléments incriminés. Pour les Honda, l’intervention portera sur le remplacement complet du système d’alimentation en carburant si nécessaire. Cette opération, d’une durée estimée à 3 heures, sera intégralement prise en charge par le constructeur.

Les propriétaires de pick-up GMC et Chevrolet bénéficieront quant à eux du remplacement du module d’ouverture électronique par un composant de nouvelle génération. Cette intervention technique, estimée à 1 heure 30, intègre également une mise à jour du système électronique embarqué.

L’impact sur le marché français

Bien que ces véhicules soient principalement commercialisés sur le marché nord-américain, certains exemplaires circulent sur le territoire français via des importations parallèles. Les propriétaires concernés sont invités à contacter leur importateur officiel pour vérifier si leur véhicule fait partie des séries touchées par ce rappel.

La filiale française de Honda assure une prise en charge identique à celle proposée outre-Atlantique. Les propriétaires peuvent identifier leur véhicule grâce au numéro de série (VIN) gravé sur le châssis. Une intervention rapide est recommandée pour garantir une sécurité optimale.

Une mobilisation sans précédent des constructeurs

Cette campagne de rappel démontre la réactivité des constructeurs face aux enjeux de sécurité. La nouvelle réglementation européenne en matière de sécurité automobile impose des standards particulièrement élevés. Les constructeurs Honda et General Motors, conscients de ces exigences, ont préféré anticiper d’éventuels incidents.

Les deux marques maintiennent leur engagement qualité malgré ces désagréments techniques. Honda, forte de sa réputation d’excellence avec des modèles emblématiques comme la Civic Type R ou le CR-V hybride, poursuit son développement sur le segment des SUV. General Motors, au travers de sa marque GMC, continue d’innover dans le domaine des pick-up professionnels, un secteur en pleine expansion sur le marché européen.