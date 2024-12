Honda dévoile sa nouvelle gamme « Série 0 » : une révolution électrique en approche

Ce que vous devez retenir Les premiers modèles se dévoilent au CES de Las VegasHonda a choisi le Consumer Electronics Show de Las Vegas pour présenter deux prototypes de sa future gamme.

On remarque notamment un élégant bandeau lumineux LED qui encadre le logo Honda illuminé à l’arrière – une signature visuelle qui pourrait caractériser l’ensemble de la gamme.

le choix du nom « Série 0 » n’est pas anodin – il symbolise un nouveau départ, comme un compteur remis à zéro pour cette nouvelle ère électrique de Honda.

Le constructeur japonais Honda s’apprête à marquer un tournant majeur dans son histoire avec le lancement d’une toute nouvelle gamme de véhicules électriques baptisée « Série 0 ». Cette initiative ambitieuse reflète la vision futuriste de la marque pour les années à venir.

Un programme électrique ambitieux sur 6 ans

La stratégie d’électrification de Honda se déploiera progressivement entre 2026 et 2030, avec pas moins de sept modèles différents. Le calendrier s’annonce particulièrement chargé : dès 2026, nous découvrirons une berline sportive et deux SUV (un modèle intermédiaire et un plus imposant). L’année 2027 verra l’arrivée d’un SUV familial à trois rangées de sièges. En 2028, un SUV compact viendra enrichir la gamme, suivi en 2029 par un petit SUV urbain. La série se complètera en 2030 avec une berline compacte.

Les premiers modèles se dévoilent au CES de Las Vegas

Honda a choisi le Consumer Electronics Show de Las Vegas pour présenter deux prototypes de sa future gamme. Le premier véhicule, positionné à gauche sur l’image teaser diffusée par la marque, reprend les codes esthétiques du concept EV présenté l’année dernière. On remarque notamment un élégant bandeau lumineux LED qui encadre le logo Honda illuminé à l’arrière – une signature visuelle qui pourrait caractériser l’ensemble de la gamme.

Un grand SUV aux proportions généreuses

Le second véhicule dévoilé est un SUV aux dimensions imposantes, comparable au Hyundai Ioniq 9. Ses caractéristiques distinctives incluent un empattement particulièrement long, une ligne de toit rectiligne et des extrémités avant et arrière quasi verticales. L’éclairage LED joue un rôle central dans le design, avec une barre lumineuse périphérique et des feux additionnels intégrés aux angles du pare-chocs.

Une nouvelle approche du design automobile

La « Série 0 » marque une rupture stylistique dans l’histoire de Honda. Les premiers aperçus suggèrent une esthétique épurée, moderne et technologique. Les lignes droites et les surfaces planes prédominent, créant un langage visuel distinctif qui tranche avec les codes actuels de la marque. (Un parti pris audacieux qui rappelle l’époque où Honda osait bousculer les conventions avec des modèles comme la NSX originelle.)

Un virage stratégique pour Honda

Cette nouvelle gamme représente bien plus qu’un simple élargissement de l’offre : c’est une véritable transformation pour Honda. La marque, reconnue pour ses motorisations thermiques performantes, prend résolument le virage de l’électrique. Un changement qui s’accompagnera probablement d’innovations technologiques significatives en matière de batteries, d’autonomie et de recharge.

Les véhicules de la « Série 0 » bénéficieront des dernières avancées en matière de conduite autonome et de connectivité. Honda mise sur une intégration poussée entre le véhicule et son environnement numérique, avec des fonctionnalités inédites qui seront dévoilées progressivement.

(Une anecdote intéressante : le choix du nom « Série 0 » n’est pas anodin – il symbolise un nouveau départ, comme un compteur remis à zéro pour cette nouvelle ère électrique de Honda.)