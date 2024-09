Hennessey Venom F5 Revolution : l’hypercar américain qui repousse les limites

Une vidéo récente offre un aperçu fascinant du processus de fabrication méticuleux de l’Hennessey Venom F5 Revolution, démontrant le niveau exceptionnel de qualité et d’attention aux détails investis dans chaque exemplaire de cet hypercar américain. De l’application du film de protection de peinture aux tests de conduite rigoureux, chaque étape témoigne de l’engagement de Hennessey envers l’excellence.

Un chef-d’œuvre de carbone et de puissance

Le Venom F5 Revolution Coupé Châssis 21 présenté dans la vidéo est le premier exemplaire de la série Carbon Fade, une édition limitée arborant une carrosserie en fibre de carbone peinte à la main. Cette version particulière incarne l’apogée de la gamme Venom F5, avec des caractéristiques impressionnantes :

– Moteur : V8 « Fury » de 6,6 litres biturbo

– Puissance : 1 842 ch (1 817 ch pour la version Revolution)

– Transmission : boîte de vitesses automatisée à simple embrayage, propulsion

– Châssis : monocoque en fibre de carbone

La quête de la performance ultime

La variante Revolution représente l’expression la plus extrême du Venom F5, conçue spécifiquement pour exceller sur circuit. Elle se distingue par :

– Un poids réduit

– Une aérodynamique optimisée

– Une dynamique de conduite améliorée

Ces améliorations ont permis au Venom F5 Revolution de réaliser des performances exceptionnelles en piste. Notamment, il a établi un temps au tour de 2:10.90 sur le Circuit des Amériques, une piste de 5,5 km. Ce record a été :

– Chronométré indépendamment par Racelogic

– Réalisé par David Donohue, pilote expérimenté des 24 Heures du Mans

– Effectué avec des pneus de route et du carburant standard

Cette performance surpasse celle d’autres supercars renommées, comme la McLaren P1, démontrant les capacités extraordinaires du Venom F5 Revolution.

Une aérodynamique de pointe

L’un des éléments clés de la performance du Venom F5 Revolution est son aérodynamique avancée. Le véhicule est équipé d’un aileron arrière en fibre de carbone ajustable, offrant une grande flexibilité dans la gestion de la charge aérodynamique :

– Plus de 363 kg de charge aérodynamique à 300 km/h

– Plus de 635 kg de charge aérodynamique à 400 km/h

Cette capacité à générer une force d’appui importante contribue significativement à la stabilité et aux performances en virage du véhicule à haute vitesse.

Un processus de fabrication rigoureux

La vidéo met en lumière le processus de fabrication méticuleuxdu Venom F5 Revolution, illustrant l’attention portée à chaque détail :

– Assemblage et calibration précis

– Application soigneuse du film de protection de peinture

– Documentation exhaustive

– Tests de conduite approfondis

– Contrôle qualité rigoureux

Comme le souligne Hennessey : « Chaque Venom F5 est traité avec soin et confiance par une équipe de passionnés d’automobile déterminés à offrir l’expérience de conduite d’une vie. »

Une prouesse technique et un défi de pilotage

Avec un rapport poids/puissance exceptionnel de 1,34 ch par kilogramme, le Venom F5 Revolution se positionne comme l’un des hypercars à moteur à combustion interne les plus puissants au monde. Cette combinaison de légèreté et de puissance brute pose une question fascinante : comment se comporte un tel véhicule sur la route et sur piste ?

La réponse à cette question promet d’être aussi exaltante que le véhicule lui-même, offrant aux chanceux propriétaires et aux passionnés d’automobile une expérience de conduite sans pareille, à la frontière de ce qui est techniquement possible pour une voiture de route homologuée.

Le Hennessey Venom F5 Revolution représente non seulement un tour de force technologique, mais aussi une déclaration audacieuse de ce que l’ingénierie automobile américaine peut accomplir lorsqu’elle repousse les limites du possible. C’est un témoignage de la passion, de l’innovation et de la quête incessante de performance qui anime l’industrie automobile de haute performance.