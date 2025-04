GWM lance un moteur huit cylindres à plat pour sa nouvelle moto grand tourisme

Le constructeur chinois Great Wall Motor (GWM) a créé la surprise dans le monde des deux-roues avec la présentation d’un moteur huit cylindres à plat (flat-8). Cette mécanique d’exception propulse leur tout nouveau modèle de moto grand tourisme, la Souo S2000.

Alors que l’industrie automobile mondiale semble se tourner massivement vers l’électrification, le Salon de Shanghai nous rappelle que les moteurs thermiques ont encore de beaux jours devant eux en Chine. Les autorités chinoises, tout en soutenant financièrement le développement des véhicules électriques et hybrides, laissent aux constructeurs une vraie liberté d’innovation sur les motorisations thermiques.

Un moteur d’exception pour une moto unique

La Great Wall Motor illustre parfaitement cette liberté technologique en dévoilant un tout nouveau moteur boxer 8 cylindres turbocompressé de 4 litres. Cette mécanique sophistiquée équipe une nouvelle moto baptisée Souo S2000 (Souo signifiant « âme » en chinois). À l’heure où les marques européennes abandonnent progressivement ce type de motorisations sous la pression des régulations environnementales, GWM fait le choix audacieux d’investir dans cette direction.

La Souo S2000 présente un empattement de 1 810 mm pour un poids total très contenu de 461 kg. Les performances annoncées par le constructeur chinois sont assez remarquables avec une vitesse maximale de 210 km/h. Ses 154 chevaux lui permettent d’abattre le 0 à 100 km/h en seulement 3,7 secondes – des chiffres qui la placent dans la cour des grandes routières sportives.

Un projet personnel du président de GWM

Cette moto grand tourisme n’est pas un simple produit destiné à élargir la gamme de GWM. Elle représente en fait le projet personnel du président de la marque, Wei Jianjun. La production sera très limitée avec seulement 200 exemplaires dans la première série, dont 88 unités spéciales portant la mention « Founders Edition ».

Ces versions spéciales se distingueront par des finitions luxueuses comprenant des détails en or 24 carats et des éléments en fibre de carbone. Chaque réservoir recevra une plaque numérotée ainsi que la signature manuscrite du président lui-même. (Un petit clin d’œil au monde du luxe et des séries limitées qui fait toujours son effet sur les collectionneurs…)

Des tarifs étonnamment accessibles

Malgré sa motorisation exceptionnelle et sa production limitée, la Souo S2000 affiche un prix relativement accessible. La version standard est proposée à 218 800 yuans, soit environ 26 400 euros. Quant à l’édition spéciale « Founders Edition », son tarif atteint 288 800 yuans, l’équivalent de 34 880 euros.

Ces prix peuvent sembler élevés dans l’absolu, mais ils restent très raisonnables pour une machine dotée d’un moteur aussi élaboré qu’un huit cylindres à plat. À titre de comparaison, les motos grand tourisme européennes ou japonaises équipées de six cylindres comme la BMW K1600 ou la Honda Goldwing se négocient à des tarifs similaires, voire supérieurs en Europe.

Great Wall Motor s’invite dans la cour des grands

Avec cette Souo S2000, Great Wall Motor affiche ses ambitions dans le segment des motos grand tourisme haut de gamme. Ce marché est traditionnellement dominé par des constructeurs établis comme Honda avec sa Goldwing ou BMW avec sa gamme K1600.

Le choix d’un moteur flat-8 constitue une déclaration forte qui montre la volonté d’innovation technique du constructeur chinois. Cette configuration moteur, extrêmement rare sur les motos de série, offre un équilibre parfait et des vibrations réduites – des qualités recherchées pour les longs trajets.

Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi si peu de constructeurs proposent des moteurs à huit cylindres sur leurs motos ? La réponse tient à la complexité technique et aux coûts de développement astronomiques que cela implique. GWM a visiblement décidé de relever ce défi technique pour marquer les esprits.

Cette initiative rappelle que l’industrie chinoise ne se contente plus de copier les technologies occidentales mais développe désormais ses propres innovations. La question qui se pose maintenant : verrons-nous un jour cette moto d’exception sur les routes françaises ? Les normes européennes et le réseau de distribution encore limité de GWM en Europe pourraient constituer des obstacles à son arrivée sur notre marché.