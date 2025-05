Grand Prix de Monaco 2025 : le rendez-vous incontournable de la Formule 1 dans les rues de Montecarlo

La Formule 1 s’apprête à vivre l’un de ses moments les plus attendus avec le Grand Prix de Monaco 2025. Après une course à Imola qui a confirmé la domination de Max Verstappen, les monoplaces retournent sur le mythique circuit urbain de Montecarlo pour la huitième manche de la saison.

Le weekend dernier à Imola a réservé quelques surprises. McLaren partait favorite après avoir remporté cinq des six premières courses, et Oscar Piastri avait même décroché la pole position. Mais Verstappen a encore prouvé qu’il fallait compter avec lui, menant sa monoplace vers la victoire sans pour autant dominer de bout en bout.

Une bataille pour le titre qui s’intensifie

Cette situation crée une dynamique passionnante pour le reste de la saison. Trois pilotes se détachent dans la course au titre : Oscar Piastri, Lando Norris et bien sûr Max Verstappen. On se retrouve dans une configuration similaire à 2021, quand Verstappen et Hamilton s’étaient disputés le championnat jusqu’au dernier virage.

Les monoplaces actuelles arrivent en fin de cycle de développement, ce qui promet une bataille serrée où chaque détail technique comptera. Monaco va-t-elle redistribuer les cartes ?

Monaco : là où le talent fait la différence

Le circuit de Monte-Carlo reste unique au calendrier. Ici, le moindre écart de trajectoire se paie cash contre les rails de sécurité. Les mains du pilote prennent une dimension bien plus importante qu’ailleurs (rappelez-vous les exploits d’Ayrton Senna sur ce tracé).

La qualification du samedi devient alors déterminante. Sans pluie prévue pour la course, partir en première ligne équivaut presque à un laissez-passer pour le podium. Les dépassements restent rares sur ce tracé urbain étroit de 3,337 kilomètres.

Les pilotes espagnols à suivre

Fernando Alonso tentera de maximiser le potentiel de sa Aston Martin AMR25. Les améliorations apportées à la voiture britannique ont montré des signes encourageants à Imola, où le pilote asturien avait signé une cinquième place en qualification. Malheureusement, la course l’avait vu chuter à la onzième position.

Monaco peut offrir des opportunités inattendues, et Alonso possède l’expérience nécessaire pour les saisir. Ses premiers points de la saison pourraient bien venir des rues monégasques.

Carlos Sainz dispose lui aussi de chances réelles avec sa Williams. L’équipe de Grove sort d’un excellent weekend à Imola avec une cinquième place d’Alex Albon et une huitième pour le Madrilène. Cette monoplace Williams qui végétait en fond de grille l’an dernier montre désormais un visage bien plus compétitif.

Ferrari face à ses démons

Charles Leclerc avait triomphé à domicile en 2024, offrant à Monaco et à la Scuderia une victoire mémorable. Cette année, la tâche s’annonce plus ardue pour le Monégasque. Ferrari traverse une période délicate, avec des difficultés récurrentes lors des qualifications qui compromettent les ambitions de course.

Sur un circuit où dépasser relève de l’exploit, partir loin devant devient un handicap insurmontable. La SF-25 devra montrer un autre visage si elle veut jouer les premiers rôles.

Programme complet du weekend monégasque

Vendredi 23 mai 2025

Essais libres 1 : 13h30

Essais libres 2 : 17h00

Samedi 24 mai 2025

Essais libres 3 : 12h30

Qualifications : 16h00

Dimanche 25 mai 2025

Course : 15h00

Comment suivre la course en direct

Pour regarder le Grand Prix de Monaco en France, plusieurs options s’offrent aux passionnés de F1. La diffusion passe par les plateformes de streaming spécialisées qui détiennent les droits de retransmission.

Ces services sont également disponibles via d’autres opérateurs télévisuels, chacun proposant ses propres conditions tarifaires pour la même diffusion.

Une équipe de commentateurs expérimentés accompagne la retransmission, mélangeant expertise technique et passion du pilotage pour faire vivre l’intensité de chaque tour de piste.

Monaco 2025 s’annonce comme un moment charnière de cette saison. Entre la magie du circuit urbain le plus prestigieux au monde et une bataille pour le titre qui se resserre, ce weekend promet des émotions fortes. Rendez-vous dimanche à 15h pour découvrir qui saura dompter les rues de la Principauté !