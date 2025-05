Grand Prix de Miami : le circuit floridien attire tous les regards avant la course de ce week-end

Le Miami International Autodrome fait son grand retour au calendrier de la Formule 1 pour la troisième année consécutive. Ce circuit urbain, qui a rejoint le championnat en 2022, s’est rapidement imposé comme l’une des étapes les plus attendues de la saison. Alors que les bolides s’apprêtent à rugir sur l’asphalte floridien, plongeons dans les spécificités de ce tracé unique et les enjeux de cette course.

Un circuit né d’une longue gestation

L’arrivée de la F1 à Miami ne s’est pas faite du jour au lendemain. Le projet, porté par Liberty Media (propriétaire de la F1 depuis 2017), visait initialement à organiser une première édition dès 2019. La mobilisation des riverains et de la municipalité a néanmoins retardé l’événement.

Initialement imaginé en plein centre-ville, le tracé a finalement été délocalisé en périphérie, aux abords du Hard Rock Stadium de Miami Gardens, propriété du milliardaire Stephen Ross. Après avoir testé une trentaine de tracés différents, les organisateurs ont finalement adopté la configuration actuelle, signant un contrat pour dix ans avec la F1.

Cette décision s’inscrit dans la stratégie d’expansion de la F1 aux États-Unis, où Miami est devenu le deuxième Grand Prix américain après Austin (puis le troisième avec l’arrivée de Las Vegas en 2023).

Les caractéristiques techniques qui font la différence

Le circuit de Miami se distingue par plusieurs aspects techniques notables :

• Longueur : 5,412 km

• Nombre de virages : 19

• Nombre de tours en course : 57

• Sens de rotation : antihoraire (comme peu de circuits au calendrier)

Ce tracé alterne des portions très différentes, pensées avant tout pour offrir du spectacle. On y trouve deux très longues lignes droites et trois zones DRS permettant aux monoplaces d’atteindre des vitesses dépassant les 350 km/h. Les ingénieurs ont conçu le circuit de manière à favoriser les dépassements et limiter l’usure des pneumatiques.

La piste présente également des variations d’élévation intéressantes, notamment entre les virages 13 et 16, où la route passe sur une rampe et sous divers passages supérieurs. La chicane des virages 14-15 mérite une attention particulière avec son approche en montée, sa crête au milieu, puis sa descente à la sortie.

Un défi technique pour les écuries

Les équipes devront composer avec un environnement exigeant, où le côté avant-gauche des monoplaces subit une forte pression, notamment dans la section entre les virages 11 et 16. Le choix des pneumatiques Pirelli jouera un rôle déterminant dans la stratégie de course, avec une gestion fine de la dégradation comme facteur clé du succès.

Norris, Piastri, Verstappen : une bataille à trois qui s’annonce

L’édition 2024 s’annonce passionnante avec trois pilotes qui se détachent comme favoris :

Lando Norris revient sur le circuit où il a remporté sa première victoire en F1 l’an dernier. Actuellement deuxième au classement des pilotes, l’Anglais doit réagir après plusieurs erreurs techniques lors des courses asiatiques. Miami représente une chance idéale pour lui de rebondir sur un tracé qu’il affectionne.

Oscar Piastri, son coéquipier chez McLaren, arrive en leader du championnat après avoir remporté les deux dernières courses à Bahreïn et en Arabie Saoudite. L’Australien, en pleine forme, a gagné 3 des 5 premiers Grands Prix de la saison et compte bien poursuivre sa série victorieuse.

Max Verstappen, quadruple champion du monde et vainqueur à Miami en 2022 et 2023, reste à l’affût. Troisième au classement général, le Néerlandais a signé la pole position lors des deux premières éditions et pourrait intégrer le podium du plus grand nombre de tours menés dans l’histoire de la F1.

Les outsiders à surveiller

Derrière ce trio, George Russell (Mercedes) se montre comme le pilote le plus régulier de la grille, avec 3 podiums en 5 courses. Charles Leclerc (Ferrari), après son premier podium de la saison en Arabie Saoudite, cherchera lui aussi à s’inviter dans le top 3.

La lutte pour le top 6 s’annonce acharnée, avec des pilotes comme Yuki Tsunoda ou encore les prometteurs pilotes Williams qui pourraient créer la surprise.

La touche française

Pierre Gasly, septième à Bahreïn avant d’être malheureusement accroché dès le premier virage à Djeddah, garde des ambitions intactes. Si le top 6 semble difficile à atteindre, son Alpine paraît tout à fait capable de terminer dans les points.

Isack Hadjar, au volant de sa Racing Bulls, tentera lui aussi de briller, tandis que la tâche s’annonce plus compliquée pour Esteban Ocon.

Programme du week-end

Le Grand Prix de Miami se déroule sur un format sprint, avec un programme chargé :

• Vendredi : séances d’essais et qualifications sprint

• Samedi : course sprint suivie des qualifications pour le Grand Prix

• Dimanche : départ du Grand Prix à 22h00 heure française

Ce format offre aux pilotes deux occasions de marquer des points importants pour le championnat, avec jusqu’à 33 points en jeu pour un même pilote sur l’ensemble du week-end.

Avec son ambiance unique, son tracé spectaculaire et des enjeux sportifs majeurs, le Grand Prix de Miami s’affirme comme l’un des rendez-vous incontournables de la saison 2024. À ne manquer sous aucun prétexte pour les amateurs de sensations fortes et de duels roue contre roue. (Et si vous vous demandez pourquoi tant d’engouement pour Miami, c’est simple : ce mélange de glamour floridien et de rugissement de moteurs crée une atmosphère qu’on ne retrouve nulle part ailleurs dans le calendrier!)