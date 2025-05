Grand Prix de Miami 2025: les McLaren dominent, suivez la course en direct ce week-end

Le Grand Prix de Miami, deuxième course américaine de la saison, s’annonce comme un rendez-vous incontournable pour les amateurs de Formule 1. Ce week-end du 2 au 4 mai, le tracé urbain floridien accueille une épreuve au format Sprint, offrant aux passionnés deux courses à savourer. Voici toutes les informations pour ne rien manquer de ce spectacle.

La sixième manche du championnat 2025 se déroule sur l’Autodrome de Miami, circuit qui a déjà prouvé sa capacité à offrir du grand spectacle l’an dernier. Les premières courses de la saison ont chamboulé la hiérarchie habituelle et promettent un week-end riche en rebondissements.

McLaren prend les commandes, Verstappen résiste

Cette saison, l’équipe McLaren domine les débats avec une avance considérable sur la concurrence. Le jeune prodige Oscar Piastri est la révélation de ce début de saison avec trois victoires en six courses, lui permettant de mener le championnat avec dix points d’avance sur son coéquipier Lando Norris.

Norris, vainqueur l’an dernier à Miami, a connu un parcours plus chaotique. Son unique succès remonte à l’ouverture de la saison en Australie. En Arabie Saoudite, un accident en qualification l’a contraint à une course de remontée qui s’est soldée par une place hors podium. (On se souvient tous de sa frustration à la radio après cet incident!)

Quant à Max Verstappen, le quadruple champion du monde se trouve dans une situation inhabituelle, obligé de compenser par son talent les limitations de sa Red Bull. Actuellement troisième du championnat à seulement 12 points du leader Piastri, le Néerlandais reste un sérieux prétendant au titre malgré un équilibre des forces qui a basculé.

Les pilotes français cherchent leurs points

Pour les pilotes français, l’objectif sera avant tout de marquer des points. Carlos Sainz arrive en Floride avec le moral au beau fixe après sa brillante huitième place en Arabie Saoudite au volant d’une Williams en net progrès par rapport à la saison précédente.

La situation est plus délicate pour Fernando Alonso, toujours en quête de ses premiers points cette saison. Sur un tracé urbain comme Miami, où les incidents peuvent redistribuer les cartes à tout moment, le pilote asturien pourrait saisir sa chance. Les virages serrés et les murs proches sont propices aux interventions de la voiture de sécurité — une aubaine possible pour les stratégies alternatives.

Programme du week-end et où suivre les courses

Le format Sprint offre aux fans un week-end bien rempli. Voici les horaires (heure française) du Grand Prix de Miami:

Vendredi 2 mai 2025

– Essais Libres 1: 18h30

– Qualification Sprint: 22h30

Samedi 3 mai 2025

– Course Sprint: 18h00

– Qualifications: 22h00

Dimanche 4 mai 2025

– Grand Prix de Miami: 22h00

Pour suivre l’intégralité du week-end en direct, les amateurs français devront s’abonner à la chaîne qui détient les droits de diffusion en France. Le tarif standard est de 19,99€ par mois, mais une promotion à 9,99€ est disponible jusqu’au 4 mai pour le pack dédié aux sports mécaniques (F1, MotoGP et autres compétitions).

L’offre premium, qui inclut également le football, est proposée en ce moment à 24,99€ par mois. Ces services sont aussi accessibles via divers opérateurs télé et plateformes de streaming, avec des conditions variables selon les fournisseurs.

Miami, un circuit qui a déjà fait ses preuves

L’an dernier, le Grand Prix de Miami avait vu la victoire de Lando Norris devant Max Verstappen et Charles Leclerc. Cette course avait marqué l’ascension de McLaren comme prétendant sérieux au titre.

Le tracé, long de 5,41 km, serpente autour du Hard Rock Stadium et offre 19 virages ainsi qu’une ligne droite permettant d’atteindre les 320 km/h. Sa configuration urbaine avec des zones techniques alternant avec des sections rapides en fait un circuit exigeant pour les pilotes et les réglages.

Avez-vous déjà remarqué comme les circuits américains apportent une ambiance unique en F1? Entre le glamour de Miami, les concerts et les célébrités en bord de piste, c’est un véritable show à l’américaine qui attend les téléspectateurs.

Alors, prêts à vibrer devant ce Grand Prix qui pourrait redéfinir la hiérarchie du championnat? Une chose est sûre: avec des McLaren aussi performantes et un Verstappen qui ne lâchera rien, le spectacle s’annonce grandiose sur les bords de l’Atlantique.