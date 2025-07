Grand Prix de Grande-Bretagne : Norris triomphe à domicile, Hulkenberg enfin sur le podium

Ce que vous devez retenir Mais lors du double arrêt au stand de McLaren, une perte de temps a permis au Néerlandais de reprendre l’avantage.

Le Grand Prix de Grande-Bretagne restera dans les annales comme l’une des courses les plus dramatiques de la saison. Lando Norris a décroché sa première victoire à domicile, tandis que Nico Hulkenberg a enfin goûté aux joies du podium après 239 Grands Prix ! Une journée qui restera gravée dans l’histoire de la Formule 1.

Des conditions météo qui changent tout

Comme souvent à Silverstone, la pluie britannique a joué les trouble-fêtes. Les conditions humides ont obligé tous les pilotes à démarrer avec des pneus intermédiaires. Colapinto a dû s’élancer depuis la voie des stands après son accident lors des qualifications.

Un coup de poker s’est joué dès le tour de formation : cinq pilotes ont tenté le pari risqué des gommes slicks. Russell a opté pour la dure, Leclerc pour la medium, tout comme Hadjar et Bortoleto. Une décision qui allait rapidement tourner au cauchemar.

Le chaos des premiers tours

Si le départ s’est bien déroulé en tête, l’arrière du peloton a connu ses premiers drames. L’accrochage entre Ocon et Lawson a immédiatement sorti le pilote de Racing Bulls de course. La voiture de sécurité virtuelle a fait son apparition dès les premiers instants.

Antonelli a profité de cette neutralisation pour chausser les pneus durs et s’est retrouvé devant Russell et Leclerc. Mais le calvaire ne faisait que commencer pour ceux qui avaient misé sur les slicks.

Piastri prend les commandes

Une fois la course relancée, Oscar Piastri a montré ses intentions. L’Australien affichait un rythme supérieur à Verstappen et a utilisé le DRS pour prendre la tête. Norris, lui, pointait à trois secondes du Néerlandais mais commençait à grignoter l’écart.

Au 11e tour, les cieux se sont ouverts pour de bon. Tous ceux qui roulaient en slicks ont dû se précipiter aux stands pour chausser les intermédiaires. Le pari fou du début de course tournait au fiasco total.

La stratégie McLaren qui tourne mal

Norris a bien profité d’une erreur de Verstappen pour grimper en deuxième position. Mais lors du double arrêt au stand de McLaren, une perte de temps a permis au Néerlandais de reprendre l’avantage. Ces petits détails qui font toute la différence en F1 !

Pendant ce temps, Ocon et Hulkenberg avaient anticipé en effectuant leurs arrêts plus tôt. Cette stratégie audacieuse les a propulsés aux 4e et 5e places. Qui aurait pu prédire que le Allemand allait vivre sa journée historique ?

Les voitures de sécurité s’enchaînent

L’intensification de la pluie a forcé les commissaires à sortir la voiture de sécurité physique. Au 18e tour, la course a repris avec Ocon qui perdait rapidement du terrain face à Hamilton et Russell, équipés de pneus plus frais.

Mais le répit a été de courte durée. Hadjar, privé de visibilité, a percuté Antonelli, provoquant l’abandon du jeune italien et le retour de la voiture de sécurité.

La controverse Piastri

Juste avant la relance, Piastri a commis une erreur tactique en freinant brutalement. Verstappen a failli lui rentrer dedans ! L’Australien s’est retrouvé sous enquête des commissaires, qui lui ont finalement infligé une pénalité de dix secondes.

Cette sanction allait complètement redistribuer les cartes. Dans la foulée, Verstappen a glissé et s’est retrouvé relégué en 10e position. Le chaos régnait sur le circuit britannique.

Hamilton monte en puissance

Lewis Hamilton a montré toute son expérience en remontant progressivement. Après avoir dépassé Russell puis Gasly, le septuple champion du monde pointait en 5e position au 30e tour.

En tête, Piastri creusait l’écart sur Stroll, mais Norris n’était qu’à trois secondes. Le suspense restait entier, d’autant que la pénalité de l’Australien n’avait pas encore été purgée.

L’exploit historique de Hulkenberg

Au 35e tour, Nico Hulkenberg a réalisé un dépassement magnifique sur Stroll pour grimper sur le podium provisoire. Le Allemand de 37 ans touchait enfin au but après tant d’années de galère ! Hamilton l’a imité peu après.

La bataille entre les deux hommes pour la 3e place a offert du grand spectacle. Hulkenberg se battait comme un lion pour conserver sa première place d’honneur en carrière. Pendant ce temps, Alonso et Russell tentaient le tout pour le tout en rechaussant des slicks.

Le final en apothéose

L’assèchement progressif de la piste a déclenché une série d’arrêts stratégiques. Hamilton et Verstappen ont chaussé les slicks au 42e tour, conservant leurs positions respectives. Hulkenberg a suivi au tour suivant, gardant sa 3e place.

Piastri a purgé sa pénalité lors de son arrêt au 44e tour, tandis que Norris a attendu le 45e tour pour effectuer le sien. Cette chronologie parfaite a permis au Britannique de hériter de la tête de course.

Les cinq derniers tours ont été une formalité pour Norris, qui a géré son avance de cinq secondes sur Piastri. Sa huitième victoire en carrière, la première à domicile, dans une ambiance électrique à Silverstone.

Un podium qui restera dans l’histoire

Nico Hulkenberg a terminé 3e avec sept secondes d’avance sur Hamilton. Parti 19e sur la grille, le pilote Haas a réalisé une remontée phénoménale. À 37 ans, après 239 Grands Prix, il découvrait enfin les joies du champagne sur un podium F1.

Le classement final a vu Hamilton prendre la 4e place, suivi de Verstappen qui a limité les dégâts malgré sa mésaventure. Stroll, Gasly, Albon, Alonso et Russell ont complété le top 10.

Cette course folle a permis à Norris de revenir à huit points de Piastri au championnat. Le duel entre les deux équipiers de McLaren promet encore de beaux moments. Mais le vrai vainqueur du jour reste Hulkenberg, qui a enfin écrit son nom dans l’histoire de la F1.

Voilà ce qui rend ce sport si passionnant : en l’espace de quelques tours sous la pluie britannique, tout peut basculer. Des carrières peuvent se jouer, des rêves se réaliser. Silverstone nous a encore offert un spectacle inoubliable !