Grand Prix de Formule 1 du Japon : rendez-vous à 7h dimanche sur Canal+ pour vivre la course en direct

Amateurs de Formule 1, préparez vos réveils ! Ce dimanche 6 avril 2025, le Grand Prix du Japon, troisième manche de la saison, vous attend. Et croyez-moi, ça va valoir le coup de se lever aux aurores pour voir ces bolides s’élancer sur le légendaire circuit de Suzuka.

Personnellement, j’ai toujours eu un faible pour ce tracé. Ses virages techniques comme le « 130R » ou le « Spoon Curve », ça me donne des frissons rien que d’y penser. (Je me souviens encore de mes parties endiablées sur les jeux vidéo, à tenter de dompter ces courbes diaboliques…)

McLaren en tête, Ferrari et Red Bull en embuscade

Avec deux victoires en poche, McLaren arrive en terrain conquis. Lando Norris s’est imposé en Australie et Oscar Piastri a récidivé en Chine. Autant dire que les oranges sont bien décidées à poursuivre leur razzia au pays du Soleil Levant.

Mais attention, la concurrence veille. Ferrari et Red Bull ont bien l’intention de stopper l’hégémonie McLaren. Les rouges voudront effacer le fiasco de Shanghai (double disqualification, aïe) et les taureaux rouges tenteront de rugir sur un circuit qui leur réussit bien.

7h pétantes sur Canal+, soyez à l’heure !

Alors, pour ne rien manquer de ce Grand Prix qui s’annonce palpitant, rendez-vous ce dimanche 6 avril à 7h tapantes sur Canal+. On se lève tôt, on prépare le café (ou le thé, je ne juge pas) et on se cale confortablement dans son canapé.

Pour les plus mordus (ou les insomniaques), sachez que les essais libres et les qualifications seront à suivre sur Canal+ Sport. L’occasion de se mettre en jambes avant le grand frisson dominical.

Bref, ce Grand Prix du Japon 2025 s’annonce savoureux. Stratégies audacieuses, dépassements spectaculaires et rebondissements en pagaille, je sens qu’on va en prendre plein les mirettes. Alors, rendez-vous dimanche matin, et que le meilleur pilote gagne !