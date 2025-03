Grand Prix de Chine de F1 2025 : horaires, diffusion et guide complet pour suivre les courses de Shanghai en direct

La Formule 1 s’apprête à disputer ce week-end sa deuxième épreuve de la saison 2025 avec le Grand Prix de Chine sur le circuit de Shanghai. Voici tout ce que vous devez savoir pour ne rien manquer de cet événement qui marque le retour d’une étape emblématique du championnat après les années difficiles liées à la pandémie.

Le circuit international de Shanghai, théâtre d’une histoire riche en Formule 1

Le Shanghai International Circuit accueille cette année la dix-huitième édition du Grand Prix de Chine, une étape devenue incontournable en Asie qui, à l’exception de la période COVID-19, s’est déroulée sans interruption depuis son apparition au calendrier en 2004. Cette première édition avait vu le Brésilien Rubens Barrichello s’imposer au volant de sa Ferrari.

Au fil des années, cette piste de 5,451 kilomètres a consacré plusieurs légendes de la discipline. Michael Schumacher, Fernando Alonso, Kimi Räikkönen, Sebastian Vettel, Nico Rosberg et Lewis Hamilton ont tous goûté à la victoire sur ce tracé technique caractérisé par son premier virage en escargot. Le septuple champion du monde britannique détient d’ailleurs le record de victoires sur ce circuit avec six succès, démontrant sa maîtrise exceptionnelle des conditions souvent piégeuses de Shanghai.

Un format sprint pour enrichir le spectacle du week-end

La nouveauté majeure de cette édition 2025 réside dans l’introduction du format sprint qui offrira aux spectateurs deux courses distinctes durant le week-end. Cette configuration, qui gagne en popularité dans le championnat, permettra aux pilotes de marquer des points dès le samedi matin, avant même la course principale du dimanche.

La course sprint se déroulera sur 19 tours du circuit de Shanghai, offrant un avant-goût intense de la compétition à venir. Ce format condensé met généralement l’accent sur l’agressivité des pilotes qui disposent de moins de temps pour faire la différence. L’an dernier, c’est Max Verstappen qui avait dominé l’épreuve chinoise, devançant Lando Norris et son ancien coéquipier Sergio Pérez sur le podium.

Les horaires complets du Grand Prix de Chine 2025

Le décalage horaire entre la Chine et la France, qui est de six heures, implique des diffusions matinales pour les passionnés européens. Voici le programme détaillé de ce week-end de course :

Vendredi 21 mars 2025

– Essais Libres 1 : 05h30

– Qualifications Sprint : 09h30

Samedi 22 mars 2025

– Course Sprint : 05h00

– Qualifications du Grand Prix : 09h00

Dimanche 23 mars 2025

– Grand Prix de Chine : 09h00

Cette configuration particulière avec deux séances de qualifications et deux courses distinctes offrira aux équipes et aux pilotes davantage d’opportunités pour affiner leurs réglages et maximiser leurs chances de succès sur ce tracé exigeant.

Les forces en présence après le Grand Prix inaugural d’Australie

La première manche du championnat disputée à Melbourne a déjà livré plusieurs enseignements précieux sur la hiérarchie 2025. L’écurie McLaren semble posséder la monoplace la plus performante du plateau, avec un châssis particulièrement efficace qui aurait probablement permis à Norris et Piastri de dominer en conditions sèches.

Néanmoins, la pluie australienne a redistribué les cartes, mettant en lumière l’immense talent de Max Verstappen qui, malgré une Red Bull visiblement moins véloce que la McLaren, s’est invité dans la bataille pour la victoire. Du côté de la Scuderia Ferrari, un timing malheureux dans les changements de pneumatiques lors du passage de conditions sèches à humides a compromis une belle opportunité de podium.

Les pilotes espagnols, Fernando Alonso chez Aston Martin et Carlos Sainz pour sa dernière saison chez Ferrari avant l’arrivée de Lewis Hamilton, disposent de monoplaces leur permettant de lutter régulièrement pour les points, même si le potentiel entrevu à Melbourne n’a pas pu se concrétiser lors de cette première course.

La configuration atypique du circuit d’Albert Park et les conditions pluvieuses ont pu fausser certaines analyses. Le circuit permanent de Shanghai, avec les conditions météorologiques stables attendues, devrait offrir un terrain d’évaluation plus fiable pour confirmer ou infirmer les tendances observées en ce début de saison 2025.

Comment suivre le Grand Prix de Chine en direct

En France, la diffusion de la Formule 1 est assurée par le groupe Canal+ qui détient l’exclusivité des droits de retransmission. Pour suivre l’intégralité du week-end de course, plusieurs options s’offrent aux passionnés :

L’abonnement à Canal+ Sport permet d’accéder à toutes les séances, des essais libres aux courses, avec une couverture complète. Les tarifs débutent à 34,99€ par mois, incluant également d’autres compétitions sportives majeures.

Les téléspectateurs peuvent également opter pour des offres combinées via différents opérateurs télécoms, ou souscrire à l’offre digitale myCANAL pour suivre les courses sur différents supports (ordinateur, tablette, smartphone).

L’équipe éditoriale qui accompagne les passionnés tout au long du week-end est composée de journalistes et consultants expérimentés, dont Julien Fébreau à la narration, épaulé par l’ancien pilote Jacques Villeneuve et Loïc Duval pour les analyses techniques. Sur le terrain, des reporters fournissent des informations exclusives depuis la voie des stands et le paddock.

Les qualifications et courses sont proposées en ultra haute définition (4K) pour les abonnés disposant d’équipements compatibles, offrant une expérience visuelle immersive qui met en valeur la précision et la beauté de ce sport mécanique d’exception.