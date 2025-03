Grand Prix de Chine de F1 2025 : découvrez le circuit de Shanghai à bord d’une McLaren 570GT

Le Grand Prix de Chine marque la seconde épreuve du Championnat du Monde de Formule 1 2025. Une vidéo embarquée dans une McLaren 570GT nous offre un aperçu spectaculaire du tracé de Shanghai, où les pilotes s’affronteront ce week-end sur l’un des circuits les plus techniques du calendrier.

Le circuit de Shanghai, théâtre d’une bataille attendue

Le circuit international de Shanghai, avec ses 5,451 kilomètres de long et ses 16 virages, représente un défi technique majeur pour les pilotes. Conçu par l’architecte Hermann Tilke, ce tracé est reconnaissable à son premier virage en escargot qui s’étire sur près de 270 degrés et met à rude épreuve les pneumatiques. La longue ligne droite de plus d’un kilomètre offre des possibilités de dépassement parmi les plus spectaculaires du championnat.

Cette piste chinoise, absente du calendrier pendant plusieurs années en raison de la pandémie, fait son grand retour dans le championnat avec des modifications subtiles mais significatives. Le revêtement a été entièrement refait et certaines zones de dégagement ont été réaménagées pour améliorer la sécurité tout en préservant l’ADN du circuit. Les écuries françaises Alpine et les équipes utilisant des moteurs français comme McLaren auront fort à faire face aux redoutables monoplaces de leurs concurrents.

La McLaren 570GT, vitrine technologique sur quatre roues

Le choix de la McLaren 570GT pour présenter le circuit n’est pas anodin. Cette grand tourisme britannique illustre parfaitement le savoir-faire de l’écurie de Woking dans le domaine automobile. Contrairement à la version 570S plus radicale, la 570GT se distingue par son approche plus polyvalente, combinant performances exceptionnelles et confort quotidien. L’isolation phonique a été spécifiquement travaillée, l’échappement légèrement assourdi, et des éléments de châssis modifiés pour filtrer les vibrations, offrant ainsi une expérience de conduite plus raffinée sans sacrifier les sensations.

Sous le capot, on retrouve le formidable V8 3,8 litres bi-turbo développant 570 chevaux (419 kW), associé à une transmission à sept rapports et une propulsion arrière. Les performances sont époustouflantes avec un 0 à 100 km/h abattu en seulement 3,4 secondes, un 0 à 200 km/h en 9,8 secondes et une vitesse maximale de 328 km/h. La 570GT pèse 1 350 kg à vide, ce qui lui confère un ratio poids/puissance exceptionnel de 2,37 kg/ch, facteur déterminant dans ses accélérations fulgurantes.

Un design aérodynamique inspiré de la compétition

L’aérodynamisme de la McLaren 570GT hérite directement des recherches menées pour la Formule 1. La partie avant, identique à celle de la 570S, s’inspire de l’hypercar P1 avec un design qui sépare intelligemment les flux d’air au-dessus et en dessous de la carrosserie. Le capot arrière présente des lignes marquées optimisant l’écoulement de l’air, tandis que les lames aérodynamiques sous le pare-chocs avant sont inclinées pour créer une zone de haute pression devant les radiateurs, améliorant ainsi le refroidissement du moteur.

Cette attention portée à l’aérodynamisme se traduit par une stabilité remarquable à haute vitesse, essentielle pour appréhender les courbes rapides du circuit de Shanghai. La technologie carbone MonoCell II utilisée pour le châssis offre une rigidité extraordinaire tout en maintenant un poids contenu. Les portes papillon, signature visuelle de la marque, ne sont pas qu’un élément esthétique mais facilitent également l’entrée et la sortie du véhicule tout en renforçant la structure en cas d’impact latéral. À 250 000 euros sur le marché français, la McLaren 570GT représente le savoir-faire britannique dans ce qu’il a de plus exclusif, alliant technologie de pointe et artisanat d’exception.

La vidéo embarquée, immersion totale sur le tracé chinois

Les images capturées par la caméra embarquée dans la McLaren 570GT offrent une perspective unique sur le circuit de Shanghai. Le pilote professionnel exploite pleinement les capacités de la voiture, négociant avec précision les courbes techniques et les longues lignes droites. La vidéo met en valeur la fluidité exceptionnelle de la voiture, sa stabilité dans les virages rapides et sa capacité d’accélération impressionnante en sortie de courbe.

On peut notamment observer la fameuse section des virages 1, 2 et 3 formant une spirale qui se resserre progressivement, exigeant une précision millimétrique et une gestion parfaite de la trajectoire. Les virages 7 et 8, formant une chicane rapide, sont abordés avec une vélocité stupéfiante, démontrant l’équilibre parfait du châssis de la McLaren. La longue ligne droite arrière permet d’entendre le rugissement caractéristique du V8 bi-turbo monter dans les tours jusqu’à la zone de freinage du virage 14, où les freins carbone-céramique de la 570GT démontrent leur puissance de décélération phénoménale. Cette vidéo constitue non seulement un aperçu du circuit mais aussi une masterclass de pilotage et une vitrine des capacités extraordinaires des supercars britanniques sur circuit.