Grand Prix de Bahreïn 2025 : un rendez-vous incontournable de la saison de Formule 1

Le Grand Prix de Bahreïn 2025, quatrième manche du championnat du monde de Formule 1, se déroulera du 11 au 13 avril sur le circuit international de Sakhir. Ce tracé de 5,41 kilomètres, inauguré en 2004, est réputé pour ses conditions météorologiques stables et sa combinaison unique de virages rapides et lents, ainsi que deux longues lignes droites. Un cadre idéal pour les compétitions de haut niveau !

Cette année, le Grand Prix de Bahreïn revêt une importance particulière, coïncidant avec le 75e anniversaire de la Formule 1. Le slogan officiel de l’événement, « The Desert Never Sleeps » (Le désert ne dort jamais), reflète parfaitement l’ambiance nocturne unique de la course, qui se déroule sous les projecteurs. Un spectacle visuel époustouflant garanti pour les spectateurs !

Un week-end de course intense

Le programme du week-end comprend des séances d’essais libres le vendredi et le samedi, suivies des qualifications, et enfin la course principale de 57 tours le dimanche. Les fans français pourront suivre l’événement en direct sur Canal+, avec des résumés disponibles sur les chaînes du groupe TF1.

Sur le plan sportif, la saison 2025 est marquée par une compétition serrée. Lando Norris de McLaren arrive à Bahreïn en tête du classement des pilotes, avec une avance d’un point sur Max Verstappen de Red Bull, qui a récemment remporté le Grand Prix du Japon, mettant fin à la domination initiale de McLaren. Oscar Piastri, coéquipier de Norris, occupe la troisième place du classement. (Qui l’aurait cru après ses débuts difficiles en F1 ?)

Lewis Hamilton, désormais chez Ferrari, détient le record de cinq victoires à Bahreïn, mais aborde cette saison avec des attentes modérées. Les équipes Mercedes et Ferrari cherchent à combler l’écart avec McLaren et Red Bull. George Russell de Mercedes a montré une forme prometteuse, tandis que Ferrari vise à se racheter après une double disqualification en Chine.

Des essais hivernaux prometteurs

En préparation de la saison, Bahreïn a accueilli les essais de pré-saison du 26 au 28 février 2025, permettant aux équipes de tester leurs nouvelles monoplaces dans des conditions optimales. Ces essais ont été ouverts au public les deux derniers jours, offrant aux fans une occasion unique de voir les voitures en action avant le début officiel de la saison.

Des activités pour toute la famille

En dehors de la piste, le Grand Prix de Bahreïn propose une multitude d’activités pour les spectateurs. Le F1 Fanzone offre des expériences interactives, notamment des simulateurs de course utilisant le jeu « F1 24 » d’EA Sports, un défi de changement de pneus, ainsi que des opportunités de photos et des visites des stands. Des divertissements pour toute la famille, tels que des spectacles de cirque, des performances musicales et des manèges, sont également prévus pour enrichir l’expérience des fans.

En somme, le Grand Prix de Bahreïn 2025 s’annonce comme un événement majeur de la saison de Formule 1, combinant une compétition intense sur la piste et une variété d’activités pour les spectateurs, le tout dans le cadre unique du désert de Sakhir. Un rendez-vous à ne pas manquer pour tous les passionnés de sport automobile !