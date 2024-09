Grand Prix d’Azerbaïdjan : Piastri triomphe dans les rues de Bakou après un duel haletant avec Leclerc

Le Grand Prix d’Azerbaïdjan 2024 a tenu toutes ses promesses avec une course palpitante de bout en bout. Oscar Piastri s’est imposé au terme d’un duel intense face à Charles Leclerc, tandis que George Russell complète le podium après un final mouvementé. Retour sur une épreuve riche en rebondissements sur le circuit urbain de Bakou.

Un départ sans accroc et des premiers tours intenses

Contrairement aux craintes habituelles sur ce tracé étroit et piégeux, le départ s’est déroulé sans incident majeur. Charles Leclerc, auteur de sa quatrième pole position consécutive à Bakou, a parfaitement négocié son envol pour conserver la tête de la course. Derrière lui, Oscar Piastri n’a pas réussi à prendre l’avantage dans les premiers mètres, mais s’est solidement accroché à la deuxième place.

Les positions sont restées figées dans le peloton de tête durant les tours initiaux, avec Leclerc creusant progressivement un écart de quelques secondes sur son poursuivant. Le pilote monégasque, fort de sa récente victoire en Italie, semblait avoir le contrôle total de la course à ce stade. Pendant ce temps, Sergio Pérez occupait la troisième place, ayant réussi à dépasser Carlos Sainz dès le début de l’épreuve.

IL Y VA OSCAR PIASTRI 🤯 Il prend les commandes du Grand Prix devant Charles Leclerc ⚡️#AzerbaijanGP #F1 pic.twitter.com/7CvEAxhsVE — CANAL+ F1® (@CanalplusF1) September 15, 2024

Le coup de théâtre des arrêts aux stands

La physionomie de la course a radicalement changé lors de la première vague d’arrêts aux stands. Alors que Leclerc disposait d’une avance confortable, son passage par les stands pour chausser des pneus durs s’est avéré moins efficace que prévu. À sa sortie des stands au 17e tour, le pilote Ferrari a eu du mal à trouver le rythme optimal avec ses nouveaux pneumatiques.

Oscar Piastri a saisi cette opportunité pour revenir dans les roues de son rival. Le jeune pilote australien, faisant preuve d’une maturité impressionnante, a patienté jusqu’au 20e tour pour porter son attaque. Profitant d’une porte laissée entrouverte par Leclerc en fin de ligne droite, Piastri a réussi un dépassement audacieux pour s’emparer de la tête de la course.

PIASTRI S’IMPOSE À BAKOU 🏆 Une 2e victoire, devant Leclerc et Russell ⚡️

Norris termine 4e devant Verstappen 💥#AzerbaijanGP #F1 pic.twitter.com/LhRSilYEXw — CANAL+ F1® (@CanalplusF1) September 15, 2024

Un duel acharné en tête de course

Une fois en tête, Piastri n’a jamais réussi à creuser un écart significatif sur Leclerc. Le pilote Ferrari, malgré ses difficultés initiales avec ses pneus durs, est resté constamment dans la zone DRS de son rival. Cette proximité a donné lieu à un duel haletant entre les deux hommes, chacun cherchant la moindre opportunité pour prendre l’avantage.

Derrière ce duo de tête, Sergio Pérez s’est invité dans la bataille. Le pilote mexicain, double vainqueur à Bakou, a fait valoir son expérience sur ce circuit pour maintenir la pression sur Leclerc. Cette configuration a créé une situation explosive en tête de course, avec trois pilotes séparés par moins de deux secondes pendant de nombreux tours.

LE CRASH ENTRE SAINZ ET PÉREZ À UN TOUR DE LA FIN 🤯 Les deux pilotes vont bien 👍#AzerbaijanGP #F1 pic.twitter.com/ZN4khG7OUf — CANAL+ F1® (@CanalplusF1) September 15, 2024

La remontée spectaculaire de Norris

Lando Norris a été l’un des grands animateurs de cette course. Parti de la 15e position sur la grille avec des pneus durs, le Britannique a opté pour une stratégie décalée. Cette approche s’est avérée payante puisqu’il a réussi à se hisser jusqu’à la 5e place avant d’effectuer son unique arrêt au 38e tour sur les 51 que comptait la course.

La performance de Norris a été particulièrement remarquable lorsqu’il a réussi à contenir Max Verstappen, pourtant équipé de pneus bien plus frais. Cette résistance a permis à George Russell de dépasser le champion du monde en titre, reléguant temporairement Verstappen à la 6e position. Ce fait de course a eu des implications importantes pour le classement du championnat du monde.

Un final à couper le souffle

Les derniers tours de la course ont été marqués par une intensité croissante. Piastri, en tête, a dû faire face à un retour en force de Leclerc qui semblait avoir trouvé un second souffle. Derrière eux, Sainz s’est rapproché dangereusement de Pérez, laissant entrevoir la possibilité d’une lutte à quatre pour la victoire.

À quatre tours de l’arrivée, Piastri a réussi à creuser un écart de près de deux secondes sur Leclerc, dont les pneumatiques commençaient à montrer des signes de dégradation. Cependant, le drame s’est joué à deux tours du drapeau à damiers. Alors que Pérez tentait de dépasser Leclerc tout en se défendant de Sainz, un accrochage s’est produit entre le pilote mexicain et l’Espagnol.

Piastri couronné, Russell sur le podium

Cet incident a entraîné le déploiement de la voiture de sécurité virtuelle, gelant les positions et privant les spectateurs d’un final haletant. Oscar Piastri a ainsi franchi la ligne d’arrivée en vainqueur, signant sa deuxième victoire en Formule 1. Charles Leclerc, malgré sa pole position, a dû se contenter de la deuxième place à dix secondes du vainqueur.

Le podium a été complété par George Russell, grand bénéficiaire de l’accrochage entre Pérez et Sainz. Lando Norris a terminé à une excellente quatrième place, devançant Max Verstappen qui conclut une course difficile au cinquième rang. Fernando Alonso a réalisé une performance solide en se classant sixième, devant Alexander Albon, Franco Colapinto (qui marque ses premiers points en F1), Lewis Hamilton (parti des stands) et Oliver Bearman.

🎙️ "Ce n'est pas ma première victoire mais elle est plus gratifiante." La joie d'Oscar Piastri après sa victoire à Bakou 🥳#AzerbaijanGP #F1 pic.twitter.com/CsMg9MCd6j — CANAL+ F1® (@CanalplusF1) September 15, 2024

Bilan et perspectives

Ce Grand Prix d’Azerbaïdjan 2024 restera dans les annales comme l’une des courses les plus palpitantes de la saison. La victoire de Piastri confirme son statut de jeune prodige de la discipline, capable de tenir tête aux pilotes les plus expérimentés sur l’un des circuits les plus exigeants du calendrier.

Pour Ferrari, le résultat est en demi-teinte. Si la pole position et la deuxième place de Leclerc sont encourageantes, l’écurie italienne devra analyser les raisons de sa perte de performance en course, notamment lors de la gestion des pneumatiques. Du côté de Mercedes, le podium de Russell est une belle récompense qui confirme les progrès de l’écurie allemande.

Le championnat du monde reste plus ouvert que jamais, avec Verstappen qui voit ses poursuivants se rapprocher au classement général. La prochaine étape du championnat, le Grand Prix de Singapour, s’annonce déjà comme un rendez-vous crucial dans la course au titre.