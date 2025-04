Grand Prix d’Arabie Saoudite : McLaren face au défi du circuit le plus rapide de la F1

La cinquième manche de la saison nous emmène vers la deuxième course au Moyen-Orient sur l’un des circuits les plus jeunes et les plus rapides du calendrier de la Formule 1. Direction Djeddah ce week-end pour la dernière épreuve du premier triple header, le Grand Prix d’Arabie Saoudite.

Red Bull a remporté trois des quatre courses disputées sur le circuit de la Corniche de Djeddah, mais McLaren et Oscar Piastri vont-ils poursuivre leur domination actuelle ? Ou Ferrari et Mercedes pourront-ils relever le défi ?

Sans surprise, la météo s’annonce chaude, sèche et stable dans le désert ce week-end, avec un plein soleil, des maximales de 33°C et des minimales de 28°C.

Les statistiques du circuit de Djeddah

Situé sur les rives de la mer Rouge, le circuit de la Corniche de Djeddah est un tracé urbain temporaire conçu par l’entreprise du légendaire architecte de circuits de F1, Hermann Tilke. C’est l’un des plus rapides du calendrier, juste derrière le « Temple de la Vitesse » de Monza, avec pas moins de 27 virages.

Ayant rejoint le calendrier de la F1 en 2021, c’est l’un des circuits les plus récents, tout comme Miami et Las Vegas, qui sont aussi des circuits urbains. Et à l’image de ses homologues du Moyen-Orient, la course se déroule en soirée sous les projecteurs.

Fiche technique du Grand Prix d’Arabie Saoudite

Première course : 2021

Tours : 50 tours de 6,1 km. Distance totale de 308 km

Record du tour : 1:30.734 – Lewis Hamilton (2021)

Plus de victoires : Verstappen avec deux (2022, 2024). Hamilton (2021) et Sergio Perez (2023) ont aussi gagné ici.

Plus de poles : Perez détient le plus grand nombre de poles avec deux (2022-2023). Hamilton (2021) et Verstappen (2024) ont aussi décroché la pole position ici.

Ce qui rend ce circuit unique

Le circuit urbain le plus rapide du monde, avec des virages rapides et fluides, et des murs très proches. Max Verstappen le décrit comme « un circuit urbain sous stéroïdes, complètement fou ».

Pour les spectateurs, le meilleur point de vue se trouve dans les tribunes du virage 22. Cette section exige un engagement à haute vitesse dans la partie la plus étroite du circuit, avec une magnifique mosquée en toile de fond.

Retour sur l’édition 2024

Le début de la saison dernière était dominé par Red Bull, et Verstappen s’est imposé facilement, suivi par son coéquipier et précédent vainqueur à Djeddah, Perez, avec Charles Leclerc en troisième position.

Verstappen a brièvement perdu sa première place au profit de Norris lors d’une intervention précoce de la voiture de sécurité après l’accident de Lance Stroll, mais ce n’était qu’un désagrément mineur pour le Néerlandais.

Qui va l’emporter cette année ?

McLaren devrait rester l’équipe de référence et vu sa forme actuelle, il est difficile d’imaginer quelqu’un d’autre que Piastri remporter une nouvelle victoire. Gardez aussi un œil sur George Russell qui pourrait prolonger la bonne série récente de Mercedes avec une nouvelle montée sur le podium.

L’actualité récente

Le Prince Khalid bin Sultan Al-Abdullah Al-Faisal d’Arabie Saoudite a manifesté son intérêt pour devenir propriétaire d’une écurie de F1, en plus d’organiser un grand prix.

Le quadruple champion du monde Sebastian Vettel a salué Norris comme « un vrai modèle » et a déclaré que l’autocritique ouverte du leader de la Formule 1 était une force plutôt qu’une faiblesse. Mais le patron de McLaren, Andrea Stella, a estimé que Norris se montrait « injuste envers lui-même » en critiquant sa conduite, ajoutant qu’il « ne fait pas encore corps avec la voiture ».

Le conseiller de Red Bull, Helmut Marko, a déclaré que l’inquiétude grandit au sein de Red Bull face à la possibilité que Verstappen quitte l’équipe à la fin de l’année.

Le classement actuel

« Tout le monde dit que je suis en tête du championnat, je ne sais pas comment pour l’instant », a déclaré Norris après le Grand Prix de Bahreïn. Son total de quatre podiums et une victoire en course explique cette position, mais de justesse.

Verstappen, quant à lui, rattrape son retard et n’est plus qu’à huit points avec une voiture plus lente.

McLaren caracole en tête du championnat des constructeurs avec 151 points, Mercedes occupant la deuxième place avec 58 points de retard.

Classement des pilotes

1 – Lando Norris (McLaren) : 4 podiums, 1 victoire, 77 points

2 – Oscar Piastri (McLaren) : 3 podiums, 2 victoires, 74 points

3 – Max Verstappen (Red Bull) : 2 podiums, 1 victoire, 69 points

4 – George Russell (Mercedes) : 3 podiums, 0 victoire, 63 points

5 – Charles Leclerc (Ferrari) : 0 podium, 0 victoire, 32 points

Programme du week-end

Vendredi

Essais libres 1 : 15h30-16h30

Essais libres 2 : 19h00-20h00

Samedi

Essais libres 3 : 15h30-16h30

Qualifications : 19h00-20h00

Dimanche

Départ de la course : 19h00 (émission à partir de 18h15).

Alors, pensez-vous que McLaren va confirmer sa domination sur ce circuit ultra-rapide, ou allons-nous assister à un retour en force de Red Bull? (C’est vrai que ce duel est passionnant à suivre, même pour ceux qui ne sont pas des mordus de F1!)