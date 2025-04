Grand Prix d’Arabie Saoudite 2025 : tout ce qu’il faut savoir sur la course de Djeddah

Ne manquez pas le Grand Prix d’Arabie Saoudite de Formule 1 ce week-end, qui se déroulera sur l’un des circuits les plus rapides et techniques du calendrier 2025. Cette cinquième manche de la saison promet d’être riche en rebondissements sur le tracé urbain de Djeddah.

La saison 2025 de Formule 1 bat son plein avec déjà quatre courses disputées. L’écurie McLaren domine actuellement les débats avec trois victoires à son actif, tandis que Max Verstappen a remporté la quatrième course. Le Grand Prix d’Arabie Saoudite s’annonce comme un défi de taille pour tous les pilotes.

Le circuit de Djeddah : vitesse et technicité au rendez-vous

Depuis son entrée au calendrier en 2021, le circuit de Djeddah Corniche s’est imposé comme l’un des tracés les plus spectaculaires et exigeants de la saison. La première édition reste gravée dans les mémoires avec un duel épique entre Lewis Hamilton et Max Verstappen, remporté par le Britannique.

Ce circuit urbain est connu pour sa rapidité exceptionnelle, avec une vitesse moyenne avoisinant les 250 km/h et des pointes dépassant les 330 km/h. Le tracé se distingue par ses virages rapides, ses murs très proches de la piste et ses sections techniques qui ne pardonnent aucune erreur. Une simple faute d’inattention peut se terminer directement dans les barrières. (Un vrai test pour les nerfs des pilotes, croyez-moi!)

Depuis 2021, seule l’écurie Red Bull a réussi à s’imposer sur ce circuit, avec deux victoires pour Max Verstappen (2022 et 2024) et une pour Sergio Pérez (2023). Cette année, la tendance pourrait bien s’inverser vu les difficultés rencontrées par l’équipe autrichienne et l’excellente forme des McLaren.

Oscar Piastri, nouveau leader du championnat

Après sa victoire lors du Grand Prix de Bahreïn, l’Australien Oscar Piastri s’est emparé de la tête du championnat du monde. Ce jeune talent confirme les espoirs placés en lui et prouve que l’écurie McLaren a fait le bon choix en lui faisant confiance.

Les performances récentes de McLaren laissent présager une nouvelle bataille au sommet à Djeddah. La domination de Red Bull semble s’effriter progressivement, même s’il serait imprudent d’écarter Max Verstappen de la lutte pour la victoire.

Les chances des pilotes espagnols

Côté espagnol, Fernando Alonso sort d’un Grand Prix de Bahreïn difficile où il a terminé à la quinzième place. Le circuit de Djeddah pourrait mieux convenir aux caractéristiques de son Aston Martin, lui permettant peut-être de viser les points.

Carlos Sainz, contraint à l’abandon lors de la dernière course suite à un accrochage avec Yuki Tsunoda, devrait également être en mesure de se battre pour le top 10. À noter que les Williams semblent très compétitives depuis le début de saison et pourraient jouer les trouble-fêtes.

Une course nocturne dans des conditions extrêmes

À l’image du Grand Prix de Bahreïn, la course en Arabie Saoudite se déroulera de nuit, sous éclairage artificiel. Cette programmation permet d’adoucir un peu les conditions climatiques, même si les températures resteront élevées avec des minimales de 28°C attendues dimanche soir.

La chaleur sera un facteur à prendre en compte tant pour les pilotes que pour la gestion des pneumatiques et des systèmes de refroidissement des monoplaces. La fiabilité pourrait jouer un rôle déterminant dans le résultat final. Bien sûr, aucun risque de pluie n’est à prévoir dans cette région désertique.

Horaires du Grand Prix d’Arabie Saoudite F1 2025

Vendredi 18 avril 2025

Essais Libres 1 : 15h30 – 16h30

Essais Libres 2 : 19h00 – 20h00

Samedi 19 avril 2025

Essais Libres 3 : 15h30 – 16h30

Qualifications : 19h00 – 20h00

Dimanche 20 avril 2025

Course : 19h00

Comment suivre le Grand Prix d’Arabie Saoudite en direct ?

En France, c’est Canal+ qui détient les droits exclusifs de diffusion de la Formule 1. La chaîne propose une couverture complète du week-end avec les essais libres, les qualifications et la course.

Les abonnés peuvent suivre l’intégralité du Grand Prix sur Canal+ Sport, avec des émissions spéciales avant et après la course. Le diffuseur propose aussi un suivi sur son application mobile et sa plateforme de streaming pour ne rien manquer de l’action.

L’équipe éditoriale française est composée de Julien Fébreau à la narration, accompagné par Jacques Villeneuve et Romain Grosjean qui se relaient pour l’analyse technique. Sur le terrain, les interviews sont assurées par Laurent Dupin et Margot Laffite.

Vous avez hâte de voir si McLaren confirmera sa domination ou si Red Bull saura réagir sur ce circuit ultra-rapide? N’oubliez pas votre rendez-vous ce week-end pour ce Grand Prix d’Arabie Saoudite qui s’annonce passionnant!