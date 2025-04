Grand Prix d’Arabie Saoudite 2025 : Piastri prend les commandes du championnat

Le cinquième Grand Prix de la saison 2025 de Formule 1 a livré son lot d’émotions sur le circuit de Djeddah. Si l’épreuve n’a pas été aussi mouvementée que certaines éditions précédentes, elle a tout de même offert un spectacle de qualité avec des performances remarquables et quelques déceptions notables. Voici notre analyse des gagnants et perdants de ce week-end saoudien.

Les gagnants du Grand Prix

Oscar Piastri – la révélation qui s’impose

Cinquième victoire en Grand Prix pour Oscar Piastri qui prend pour la première fois la tête du championnat du monde ! L’Australien n’a pas forcément été le plus rapide tout au long du week-end – il était même probablement le deuxième pilote McLaren en termes de vitesse pure, et Max Verstappen lui a subtilisé la pole position avec une Red Bull théoriquement moins performante.

Mais Piastri a livré une course parfaite le dimanche. Son duel avec Verstappen jusqu’au premier virage a été impressionnant, restant en piste avec une manœuvre ferme qui a incité le Néerlandais à commettre une erreur lui valant une pénalité. Par la suite, l’Australien a maintenu Verstappen à portée, réalisé des tours parfaits après son arrêt aux stands anticipé et géré sa course de main de maître.

« Il a l’allure d’un vétéran », affirme son directeur d’équipe Andrea Stella, alors que le pilote ne dispute que son 51e week-end de F1. Difficile de ne pas être d’accord.

Williams – une stratégie d’équipe payante

L’écurie Williams n’a pas seulement décroché les meilleurs points disponibles pour une équipe du milieu de peloton à Djeddah, mais l’a fait de manière impressionnante aux yeux de tous.

Ses deux voitures auraient terminé une place plus bas sans la stratégie orchestrée pour le dernier relais, demandant à Sainz de maintenir constamment Alex Albon dans la zone DRS alors que la Racing Bulls d’Isack Hadjar les pourchassait.

Ce n’était pas la stratégie la plus complexe, mais elle a nécessité une grande confiance dans ses pilotes – et plus spécifiquement dans la capacité de Sainz à voir le tableau dans son ensemble.

Cette performance arrive aussi lors du week-end le plus complet jusqu’à présent pour la grande recrue de l’équipe.

Charles Leclerc – le sauvetage de Ferrari

Il y a un énorme potentiel dans cette Ferrari – nous le voyons régulièrement par bribes en milieu de course, et presque exclusivement (à l’exception du sprint en Chine) entre les mains de Charles Leclerc.

Le fait que la monoplace nécessite une combinaison si précise de circonstances pour montrer ce rythme rend la frustration de Leclerc après les qualifications d’autant plus compréhensible, et sa remontée vers le podium dimanche d’autant plus impressionnante.

Red Bull – un retournement de situation

Cette analyse pourrait être une nouvelle entrée dans la colonne des gagnants pour Verstappen – nous en faisons pas mal – mais bien qu’il reste le seul pilote capable d’extraire des performances de haut niveau de la Red Bull, c’était l’une de ces rares courses qu’il n’a pas gagnées mais où il a prouvé qu’il aurait pu.

Les données de performance de la course suggèrent fortement que Verstappen aurait gagné s’il était resté devant légalement aux virages 1-2. Cela va piquer, mais si l’on considère que la Red Bull, même entre ses mains, semblait accuser près d’une seconde de retard sur les longs relais vendredi, il s’agit d’un autre revirement remarquable.

Après les déceptions de Bahreïn, ce week-end a rendu une course au titre pilotes avec la RB21 plus crédible – même si le championnat constructeurs semble manifestement perdu d’avance.

Isack Hadjar – la confirmation

Hadjar a sans doute bénéficié d’une stratégie favorable et sait que deux positions supplémentaires auraient été possibles en termes de rythme de course pur – mais il s’agit néanmoins d’une nouvelle prestation positive.

Cela vaut peut-être moins en soi que dans le contexte plus large qui se dessine autour de sa saison 2025. Red Bull ne semblait pas trop convaincu par Hadjar à la sortie de l’année dernière jusqu’à ce que les circonstances libèrent un siège supplémentaire, mais après cinq courses, il montre qu’il n’est pas un talent brut mais qu’il peut vraiment être fiable à ce niveau.

Les perdants du week-end

Lewis Hamilton – toujours en difficulté

Lewis Hamilton a terminé à 31 secondes de son coéquipier dimanche, ce qui serait plus facile à accepter si ce n’était pas, dans l’ensemble, un reflet fidèle du week-end qu’il a réalisé.

Djeddah n’a pas du tout été son ami durant l’ère de l’effet de sol. Mais si nous parlons de l’ère de l’effet de sol, la version Ferrari de Hamilton est censée être différente de la version Mercedes de Hamilton dans ce règlement.

Jusqu’à présent, à l’exception de ce départ fulgurant en Chine… ce n’est vraiment pas le cas. Les difficultés semblent persister.

Yuki Tsunoda – un accrochage malheureux

Yuki Tsunoda semblait en passe de réaliser un autre solide week-end pour Red Bull. Il s’était bien qualifié et on peut imaginer qu’il aurait pu au moins se battre pour devancer la meilleure voiture du milieu de peloton, la huitième place de Carlos Sainz.

Mais nous ne le saurons jamais à cause de cet accrochage fatal au premier tour avec Pierre Gasly. C’était vraiment un incident de course, mais cela le place sans doute dans la catégorie des perdants.

Cela laisse également Tsunoda avec un maigre butin de seulement deux points après ce qui a été un début de vie décent dans l’équipe principale sur ce triple rendez-vous.

Lance Stroll – l’anonymat persiste

Après quelques courses encourageantes en début de saison, Lance Stroll est malheureusement retombé dans l’anonymat en Arabie Saoudite.

Ce n’est pas entièrement sa faute – l’Aston Martin est probablement seulement la neuvième meilleure voiture sur la grille 2025 en moyenne jusqu’à présent, et les deux pilotes ont réalisé des temps plus lents en qualifications cette année à Djeddah qu’en 2024 – Fernando Alonso avec une demi-seconde de retard (Q2 contre son tour de Q3 de 2024) et Stroll avec quatre dixièmes (tous deux en Q1).

Une nouvelle élimination en Q1 – sa 75e – signifie que Stroll détient désormais l’un des records les plus indésirables de la F1. Sa réponse cinglante mais pas totalement injustifiée : « Oui… eh bien, mettez les pilotes McLaren dans une Sauber pendant 10 ans et ils auront le plus grand nombre d’éliminations en Q1. C’est lié à la voiture. »

Dans une certaine mesure, Lance, oui, le problème est que vous avez été battu par l’une de ces Sauber en course, et de plus, votre coéquipier a fait tellement plus avec cette voiture que vous ce week-end.

Alpine – des occasions manquées

Les six points d’Alpine jusqu’à présent cette saison sont six de plus que ce que sa voiture 2024 avait réussi à obtenir après le même nombre de Grands Prix – et cette saison s’est plutôt bien terminée.

« On a l’impression qu’il faut saisir ces occasions dès qu’elles se présentent – mais je ne suis pas trop inquiet », a déclaré Gasly, éliminé dès le premier tour après un accrochage avec Tsunoda.

« Avec le rythme que nous avons, je suis sûr que nous pourrons nous mêler à la lutte lors des prochains week-ends. »

C’est peut-être vrai, mais Williams et même Haas ont entre-temps creusé l’écart, et Alpine – même avec ses limitations moteur – devrait au moins viser ces équipes.

L’écurie française a aussi besoin de plus de performance de sa deuxième voiture dans les sessions qui comptent vraiment. Le rythme théorique de Jack Doohan n’a généralement pas été très éloigné de celui de Gasly en 2025, mais il n’a pas vraiment contribué dans les sessions les plus importantes. C’est normal pour un rookie, mais cela devra changer tôt ou tard.

Mercedes – un résultat décevant

Toujours confortablement deuxième du championnat constructeurs, mais les cinquième et sixième places – à une demi-minute du leader – ont été un résultat décevant pour Mercedes, étant donné à quel point George Russell s’est approché de la pole position.

Ce rythme en qualifications, la proximité de Kimi Antonelli avec Russell (Mercedes a une paire de pilotes plus équilibrée que Ferrari ou Red Bull, ce qui est un énorme hommage à son novice adolescent), et la solide récolte de points sont tous des éléments positifs. Mais cette course s’est principalement passée à reculer.

(Avouons-le, voir un jeune talent comme Antonelli tenir tête à Russell dès ses débuts, c’est quand même bluffant. L’avenir nous dira s’il deviendra l’un des grands noms de la F1.)

Ce Grand Prix d’Arabie Saoudite 2025 marque un tournant dans la saison avec la prise de pouvoir de Piastri. Reste à voir si l’Australien saura maintenir son avance lors des prochaines courses face à un Verstappen toujours aussi déterminé.