Grand Prix d’Arabie Saoudite 2025 : Max Verstappen « très serein » concernant son avenir chez Red Bull

Max Verstappen se dit « très serein » quant à son avenir malgré le début de saison difficile de Red Bull en Formule 1 pour 2025. Après sa sixième place au Grand Prix de Bahreïn le week-end dernier, les rumeurs de départ du quadruple champion du monde se sont intensifiées, alimentées par les préoccupations exprimées en interne.

Le Néerlandais, qui vise un cinquième titre consécutif de champion du monde cette année (ce qui égalerait le record historique), occupe actuellement la troisième place du championnat, à huit points du leader Lando Norris (McLaren).

La cinquième manche se déroule ce week-end en Arabie Saoudite, avec un départ prévu dimanche à 19h00, heure française.

Verstappen fait taire les rumeurs

« Beaucoup de gens en parlent, sauf moi« , a déclaré Verstappen jeudi lors de la conférence de presse des pilotes. « Comme je l’ai déjà dit, je veux juste me concentrer sur ma voiture et travailler avec les membres de l’équipe – c’est la seule chose à laquelle je pense en Formule 1 en ce moment. Je suis très serein. »

Verstappen est sous contrat avec Red Bull jusqu’en 2028. Mais son accord contiendrait une clause de performance qui pourrait lui permettre de quitter l’équipe si certains objectifs ne sont pas atteints.

À 27 ans, le pilote a été associé à d’éventuels transferts vers Mercedes et Aston Martin pour 2026, année où de nouvelles réglementations techniques seront introduites. Des discussions avec Mercedes auraient eu lieu l’année dernière, mais l’équipe allemande a récemment indiqué qu’un recrutement de Verstappen pour la saison prochaine « n’était pas à l’ordre du jour ».

La réaction d’Alonso

Interrogé lors de la conférence de presse des pilotes s’il aimerait avoir Verstappen comme coéquipier chez Aston Martin, Fernando Alonso a répondu : « Oui, mais c’est peu probable, très peu probable. »

Le coéquipier actuel d’Alonso est Lance Stroll, fils du propriétaire de l’écurie Aston Martin.

Des performances en dents de scie

Verstappen s’était rapproché à un point de Norris au classement grâce à une brillante victoire au Grand Prix du Japon il y a deux semaines, où il avait signé la pole position.

Son week-end à Sakhir a été en revanche bien moins glorieux, avec une qualification en septième position et une course terminée trois places derrière le Britannique Norris, qui a fini sur le podium en troisième position.

« Je prends les courses une par une », poursuit Verstappen. « Je pense que [l’Arabie Saoudite] sera meilleur que Bahreïn. Le reste ne dépend pas de moi. Pour l’instant, nous ne sommes pas les plus rapides, donc c’est difficile de se battre pour un championnat, mais la route est longue. L’année dernière ici, tout semblait génial et on sait comment la saison s’est terminée. »

De la domination à la compétition

Red Bull était imbattable à Djeddah l’an dernier avec Verstappen à la première place et son coéquipier Sergio Perez à la deuxième. Mais si le Néerlandais a décroché son quatrième titre consécutif, Red Bull a perdu le championnat des constructeurs face à McLaren, se faisant même dépasser par Ferrari pour finir à la troisième place.

« J’ai apprécié l’année dernière et celle d’avant quand nous étions dominants », a déclaré Verstappen. « Maintenant, c’est stimulant d’une autre façon avec les défis qui se présentent et les efforts pour améliorer la situation. »

« Je suis heureux, mais pas très content de ma voiture. Nous voulons tous progresser, il n’y a pas de secret. Nous voulons tous nous améliorer. »

Le contexte technique

La saison 2025 marque un tournant pour les écuries de F1, avec déjà plusieurs équipes qui ont fait d’immenses progrès par rapport à 2024. McLaren et Ferrari semblent avoir rattrapé, voire dépassé, Red Bull sur le plan de la performance pure. Les modifications aérodynamiques apportées aux monoplaces cette saison ont changé la hiérarchie habituellement établie depuis l’introduction des nouvelles réglementations en 2022.

La monoplace RB21 semble souffrir de problèmes d’équilibre et de performances en courbe lente, des faiblesses que l’équipe autrichienne devra corriger rapidement si elle veut conserver ses deux titres. (Et entre nous, on se demande si Adrian Newey, le génial concepteur, n’aurait pas un peu perdu la main…)

Le circuit de Djeddah, avec ses virages rapides et son asphalte lisse, pourrait néanmoins mieux convenir aux caractéristiques de la Red Bull, offrant à Verstappen une chance de réduire l’écart avec Norris au championnat.

Rendez-vous ce week-end pour voir si le « Lion néerlandais » rugira à nouveau sur les bords de la Mer Rouge. À vos écrans!