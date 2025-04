GP du Japon : McLaren domine la dernière séance d’essais marquée par des interruptions

La dernière séance d’essais libres (EL3) du Grand Prix du Japon s’est achevée sur une note mitigée ce samedi matin. Prévue pour durer 60 minutes sur le tracé mythique de Suzuka, la séance n’a finalement offert que 50 minutes de roulage effectif aux équipes, en raison de deux interruptions qui ont perturbé le programme de préparation avant les qualifications.

Des drapeaux rouges perturbent la séance

À peine 8 minutes après le début de la séance, un premier drapeau rouge a été déployé – un scénario déjà vécu lors des essais libres 2 la veille. La cause? Un départ de feu dans l’herbe située en bordure de piste. L’incident s’est produit suite à une sortie de piste de Gabriel Bortoleto au volant de sa Kick Sauber, qui a heureusement réussi à garder le contrôle de sa monoplace malgré cette escapade hors des limites du circuit.

Ce type d’incident n’est pas sans rappeler les problèmes similaires rencontrés lors de la journée précédente, où les EL2 avaient déjà été interrompus à deux reprises pour des raisons identiques. (Une situation qui commence à faire jaser dans le paddock!)

McLaren affirme sa domination

Du côté des performances, McLaren semble avoir trouvé la formule magique sur le tracé japonais. L’écurie britannique réussit l’exploit de terminer en tête des trois séances d’essais libres, confirmant ainsi sa montée en puissance depuis le début de la saison.

Le duo formé par Lando Norris et Oscar Piastri a impressionné en s’emparant des deux premières positions. Les papaya semblent parfaitement adaptées aux enchaînements techniques du circuit de Suzuka, avec une tenue de route qui fait des merveilles dans les virages rapides si caractéristiques de ce tracé.

Mercedes et Ferrari dans le match

Juste derrière les McLaren, George Russell place sa Mercedes à une distance très réduite des leaders, montrant que l’écurie allemande a fait des progrès notables sur ce type de circuit. Les temps au tour affichés par le pilote britannique laissent présager une lutte serrée pour la pole position.

Plus loin dans le classement, on retrouve les deux Ferrari qui encadrent la Red Bull de Max Verstappen. Le champion du monde en titre semble moins à l’aise qu’à l’accoutumée sur ce circuit qui lui a pourtant souri par le passé. La chaleur japonaise et les caractéristiques de la piste mettent-elles en évidence certaines faiblesses de la RB20?

Tu te demandes pourquoi Red Bull peine autant ce week-end? La réponse tient peut-être dans les modifications apportées à leur plancher, moins efficace sur les virages rapides de Suzuka.

Vers des qualifications passionnantes

Avec des écarts si réduits entre les équipes de pointe, les qualifications s’annoncent particulièrement disputées. McLaren part favorite après cette démonstration lors des essais, mais Mercedes et Ferrari semblent avoir les armes pour venir troubler la hiérarchie.

Le circuit de Suzuka, long de 5,807 kilomètres, reste l’un des plus techniques et exigeants du calendrier. Sa configuration en « 8 » unique au monde et ses enchaînements de virages rapides en font un véritable test pour les pilotes comme pour les monoplaces.

La bataille pour la pole position débutera à 8h00, heure française. Les conditions météorologiques, toujours imprévisibles dans cette région du Japon, pourraient encore rebattre les cartes et offrir un spectacle haletant aux passionnés de Formule 1.