GP de Chine F1 2025 : Triomphe de Piastri et double podium McLaren

Le Grand Prix de Chine nous a offert un spectacle saisissant ce dimanche avec la domination des McLaren sur le circuit de Shanghai. Oscar Piastri s’est brillamment imposé devant son coéquipier Lando Norris, tandis que les Ferrari ont connu un sort funeste après la course.

McLaren dicte sa loi en Chine

Quelle démonstration de force des monoplaces orange ! Oscar Piastri a réalisé un départ impeccable depuis la pole position, résistant à la pression de George Russell et de son équipier Lando Norris qui bataillaient derrière lui. Une fois Norris passé devant Russell, les McLaren ont pris les commandes de la course avec une aisance déconcertante.

Piastri n’a jamais relâché son emprise sur la course, gérant son avance avec une sagesse qui tranche avec son jeune âge. L’Australien a signé sa troisième victoire en Formule 1, confirmant tout son talent et son adaptation fulgurante à l’élite du sport automobile.

Norris, malgré un rythme solide, a dû composer avec des soucis de freins dans les derniers tours. (On a presque cru revivre le scénario du GP d’Australie, mais inversé !) L’écart final de plus de 9 secondes ne reflète pas la bataille qui aurait pu avoir lieu sans ces problèmes techniques.

La déroute des Ferrari et le réveil de Verstappen

Les Ferrari ont connu un début de course chaotique. Charles Leclerc a percuté l’arrière de la monoplace de Lewis Hamilton, endommageant son aileron avant. Malgré ce handicap, le Monégasque a maintenu un rythme étonnant, au point que l’équipe a demandé à Hamilton de le laisser passer pour attaquer Russell.

Max Verstappen a vécu un départ compliqué, glissant au 6e rang avant de remonter progressivement. Le champion néerlandais a finalement dépassé Leclerc à trois tours de l’arrivée pour terminer au pied du podium.

Le drame est survenu après la course : les deux Ferrari et la voiture de Pierre Gasly ont été disqualifiées. La raison ? Les monoplaces de Leclerc et Gasly ne respectaient pas le poids minimal de 800 kg (pesant 799 kg), tandis que la Ferrari d’Hamilton présentait un plancher dont l’épaisseur était inférieure aux normes.

Des abandons et des surprises

Fernando Alonso a dû jeter l’éponge dès le 4e tour en raison d’un problème de freins. La faute viendrait possiblement d’un débris ou d’un film plastique aspiré dans les conduits de freinage. Une nouvelle déception pour l’Espagnol après son abandon en Australie.

La surprise est venue d’Esteban Ocon, qui a hérité de la 5e place après les disqualifications et a décroché les premiers points de la saison pour Haas. Le rookie Kimi Antonelli a aussi impressionné avec une solide 6e position au volant de sa Mercedes.

Carlos Sainz, initialement 13e, a finalement glané un point en terminant 10e après les exclusions. Son premier avec Williams ! (Un petit lot de consolation face à la déception de voir son ancienne écurie disqualifiée.)

Classement final du GP de Chine 2025

1. Oscar Piastri (McLaren) – 1:30:55.026

2. Lando Norris (McLaren) – +9.748s

3. George Russell (Mercedes) – +11.097s

4. Max Verstappen (Red Bull) – +16.656s

5. Esteban Ocon (Haas) – +49.969s

6. Kimi Antonelli (Mercedes) – +53.748s

7. Alexander Albon (Williams) – +56.321s

8. Oliver Bearman (Haas) – +61.303s

9. Lance Stroll (Aston Martin) – +70.204s

10. Carlos Sainz (Williams) – +76.387s

Le championnat 2025 prend une tournure fascinante avec cette montée en puissance de McLaren. Rendez-vous dans deux semaines pour le Grand Prix du Japon, où la bataille promet d’être encore plus intense. Les écuries disqualifiées auront à cœur de se racheter, tandis que McLaren tentera de confirmer sa nouvelle domination.

Les performances d’Antonelli et d’Ocon nous rappellent que cette saison pourrait bien nous réserver d’autres rebondissements. Alors, qui stoppera l’élan orange ?