GP de Bahreïn : McLaren domine les essais libres 3, Piastri en tête

Les essais libres 3 du Grand Prix de Bahreïn 2025 ont été marqués par une nette domination de l’écurie McLaren. Sur le circuit de Sakhir, c’est le jeune pilote australien Oscar Piastri qui a réalisé le meilleur temps, devançant son coéquipier Lando Norris de plus de six dixièmes de seconde.

Les conditions de roulage étaient particulièrement difficiles, avec une chaleur écrasante atteignant les 32°C dans l’air et 44°C sur la piste. Cela n’a pas empêché Piastri de signer un chrono impressionnant de 1’31″646, confirmant ainsi les bonnes dispositions de McLaren entrevues lors des deux premières séances d’essais libres. (On se demande bien ce que ça va donner en qualifications !)

Ferrari et Mercedes en embuscade

Derrière les flèches d’argent, c’est Charles Leclerc qui s’est positionné au troisième rang avec sa Ferrari. Le Monégasque, à huit dixièmes de Piastri, semble en mesure de jouer les trouble-fêtes face aux McLaren. Son coéquipier Lewis Hamilton, quant à lui, n’a pu faire mieux que le dixième temps, à près d’une seconde et demie.

Du côté de Mercedes, George Russell a signé le quatrième chrono malgré un tête-à-queue spectaculaire causé par le manque d’adhérence. Le Britannique a même qualifié cette expérience comme l’une des plus ardues en termes de grip qu’il ait connues en Formule 1. Son équipier débutant, Kimi Antonelli, s’est classé cinquième, démontrant une belle adaptabilité pour sa première saison dans la catégorie reine.

Les surprises du top 10

Parmi les autres écuries, on notera les belles performances de Pierre Gasly, sixième avec son Alpine, et du rookie Isack Hadjar, septième sur la Racing Bulls. Deux résultats encourageants pour les écuries françaises et italiennes qui tenteront de confirmer lors des qualifications.

En revanche, les choses ont été plus compliquées pour Max Verstappen. Le double champion du monde en titre n’a pu faire mieux que le huitième temps avec sa Red Bull, à près d’une seconde et quatre dixièmes de la référence établie par Piastri. (Pas sûr que ça suffise pour inquiéter les hommes de Woking !)

Incidents et abandons

La séance a été brièvement interrompue par un drapeau rouge virtuel suite à un problème mécanique rencontré par Nico Hülkenberg sur sa Sauber. L’Allemand a dû stopper sa monoplace en bord de piste, mettant ainsi un terme prématuré à sa session.

Avec des températures plus clémentes attendues en soirée pour les qualifications, la hiérarchie pourrait quelque peu évoluer. Néanmoins, au vu de leur domination lors de ces essais libres, les McLaren semblent en pole position pour décrocher la première ligne sur la grille de départ. Réponse ce samedi à 18h !

Classement complet