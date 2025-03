GP d’Australie F1 2025 : Norris en pole position, les McLaren favorites sous la menace de la pluie

La saison 2025 de Formule 1 débute avec le Grand Prix d’Australie où les McLaren affichent leur domination en qualifications. Lando Norris s’élancera de la pole position devant son coéquipier Oscar Piastri sur un circuit d’Albert Park qui pourrait être détrempé par la pluie. Les pilotes français Sainz et Alonso partiront respectivement des 10e et 12e places avec l’objectif de marquer leurs premiers points.

McLaren impose sa loi en qualifications sur le circuit d’Albert Park

L’écurie britannique McLaren a frappé fort lors des qualifications du Grand Prix d’Australie, première manche du championnat 2025. Lando Norris a décroché la pole position avec maestria, tandis que son coéquipier australien Oscar Piastri s’élancera à ses côtés en première ligne. Cette performance remarquable confirme les excellentes sensations affichées par l’équipe papaye durant les essais hivernaux.

Les chronos réalisés par les deux pilotes McLaren ont relégué la concurrence à bonne distance. Max Verstappen, triple champion du monde en titre, n’a pu faire mieux que le troisième temps à plus de quatre dixièmes, suivi par George Russell sur Mercedes à cinq dixièmes. Cette domination sans partage laisse présager une lutte féroce pour la victoire dimanche matin, même si les prévisions météorologiques pourraient rebattre complètement les cartes.

La menace d’une course sous la pluie pourrait chambouler la hiérarchie

Les prévisions annoncent un risque de précipitations estimé à 70% pour l’heure de départ de la course à Melbourne. Sur le tracé technique et piégeux d’Albert Park, réputé pour ses échappatoires en graviers et ses virages rapides, la pluie pourrait transformer cette première manche en véritable loterie. Les pilotes et les équipes se préparent déjà à affronter des conditions particulièrement délicates qui mettront à l’épreuve aussi bien les nerfs que la technique de pilotage.

Dans ces conditions, l’expérience pourrait s’avérer un atout majeur. Les écarts techniques entre les monoplaces tendent à se réduire sur piste mouillée, offrant des opportunités aux pilotes les plus habiles dans ces conditions. Max Verstappen, reconnu pour son aisance sous la pluie, pourrait tirer son épingle du jeu malgré sa position en deuxième ligne. La gestion des pneumatiques et le timing des arrêts aux stands deviendront alors des éléments stratégiques déterminants pour espérer monter sur le podium.

Surprises et déceptions au terme des qualifications

Les qualifications ont réservé leur lot de surprises avec l’excellente cinquième place du Japonais Yuki Tsunoda sur Racing Bulls. L’Anglo-thaïlandais Alex Albon a également impressionné en plaçant sa Williams en sixième position, devant les Ferrari de Charles Leclerc et Lewis Hamilton. Ces performances inattendues illustrent un resserrement des écarts dans la hiérarchie des écuries cette saison.

Du côté des déceptions, on note les difficultés rencontrées par les pilotes de la Scuderia Ferrari, visiblement en retrait par rapport à leurs ambitions. Le septuple champion du monde Lewis Hamilton, pour sa première qualification sous les couleurs de la Scuderia, n’a pu faire mieux que le huitième temps, tandis que Charles Leclerc s’élancera de la septième place. Les monoplaces rouges semblent souffrir d’un manque d’équilibre qui pourrait s’avérer problématique en conditions de course, notamment si la piste est détrempée.

Horaires et diffusion du Grand Prix d’Australie 2025

Le départ du Grand Prix d’Australie sera donné ce dimanche 16 mars à 5h00 du matin, heure française. Malgré cet horaire matinal, les amateurs de Formule 1 ne voudront pas manquer cette première manche du championnat 2025 qui s’annonce passionnante avec de nombreuses inconnues.

La course sera diffusée en direct sur les chaînes sportives spécialisées. Pour ceux qui ne pourraient se lever aux aurores, des rediffusions seront proposées plus tard dans la journée à 13h45 et 22h00. En raison du décalage horaire avec Melbourne, il faudra s’armer de courage pour suivre en direct les exploits des pilotes sur le circuit d’Albert Park, mais le spectacle promis par cette première manche devrait en valoir la peine, particulièrement si la pluie s’invite comme attendu.

La grille de départ complète du Grand Prix d’Australie 2025

1. Lando Norris – McLaren Mercedes

2. Oscar Piastri – McLaren Mercedes

3. Max Verstappen – Red Bull Racing Honda RBPT

4. George Russell – Mercedes

5. Yuki Tsunoda – Racing Bulls Honda RBPT

6. Alexander Albon – Williams Mercedes

7. Charles Leclerc – Ferrari

8. Lewis Hamilton – Ferrari

9. Pierre Gasly – Alpine Renault

10. Carlos Sainz – Williams Mercedes

11. Isack Hadjar – Racing Bulls Honda RBPT

12. Fernando Alonso – Aston Martin Aramco Mercedes

13. Lance Stroll – Aston Martin Aramco Mercedes

14. Jack Doohan – Alpine Renault

15. Gabriel Bortoleto – Kick Sauber Ferrari

16. Andrea Kimi Antonelli – Mercedes

17. Nico Hulkenberg – Kick Sauber Ferrari

18. Liam Lawson – Red Bull Racing Honda RBPT

19. Esteban Ocon – Haas Ferrari

20. Oliver Bearman – Haas Ferrari