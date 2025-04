GP d’Arabie Saoudite : Oscar Piastri s’impose et prend la tête du championnat mondial 2025

Le pilote australien de l’écurie McLaren a décroché sa troisième victoire de la saison en Arabie Saoudite et s’affirme comme un prétendant sérieux au titre mondial. Carlos Sainz termine dans les points.

Une victoire méritée pour l’Australien

Oscar Piastri a brillamment remporté le Grand Prix d’Arabie Saoudite, troisième épreuve du calendrier 2025 de Formule 1. Avec cette victoire, sa troisième cette saison, le jeune prodige australien s’empare de la première place au classement général du championnat. Une performance qui confirme sa montée en puissance et son statut de pilote d’élite.

Parti de la deuxième place sur la grille, derrière la Red Bull de Max Verstappen qui avait signé la pole position la veille, Piastri a réalisé un meilleur départ que son rival néerlandais. Les deux pilotes se sont retrouvés roue contre roue à l’approche du premier virage, dans un duel intense qui a marqué le début d’une course pleine de rebondissements.

Un incident de course décisif

Si Verstappen a conservé la tête au premier virage, c’est en sortant des limites de la piste et en prenant l’avantage sur Piastri. Les deux pilotes se sont mutuellement rejetés la faute via la radio, mais les commissaires de course ont tranché en infligeant une pénalité de 5 secondes au quadruple champion du monde.

Cette sanction s’est avérée déterminante pour la suite de la course. Verstappen a réussi à maintenir sa position de leader jusqu’à son premier arrêt aux stands, où il a dû purger sa pénalité. Cette immobilisation supplémentaire l’a fait chuter à la deuxième place, à environ 5 secondes de Piastri qui avait effectué son changement de pneumatiques quelques tours plus tôt.

En parallèle, un accrochage entre Yuki Tsunoda et Pierre Gasly dès le départ a provoqué la sortie de la voiture de sécurité pendant plusieurs tours, ajoutant une dimension stratégique à cette course sur le rapide circuit de Djeddah.

Une gestion de course impeccable

Une fois en tête, Oscar Piastri a fait preuve d’une maîtrise remarquable. Passant des pneus médiums aux durs lors de son arrêt au 20ème tour, l’Australien a progressivement creusé l’écart avec Verstappen, maintenant une avance confortable de plus de 4 secondes pendant une grande partie de la course.

Derrière ce duo de tête, la bataille faisait rage pour la dernière marche du podium. C’est finalement Charles Leclerc qui s’est imposé face à George Russell, grâce à une stratégie différente (départ en pneus durs et fin de course en médiums) lui offrant un avantage de rythme dans les derniers tours.

Lando Norris, parti de la dixième place sur la grille, a réalisé une superbe remontée jusqu’à la quatrième position, dépassant notamment Russell à quelques tours de l’arrivée. Le Britannique a tenté de rattraper Leclerc pour compléter un doublé McLaren, mais le pilote Ferrari a tenu bon.

Un championnat plus ouvert que jamais

Au terme des 50 tours de course, c’est donc Oscar Piastri qui a franchi la ligne d’arrivée en vainqueur avec 2,8 secondes d’avance sur Max Verstappen. Charles Leclerc complète le podium, suivi de Lando Norris, George Russell et du jeune Antonelli. Lewis Hamilton termine à la septième place.

Cette victoire permet à Piastri de s’emparer de la tête du championnat du monde des pilotes, confirmant ainsi les ambitions de McLaren pour cette saison 2025. L’écurie britannique semble avoir trouvé la formule magique pour rivaliser avec Red Bull, promettant une lutte intense pour les titres.

Vous vous demandez qui pourra stopper l’élan de Piastri? La réponse viendra peut-être dans deux semaines, lors du Grand Prix de Miami, prochaine étape du calendrier de Formule 1 2025.