GP d’Arabie Saoudite : Gasly surprend tout le monde avec le meilleur chrono des EL1

La première séance d’essais libres du Grand Prix d’Arabie Saoudite a offert une belle surprise ce vendredi avec Pierre Gasly qui a placé son Alpine en tête de la feuille des temps. Le pilote français a devancé Lando Norris et Charles Leclerc dans une séance très serrée où les quatre premiers se tiennent en un dixième de seconde.

L’Alpine montre les dents sur le tracé de Djeddah

Quelle entrée en matière pour Pierre Gasly ! Le pilote normand de 29 ans a frappé fort lors de cette première séance d’essais libres en signant un chrono de 1’29″239 qui lui a permis de devancer tout le plateau. Sur la lancée de sa belle prestation à Bahreïn le week-end dernier où il avait glané ses premiers points de la saison avec une septième place, le Français semble avoir trouvé un certain rythme avec son Alpine.

Le circuit urbain de Djeddah, réputé pour être le tracé le plus rapide parmi les circuits urbains du calendrier avec ses virages à haute vitesse, ne semblait pourtant pas être le terrain de jeu idéal pour l’écurie française. Mais Gasly a déjoué les pronostics en plaçant sa monoplace au sommet de la hiérarchie. (Une performance qui fait plaisir à voir pour les supporters français, même si on peut imaginer que les réservoirs n’étaient peut-être pas tous chargés de la même façon!)

Une lutte serrée en tête

Derrière Gasly, la concurrence est féroce. Lando Norris, actuel leader du championnat, s’est placé en deuxième position au volant de sa McLaren. Le Britannique devance de peu Charles Leclerc et sa Ferrari, tandis qu’Oscar Piastri complète ce quatuor de tête avec l’autre McLaren.

La bataille s’annonce intense pour la suite du week-end puisque ces quatre pilotes se tiennent en à peine un dixième de seconde. Avez-vous déjà vu un plateau aussi serré en F1 ces dernières années? C’est le signe d’un championnat plus compétitif que jamais pour cette saison 2025.

Williams surprend, Red Bull se fait discrète

Autre bonne surprise de cette séance : l’écurie Williams place ses deux monoplaces dans le top 6. Alex Albon et George Russell ont réalisé les 5ème et 6ème temps, juste devant Carlos Sainz et sa Ferrari. Russell avait même occupé la première place pendant un moment, alors que tous les pilotes tournaient encore en pneus médiums.

Lewis Hamilton se classe 8ème, tandis que les Red Bull, habituellement dominatrices, se font étonnamment discrètes. Max Verstappen, triple champion du monde en titre, n’a signé que le 9ème chrono, suivi par Yuki Tsunoda qui complète le top 10. Le pilote japonais n’a pas caché sa frustration concernant les problèmes d’équilibre de sa monoplace durant la séance.

Débuts compliqués pour les rookies

Le jeune Isack Hadjar n’a pas connu une première séance idéale à Djeddah. Classé 15ème, le rookie a été limité dans son temps de roulage à cause d’un souci au niveau de l’aile de sa monoplace. Un contretemps regrettable pour un pilote débutant qui a besoin d’accumuler les kilomètres pour s’adapter à sa voiture et au tracé exigeant de Djeddah.

Quant à Esteban Ocon, maintenant chez Haas, il termine cette première séance à une modeste 19ème place. Le Français aura fort à faire pour améliorer sa position lors des prochaines séances.

Un circuit qui promet du spectacle

Le tracé de Djeddah, avec ses 27 virages et ses longues lignes droites où les monoplaces frôlent les 340 km/h, reste l’un des plus rapides et des plus techniques du calendrier. Ses murs proches et son asphalte glissant ne pardonnent aucune erreur, ce qui promet un week-end riche en émotions.

Cette première séance laisse présager une lutte à quatre écuries pour les places d’honneur : Alpine avec sa surprise du jour, McLaren qui confirme sa bonne forme du début de saison, Ferrari toujours aux aguets, et Williams qui semble avoir fait un pas en avant sur ce type de circuit.

La deuxième séance d’essais libres nous dira si la performance de Gasly était un feu de paille ou si l’Alpine a réellement trouvé quelque chose sur ce tracé si particulier. Une chose est sûre : la hiérarchie semble plus ouverte que jamais pour ce cinquième rendez-vous de la saison 2025.