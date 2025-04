Google Maps et les itinéraires : pourquoi l’application ne vous propose pas toujours le trajet le plus court

Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi, lors de vos trajets en voiture, Google Maps vous fait parfois emprunter des routes qui semblent plus longues? Cette question taraude bon nombre d’automobilistes qui utilisent cette application au quotidien. Nous avons la réponse à cette énigme qui peut s’avérer frustrante pour les conducteurs pressés.

La majorité des automobilistes, surtout les plus jeunes, font confiance à Google Maps pour leurs déplacements quotidiens ou leurs voyages plus longs. Bien que d’autres alternatives comme Waze gagnent en popularité, Google Maps reste la référence. Mais cette application fait parfois des choix d’itinéraires qui peuvent sembler illogiques à première vue.

Quand la route la plus courte n’est pas la plus rapide

Si vous utilisez régulièrement Google Maps, cette situation vous est certainement familière : vous entrez une destination et l’application vous suggère un trajet qui, sur la carte, paraît bien plus long que celui que vous auriez choisi intuitivement. Ce phénomène s’explique souvent par la détection en temps réel des conditions de circulation.

L’application identifie les ralentissements, embouteillages ou accidents récents sur ce qui serait normalement le trajet le plus direct. Face à ces obstacles, elle vous propose un itinéraire alternatif qui, même s’il fait quelques kilomètres de plus, vous permettra d’arriver plus rapidement à destination. Les algorithmes prédictifs travaillent en arrière-plan pour calculer avec précision les temps de parcours estimés.

Mais que se passe-t-il quand vous roulez en pleine nuit, sans aucun trafic, et que Google Maps vous fait quand même faire un détour? Il y a une explication à cela aussi.

Les raisons cachées derrière les choix de Google Maps

D’une part, Google Maps privilégie toujours l’itinéraire le plus rapide, pas nécessairement le plus court en distance. Les algorithmes prennent en compte des facteurs comme la vitesse moyenne possible sur chaque segment de route. Une nationale limitée à 80 km/h sur 10 km peut être plus rapide qu’une route départementale de 8 km limitée à 50 km/h et parsemée de virages ou de villages.

D’autre part, et c’est moins connu, l’application analyse vos habitudes de conduite personnelles. Si vous empruntez régulièrement certaines rues ou certains raccourcis, Google Maps « apprend » ces préférences et les intègre dans ses suggestions futures. Par exemple, si vous évitez systématiquement les autoroutes même quand elles seraient plus rapides, l’application finira par vous proposer des itinéraires alternatifs par défaut.

(Je me souviens d’ailleurs avoir été surpris la première fois que l’application m’a suggéré ce petit raccourci entre deux rues que je croyais connaître seul dans mon quartier!)

Comment reprendre le contrôle de vos itinéraires

Si vous êtes convaincu qu’un autre trajet serait plus rapide, ou si vous préférez simplement emprunter un itinéraire familier, vous pouvez facilement modifier les suggestions de Google Maps. Il suffit de sélectionner l’une des routes alternatives qui apparaissent en gris (au lieu de la bleue recommandée) sur votre écran.

Cette action a un double avantage : non seulement vous pouvez comparer les temps de trajet estimés pour chaque option, mais vous « enseignez » aussi à l’application vos préférences pour les futurs trajets similaires. À force de choisir systématiquement une route plutôt qu’une autre, Google Maps intégrera cette information dans son algorithme personnalisé.

Vous préférez que l’application ne mémorise pas vos habitudes? Allez voir du côté des paramètres de confidentialité de votre compte. Vous pouvez désactiver l’historique des positions et l’activité web pour éviter cette personnalisation. Notez tout de même que cela vous privera aussi de fonctionnalités comme la chronologie de vos déplacements.

L’impact sur vos trajets quotidiens

Pour un automobiliste attentif à sa consommation de carburant, ces détours peuvent sembler contre-productifs. Une distance plus longue signifie souvent plus d’essence consommée. Mais la réalité est plus nuancée : un trajet fluide de 12 km sera souvent plus économique qu’un parcours de 10 km jalonné d’arrêts et de redémarrages dans les embouteillages.

Les voitures modernes, avec leurs systèmes d’éco-conduite et leurs ordinateurs de bord sophistiqués, peuvent d’ailleurs vous aider à mesurer cet impact. Avez-vous déjà comparé votre consommation réelle sur différents itinéraires pour un même trajet? Les résultats pourraient vous surprendre!

Alors la prochaine fois que Google Maps vous suggère un détour qui semble illogique, faites-lui confiance… ou pas! L’application a ses raisons, mais vous restez maître à bord de votre véhicule. Et si l’envie vous prend d’explorer de nouvelles routes, laissez-vous guider par votre instinct. C’est aussi ça, le plaisir de conduire.