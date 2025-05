George Russell s’offre la Mercedes-AMG One : une hypercar de plus de 1000 ch vendue près de 3 millions d’euros

Le pilote britannique de Formule 1 vient d’ajouter à sa collection un bijou automobile d’exception. George Russell a récemment reçu les clés de la Mercedes-AMG One, une hypercar hybride qui représente le summum de la technologie de route inspirée de la Formule 1. Un engin que l’on a pu apercevoir dans les rues de Monaco, où le pilote a fait vrombir ce monstre mécanique qui détient le record sur la mythique piste du Nürburgring.

Une hypercar directement dérivée de la Formule 1

Quand on est pilote de F1, on aime aussi profiter des sensations fortes sur route. C’est visiblement le cas de George Russell qui s’est offert ce qui se fait de mieux dans la gamme Mercedes. La Mercedes-AMG One n’est pas une simple voiture – c’est un concentré de technologies de course adaptées pour la route.

Présentée initialement en 2017, cette hypercar est le fruit d’un travail d’ingénierie hors norme qui a pris plusieurs années avant d’atteindre sa version finale. Et pour cause : faire fonctionner un moteur de F1 sur route relevait presque de l’impossible. (Un défi que les ingénieurs ont relevé avec brio, même si ça leur a donné pas mal de sueurs froides.)

Un groupe motopropulseur digne d’une F1

Sous le capot de cette bête se cache une mécanique fascinante. Le cœur du système est un V6 turbo de 1,6 litre – le même bloc que celui qui a propulsé Mercedes vers ses titres mondiaux entre 2014 et 2020. Ce moteur thermique développe à lui seul 670 ch, mais ce n’est que le début…

L’ensemble est complété par quatre moteurs électriques stratégiquement placés pour optimiser les performances. Au total, la puissance combinée atteint 1063 ch, un chiffre qui donne le vertige. Cette association est alimentée par une batterie de 8,4 kWh qui permet même de parcourir environ 18 kilomètres en mode 100% électrique.

Vous vous demandez à quoi ressemblent les performances d’une telle machine? Les chiffres parlent d’eux-mêmes : moins de 3 secondes pour atteindre les 100 km/h et seulement 7 secondes pour arriver à 200 km/h. Des valeurs qui se rapprochent dangereusement de celles d’une véritable Formule 1!

Un bijou technique avec quelques particularités

Fait intéressant qui montre bien l’ADN de course de cette voiture : le moteur est conçu pour durer environ 50 000 kilomètres. Une fois cette distance atteinte, le propriétaire devra se rendre à l’usine pour une reconstruction complète du bloc. C’est le prix à payer quand on roule avec une technologie directement dérivée de la compétition.

L’esthétique de la voiture est à la hauteur de ses performances. Avec ses portes diédriques qui s’ouvrent vers le haut et l’avant, son aileron arrière imposant et ses lignes agressives, la Mercedes-AMG One affiche clairement ses ambitions.

L’exemplaire choisi par Russell arbore une teinte bleu foncé élégante et présente plusieurs références à son numéro de course, le 63, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur. Même la plaque d’immatriculation personnalisée « 063G » rappelle l’identité de son illustre propriétaire.

Un rêve devenu réalité pour le pilote britannique

« La voiture de mes rêves!!! C’est un honneur d’être propriétaire de ce modèle. C’était mon rêve depuis que j’ai rejoint Mercedes F1 en 2017. C’est dingue de penser qu’elle embarque une version modifiée du moteur de notre F1 de 2015, la première Mercedes de F1 que j’ai pilotée. Quelle machine! », s’est enthousiasmé le pilote sur les réseaux sociaux.

Cette passion n’est pas étonnante quand on sait que la Mercedes-AMG One détient le titre de voiture de série la plus rapide sur le circuit du Nürburgring Nordschleife, l’un des tracés les plus exigeants au monde. Un exploit qui confirme le statut exceptionnel de ce modèle.

Un club très fermé de propriétaires

Le prix de base de la Mercedes-AMG One tourne autour de 2,5 millions d’euros hors taxes. Avec les différentes taxes françaises et les options de personnalisation, on arrive facilement à près de 3 millions d’euros.

Russell n’est pas le seul pilote ou ex-pilote de F1 à posséder cette hypercar. D’après les informations disponibles, Nico Rosberg (champion du monde 2016), Valtteri Bottas, David Coulthard et Lewis Hamilton figurent aussi parmi les clients.

Le cercle s’étend au-delà du monde du sport automobile avec l’acteur Mark Wahlberg et le tennisman Ion Tiriac qui ont aussi succombé aux charmes de cette hypercar. Ils font partie des 275 propriétaires exclusifs de cette production limitée qui constitue le joyau absolu du catalogue Mercedes.

Une chose est sûre : en s’offrant la Mercedes-AMG One, George Russell ne s’est pas contenté d’acheter une simple voiture – il a investi dans une pièce d’histoire automobile qui allie l’expérience de la route et l’héritage d’une technologie de course légendaire. Un privilège réservé à une poignée de passionnés fortunés.