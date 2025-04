George Russell et Kimi Antonelli pénalisés à Bahreïn : Charles Leclerc et Pierre Gasly gagnent une place

Le Grand Prix de Bahreïn a réservé son lot de surprises lors des qualifications de ce samedi. Oscar Piastri, pilote McLaren, a décroché la pole position avec un temps époustouflant de 1’29″841, marquant ainsi sa 50e course en Formule 1. Son coéquipier Lando Norris, actuel leader du championnat, a quant à lui connu plus de difficultés, se qualifiant en sixième position. Visiblement déçu, le Britannique a confié se sentir « perdu sur la piste ».

George Russell, au volant de sa Mercedes, avait initialement signé le deuxième temps. Mais une pénalité de grille lui a été infligée pour une infraction lors d’un arrêt sous drapeau rouge, le rétrogradant d’une place. Un coup dur pour le pilote anglais, mais une aubaine pour Charles Leclerc. Le Monégasque de chez Ferrari grimpera ainsi en première ligne aux côtés de Piastri.

Le jeune Andrea Kimi Antonelli, coéquipier rookie de Russell chez Mercedes, n’a pas été épargné. Lui aussi sanctionné, il voit sa belle quatrième place se transformer en cinquième position sur la grille. (Décidément, la chance ne sourit pas aux Flèches d’Argent ce week-end !) Pierre Gasly, au volant de son Alpine, en profite pour s’installer en quatrième position. Le Français réalise là une performance inattendue mais ô combien méritée.

Verstappen en difficulté, Ocon dans le mur

Du côté de Red Bull, Max Verstappen a été confronté à des soucis de freins et de grip. Le Néerlandais, double champion du monde en titre, n’a pu faire mieux que septième. Son coéquipier Yuki Tsunoda complète le top 10. Chez Williams, Carlos Sainz s’est qualifié huitième, tandis que Lewis Hamilton (Ferrari) partira neuvième.

La séance a été marquée par un drapeau rouge en Q2, provoqué par un crash d’Esteban Ocon. Le pilote Haas est parti à la faute, heurtant violemment les barrières. Plus de peur que de mal heureusement pour le Normand, qui s’élancera finalement 15e. À noter la belle performance du rookie Jack Doohan, qui obtient son meilleur résultat en qualifications avec une onzième place au volant de son Alpine.

Leclerc et Gasly en embuscade

Ces pénalités et ajustements redistribuent les cartes pour la course de dimanche. Charles Leclerc, propulsé en première ligne, aura une carte à jouer pour recoller au championnat. Tout comme Pierre Gasly, qui pourrait créer la surprise au volant d’une Alpine en verve sur le tracé de Sakhir. (Et si le Français signait son premier podium de la saison ?)

Leader avec 13 points d’avance, Lando Norris devra cravacher pour préserver son avance sur un Max Verstappen qui s’élancera juste derrière lui. Quant à Oscar Piastri, après sa pole magistrale, l’Australien a une occasion en or de décrocher sa première victoire en Formule 1 et de refaire son retard au classement général. Verdict dimanche, sous les projecteurs du circuit de Sakhir !