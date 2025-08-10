Garagisti & Co GP1 : un V12 manuel qui remet du sel dans la conduite

Ce que vous devez retenir 25 exemplaires, pas un de plus, pour ceux qui veulent encore sentir l’odeur des freins chauds et la petite vibration dans le levier au rétrogradage.

Une supercar à l’ancienne au milieu d’un monde branché au secteur : la Garagisti & Co GP1 ose le V12 atmosphérique, la boîte manuelle et la propulsion arrière. 25 exemplaires, pas un de plus, pour ceux qui veulent encore sentir l’odeur des freins chauds et la petite vibration dans le levier au rétrogradage. Ça fait du bien, rien qu’à l’écrire.

Un V12 qui chante, sans filtre

Le cœur de la GP1, c’est un tout nouveau V12 6,6 l atmosphérique mis au point par Italtecnica Srl. 800 ch annoncés à 9 000 tr/min, plus de 700 Nm, pas un watt d’hybridation et zéro turbo. Le genre de fiche technique qui sent la clé de 13 et l’huile tiède. On imagine déjà la montée en régime, ce filet de voix métallique qui devient cri—et l’aiguille qui galope vers les 9 000. Vous voyez la scène ? Fenêtre entrouverte, un tunnel en béton, un petit coup d’orteil droit juste pour… entendre.

La marque dit vouloir “rendre l’acte de conduire un plaisir sans filtre”. Grand mot, mais l’intention colle à la mécanique. Et puis il y a ce chiffre de 1 000 kg à vide, annoncé. Dans un monde où les sportives flirtent avec 1,7 tonne, ça change tout au volant. Moins d’inertie, plus de nerfs. Le genre de voiture qui vous regarde et semble dire : allez, on y va ?

Transmission, tactilité et petit rituel

La transmission est confiée à une boîte manuelle Xtrac à 6 rapports, montée longitudinalement. Rien que le mot “Xtrac” fait sourire les amateurs de courses d’endurance. Garagisti promet une “tactilité inégalée”. On jugera sur pièces… mais le combo V12 atmo + manuel + propulsion arrière, c’est le triplé gagnant des puristes. Le geste compte autant que le chrono, un peu comme la cafetière italienne du matin : il y a plus rapide, mais on sait pourquoi on la sort du placard.

Partenaires de haut vol

L’auto s’appuie sur des pointures : Brembo pour le freinage, Öhlins pour les suspensions. Des noms qu’on croise aussi bien en GT qu’en paddock. La promesse, c’est une supercar réactive, sans mousse superflue. On n’a pas la courbe d’appui ni le temps sur le 0-200, alors on se contentera d’un sourire en coin en attendant d’avoir un volant entre les mains.

Design : un clin d’œil à l’âge d’or des lames

Les lignes ont été dessinées par Angel Guerra (passé par Bugatti et Rimac). On est sur une interprétation moderne du design en “cale” des années 70 : fuselé, tendu, des arêtes franches et une assise très basse. Les références assumées ? Elles ne sont pas timides et ça se sent au premier coup d’œil.

Lancia Stratos Zero pour l’esprit “vaisseau terrestre”.

pour l’esprit “vaisseau terrestre”. Lamborghini Countach et le trait de Marcello Gandini pour les proportions audacieuses.

Derrière, un diffuseur géant vole la vedette, peut-être l’un des plus grands vus sur une voiture de route. Au-dessus, quatre sorties d’échappement béent sans autre pudeur, entourées de feux à LED en X. On est loin des formes fluides que dictent parfois les batteries. Ici, c’est l’air, la vitesse et l’ego—un peu—qui sculptent.

Un habitacle sans fioritures

À l’intérieur, pas de mur d’écrans ni de menus à rallonge. Un tunnel central, des boutons physiques, un levier bien planté, deux baquets et basta. “Juste vous, la voiture et la route”, dit Guerra. Ça peut sembler radical quand on vit avec CarPlay, Waze et la messagerie qui bippe toutes les trois minutes. Et pourtant… on s’imagine bien partir tôt, un café dans un gobelet en carton, et couper tout. Le silence numérique fait du bien, parfois.

Commandes physiques à portée de main

Affichage réduit à l’essentiel (pardon, au strict nécessaire)

Position de conduite basse, levier proche du volant

Prix, rareté et réalité du calendrier

La Garagisti GP1 sera produite à 25 exemplaires. Le tarif est annoncé à 2,45 millions de livres, soit environ 2,82 millions d’euros hors taxes, hors transport et hors personnalisation. Ça pique, oui, mais c’est le prix du manifeste mécanique en 2025. Les 12 premiers clients auront accès au programme Open Doors, une immersion chez les ingénieurs et les designers qui donnent vie au projet. Le genre de coulisses où l’on apprend pourquoi une vis est en titane… et où l’on repart avec un sourire d’ado.

Où en est-on au 10 août 2025 ? Le constructeur parle d’un stade avancé de conception et de production, avec des exemplaires attendus dans les prochains mois. Pas encore de chiffres indépendants, pas d’essai presse publié à ma connaissance. Prudence raisonnable, donc. On reste aux aguets.

Fiche express pour se repérer

Pour ceux qui aiment tout avoir en un clin d’œil, voici l’essentiel de la Garagisti GP1 :

V12 atmosphérique 6,6 l, 800 ch à 9 000 tr/min, >700 Nm

Propulsion arrière, boîte manuelle Xtrac 6 rapports

6 rapports Poids annoncé : 1 000 kg

Freins Brembo , suspensions Öhlins

, suspensions 25 unités, ~2,82 M€ HT

Pourquoi cette auto fait du bien

On vit entourés d’écrans, d’assistances et de silence feutré. Un peu comme ces écouteurs avec réduction de bruit qu’on oublie d’enlever et qui rendent la ville trop lisse. La Garagisti & Co GP1, elle, remet du grain. Un moteur qui respire, une commande qui gratte un tout petit peu, un train arrière qui parle au dos. Est-ce rationnel ? Pas vraiment. Est-ce que ça manque aujourd’hui ? Oui, terriblement—et tant pis si c’est élitiste.

Mot-clé du jour, histoire de rester clair pour Google et pour vous : Garagisti GP1. Si l’auto tient ses promesses, on aura un joli contrepoint aux bolides électriques de 2 000 ch. Deux écoles peuvent cohabiter. Et le passionné que je suis, eh bien, il aime bien quand ça sent l’essence après une arsouille matinale. Petite contradiction assumée à l’ère des bornes ultra-rapides.

Transparence et sources

Les informations ci-dessus proviennent des communications de Garagisti & Co et des détails fournis par le constructeur sur la GP1. À la date du 10/08/2025, je n’ai pas vu d’essai indépendant publié. Si vous avez un lien fiable ou une fiche technique officielle à partager, je prends—curieux de lire ça.