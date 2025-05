Franco Colapinto devient piloto titulaire chez Alpine F1 : un grand bouleversement pour l’écurie française

Les dernières 24 heures ont été extraordinairement mouvementées pour Alpine F1. L’écurie française vient d’officialiser une décision qui chamboule complètement son organisation interne. Une annonce qui arrive dans un contexte déjà tendu après la démission soudaine du directeur de l’équipe.

Un changement de pilote inattendu en pleine saison

Ce qui n’était qu’une rumeur insistante est désormais confirmé : Franco Colapinto devient pilote titulaire chez Alpine. L’Argentin fera ses débuts avec l’écurie française dès le Grand Prix d’Imola, prochaine étape du calendrier de Formule 1. Il remplace Jack Doohan, qui n’a pas brillé lors des six premières courses de la saison et qui retrouve un rôle de pilote réserviste.

Le jeune Colapinto avait rejoint Alpine en début d’année en tant que pilote de réserve. À cette époque, le duo de pilotes titulaires était déjà établi avec Pierre Gasly et Jack Doohan. Mais cette configuration n’aura pas tenu longtemps. (Je dois avouer que ce changement en cours de saison rappelle certaines décisions abruptes qu’on a pu voir chez Red Bull dans le passé.)

Des débuts difficiles pour Doohan

Le parcours de Jack Doohan en Formule 1 n’a pas été à la hauteur des attentes. Sous pression dès ses premiers tours de roue, l’Australien s’est régulièrement retrouvé derrière son coéquipier. Les points au championnat sont restés hors de portée pour lui.

Ses difficultés ont été amplifiées par un accident étrange lors des essais du Grand Prix du Japon, où il a gardé son DRS ouvert en plein virage, ainsi que par des tensions avec l’équipe, notamment une altercation avec un membre du staff à Miami.

Après six Grands Prix, l’équipe a donc pris la décision de faire une rotation dans son duo de pilotes. Cette mesure est annoncée comme provisoire, pour les cinq prochaines courses. Colapinto aura donc l’occasion de montrer qu’il peut faire mieux que son prédécesseur. Une nouvelle évaluation est prévue pour le Grand Prix de Grande-Bretagne.

Un contexte de grande instabilité au sein de l’écurie

Flavio Briatore, conseiller exécutif de l’écurie, a expliqué cette décision : « Après analyse des premières courses de la saison, nous avons décidé que Franco courra aux côtés de Pierre pour les cinq prochaines courses. La compétition est très serrée cette année et nous avons une voiture compétitive, que l’équipe a nettement améliorée ces 12 derniers mois. Nous pensons qu’il est nécessaire de faire tourner notre formation. »

Il a également évoqué l’importance de la saison 2026 pour l’équipe et la nécessité d’évaluer équitablement les pilotes cette saison pour maximiser leurs ambitions l’année prochaine.

Cette annonce survient dans un contexte déjà tumultueux. La veille, Oliver Oakes, directeur de l’écurie depuis l’année dernière, a présenté sa démission. Le timing de cette annonce laisse penser qu’il n’était peut-être pas en accord avec la décision de changer de pilote.

C’est maintenant Briatore qui assumera le rôle de directeur d’équipe par intérim, nous offrant une image assez inhabituelle : Flavio de retour à ce poste pour la première fois depuis l’époque Renault.

La réaction des pilotes concernés

Colapinto, qui a observé les six premières courses de la saison depuis les stands, se voit offrir une chance en or. Ces cinq courses prévues dans son accord devraient être une formalité pour celui qui est considéré comme l’un des pilotes les plus charismatiques et rapides de ces dernières années.

« Je tiens d’abord à remercier l’équipe de me donner l’opportunité de courir lors des cinq prochaines courses », a déclaré Franco Colapinto. « Je vais travailler dur avec l’équipe pour me préparer pour la prochaine course à Imola et la triple manche à venir, qui sera intense et représentera un grand défi pour tous. »

« Je me suis maintenu en forme et je suis aussi préparé que possible grâce au programme d’essais de l’équipe et au simulateur d’Enstone. Je ferai tout mon possible pour m’adapter rapidement et donner le meilleur pour obtenir les meilleurs résultats possibles aux côtés de Pierre », a-t-il ajouté.

De son côté, Jack Doohan, qui reste chez Alpine mais comme pilote de réserve, a déclaré : « Je suis très fier d’avoir réalisé l’une des ambitions de toute ma vie, être pilote professionnel de Formule 1, et je serai toujours reconnaissant envers l’équipe de m’avoir aidé à réaliser ce rêve. »

« Bien sûr, ce dernier chapitre a été difficile, car en tant que pilote professionnel, on veut être en compétition. Cela dit, je remercie l’équipe pour sa confiance et son engagement. Nous avons des objectifs à long terme à atteindre, et je vais continuer à faire tout mon possible pour aider à les réaliser. Pour l’instant, je dois rester concentré, continuer à travailler dur, et suivre avec intérêt ces cinq prochains Grands Prix, tout en poursuivant mes propres objectifs », a-t-il conclu.

Un avenir incertain pour Alpine

Cette série de changements profonds illustre les turbulences que traverse actuellement Alpine F1. L’écurie française cherche à retrouver sa place parmi les équipes de pointe, mais la route s’annonce semée d’embûches.

La nomination de Colapinto est-elle un pari sur l’avenir ou une solution temporaire ? La saison 2026, avec ses nouveaux règlements techniques, sera-t-elle le véritable moment du renouveau pour Alpine ? Et comment Briatore va-t-il gérer cette situation délicate ?

Une chose est sûre : les prochaines courses seront décisives, tant pour le jeune pilote argentin que pour l’avenir de l’écurie. Un début prometteur pourrait lui assurer une place permanente dans le cockpit de l’Alpine. Mais la pression sera immense dès Imola. La F1 ne pardonne pas les erreurs, et Colapinto le sait.

En attendant, les fans de F1 se réjouissent du retour de l’Argentin sur la grille, après ses neuf courses prometteuses avec Williams l’an dernier qui avaient déjà attiré l’attention de Briatore. Une nouvelle étape dans la carrière d’un pilote qui n’a pas fini de faire parler de lui.