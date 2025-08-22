Formule 1 : Six courses Sprint pour la saison 2026

Ce que vous devez retenir Le calendrier de la Formule 1 pour la saison prochaine a déjà été dévoilé, mais il restait à annoncer le programme des Sprint.

Le programme des Sprint en Formule 1 pour 2026

Le calendrier de la Formule 1 pour la saison prochaine a déjà été dévoilé, mais il restait à annoncer le programme des Sprint. Ce moment est désormais arrivé et, pour une nouvelle année, six des vingt-quatre Grands Prix de la Formule 1 adopteront ce format particulier. Des changements sont à noter dans ce mini-programme de 2026.

Les courses Sprint prévues

Le premier Sprint de l’année prochaine se déroulera à nouveau lors du Grand Prix de Chine, suivi du deuxième qui aura lieu à Miami aux États-Unis. Ces deux courses conserveront ce format pour la troisième saison consécutive. C’est un élément rassurant pour les fanatiques de ce type de course, qui disposent désormais d’une référence solide dans l’agenda.

Retour attendu à des circuits emblématiques

Une nouveauté pour 2026 est le retour des Sprint au Silverstone, avec le célèbre Grand Prix britannique. C’est la première fois depuis 2021 que ce format sera adopté sur cette piste emblématique. Cela ravira sans doute les passionnées de vitesse et de compétitions serrées.

Trois autres courses découvriront ce format pour la première fois, notamment le Grand Prix du Canada, qui se disputera sur le circuit Gilles Villeneuve à Montréal. Vient ensuite le Grand Prix des Pays-Bas, programmé à Zandvoort, qui marquera sa dernière édition alors que le contrat d’accueil ne sera pas renouvelé. Enfin, le Grand Prix de Singapour rejoindra cette liste, ajoutant une autre dimension au paysage des courses de nuit.

Le programme détaillé des Sprint pour 2026

Voici les dates clés à retenir pour les surprises et les émotions des Sprint en 2026 :

13-15 mars : Grand Prix de Chine, Shanghai

1-3 mai : Grand Prix de Miami

22-24 mai : Grand Prix du Canada, Montréal

3-5 juillet : Grand Prix de Grande-Bretagne, Silverstone

21-23 août : Grand Prix des Pays-Bas, Zandvoort

9-11 octobre : Grand Prix de Singapour

Impact des Sprint sur les audiences

Les données publiées par la FOM indiquent un intérêt croissant pour ces courses au format spécifique. En moyenne, les week-ends avec des Sprint enregistrent jusqu’à 10 % d’audience supplémentaire par rapport aux week-ends traditionnels. Il est intéressant d’observer que, déjà en 2024, ce chiffre avait connu une hausse significative, avec une augmentation de 23 % par rapport à l’année précédente.

Les premiers vainqueurs des Sprint de 2024

Dans les Sprint déjà réalisés cette année, les victoires ont été partagées par des pilotes de renom : Lewis Hamilton a triomphé en Chine, Lando Norris à Miami, et Max Verstappen a remporté le sprint en Belgique. On peut dire que l’intensité de la compétition s’intensifie, rendant ces courses encore plus excitantes à suivre.

Alors, êtes-vous prête pour cette nouvelle saison de Formule 1 ? Les Sprint promettent d’apporter leur lot de surprises et de rebondissements. Suivez-les de près et partagez vos impressions sur ces moments palpitants du sport automobile.