Formule 1 : McLaren écrase la concurrence lors des derniers essais en Arabie Saoudite

L’écurie britannique McLaren a réalisé un impressionnant doublé lors de la troisième et dernière séance d’essais libres du cinquième Grand Prix de la saison actuelle. Une performance qui pourrait bien bouleverser la hiérarchie établie jusqu’ici en championnat.

Norris et Piastri au sommet

Lando Norris s’est hissé en tête du classement, confirmant sa forme déjà démontrée hier lors des FP2. Le pilote britannique a signé un chrono de 1:27.489, devançant son coéquipier Oscar Piastri de seulement 24 millièmes de seconde. Ce résultat montre la cohérence et la fiabilité des monoplaces orange, qui semblent avoir trouvé le réglage parfait pour ce circuit urbain à grande vitesse.

(On se souvient que McLaren avait déjà montré des signes prometteurs en début de saison, mais jamais avec une telle domination sur les chronos.)

Un écart considérable avec la concurrence

Derrière le duo McLaren, c’est la stupeur. La Mercedes W16 pilotée par George Russell accuse un retard de 6 dixièmes de seconde – un gouffre en Formule 1. Même constat pour la Red Bull RB21 du champion Max Verstappen et la Ferrari SF-25 de Charles Leclerc, habituellement aux avant-postes mais relégués à distance respectable lors de cette séance.

L’ordre établi depuis le début de saison semble donc remis en question, au moins sur ce tracé saoudien si atypique avec ses virages rapides et ses longues portions à pleine charge. Les écarts mesurés laissent présager une qualification explosive.

Des surprises dans le reste du classement

Le top 10 réserve d’autres étonnements avec les deux Williams qui se montrent très compétitives, suivies par l’Alpine de Pierre Gasly qui confirme les progrès de l’écurie française. La Red Bull de Yuki Tsunoda et la Mercedes du jeune prodige Andrea Kimi Antonelli complètent ce tableau inhabituel.

À noter la contre-performance de Lewis Hamilton, seulement douzième, qui s’est plaint du manque d’adhérence de sa Ferrari. Une situation préoccupante à quelques heures des qualifications pour le septuple champion du monde.

Des qualifications qui s’annoncent passionnantes

Alors que les équipes analysent frénétiquement les données recueillies durant cette dernière séance d’essais libres, une question brûle toutes les lèvres : McLaren peut-elle transformer cette suprématie en pole position ? Ou verrons-nous les habituels suspects reprendre leur place aux avant-postes quand les moteurs seront poussés à leur maximum ?

La hiérarchie établie lors des essais libres sera-t-elle confirmée ? Les qualifications s’annoncent palpitantes sur ce circuit urbain de Djeddah, réputé pour être l’un des plus rapides et des plus exigeants du calendrier.

On peut imaginer que les ingénieurs des équipes Red Bull et Ferrari travaillent déjà d’arrache-pied pour trouver les réglages qui leur permettront de combler leur retard. Avec des écarts aussi importants, des choix radicaux pourraient être tentés.

Une piste qui évolue rapidement

N’oublions pas que les conditions de piste en Arabie Saoudite évoluent très vite. La gomme déposée par les pneus et la baisse des températures en soirée modifient drastiquement l’adhérence. Ces facteurs pourraient rebattre les cartes lors des qualifications.

Vous vous demandez qui tirera son épingle du jeu dans ces conditions si changeantes ? La réponse dans quelques heures…

(Entre nous, voir McLaren dominer ainsi fait un bien fou au championnat qui commençait à manquer d’incertitude ces dernières courses.)

McLaren revient-elle au sommet ?

Cette performance éclatante nous rappelle les grandes heures de l’écurie britannique. Les fans les plus anciens se souviennent des années glorieuses avec Ayrton Senna et Alain Prost. Après des années difficiles et une lente reconstruction, l’équipe de Woking semble enfin récolter les fruits de son travail acharné.

La MCL38 – nom de la monoplace actuelle – montre des atouts indéniables sur ce tracé ultrarapide. Son aérodynamique affûtée et son châssis rigide semblent lui donner un avantage notable dans les enchaînements rapides qui caractérisent le circuit de Djeddah.

La bataille pour le titre pourrait-elle se jouer à trois écuries ? La question mérite d’être posée après cette démonstration de force.