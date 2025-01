Formule 1 : Lando Norris rejoint le cercle très fermé des légendes de McLaren

Ce que vous devez retenir Une année record pour le pilote britanniqueÀ seulement 24 ans, le natif de Bristol a réalisé une saison 2024 remarquable avec pas moins de 8 pole positions.

La saison 2024 restera gravée dans les mémoires comme celle où Lando Norris s’est définitivement inscrit parmi les plus grands pilotes de l’histoire de McLaren. Le jeune prodige britannique vient d’accomplir une performance exceptionnelle qui le place aux côtés des plus illustres champions de l’écurie de Woking.

Une année record pour le pilote britannique

À seulement 24 ans, le natif de Bristol a réalisé une saison 2024 remarquable avec pas moins de 8 pole positions. Un chiffre qui prend toute sa dimension quand on sait qu’il rejoint ainsi un club très select de pilotes McLaren, composé exclusivement de champions du monde.

Des statistiques impressionnantes

La performance de Norris en 2024 se traduit par des chiffres éloquents : sa première victoire en Grand Prix (enfin !), suivie de 3 autres succès, 374 points au championnat (presque le double de son précédent record personnel), et surtout ces 8 pole positions obtenues sur les circuits de Barcelone, Budapest, Zandvoort, Monza, Marina Bay, Austin, Interlagos et Yas Marina.

Dans les pas des géants

En réalisant cette performance, Norris rejoint un trio légendaire : Mika Häkkinen (9 poles en 1998, 11 en 1999), Ayrton Senna (13 poles en 1988 et 1989, 10 en 1990, 8 en 1991) et James Hunt (8 poles en 1976). Une statistique d’autant plus remarquable que ces champions ont réalisé leurs exploits dans des saisons comptant nettement moins de courses qu’en 2024.

Une progression constante

Cette performance illustre la progression fulgurante du pilote britannique. (Je me souviens encore de ses débuts prometteurs en 2019, qui laissaient déjà présager un talent hors norme). Sa maîtrise en qualifications s’est particulièrement affinée, faisant de lui l’un des pilotes les plus redoutables sur un tour lancé.

La marque d’un futur champion ?

La question se pose légitimement : sommes-nous en train d’assister à l’éclosion du prochain champion du monde britannique ? Les statistiques parlent d’elles-mêmes : chaque pilote McLaren ayant réalisé 8 poles ou plus dans une saison a été sacré champion du monde à un moment de sa carrière. Un signe prometteur pour l’avenir de Norris.

L’histoire nous montre que les grands champions se révèlent souvent par des performances exceptionnelles en qualifications avant de concrétiser en course. (Un peu comme un certain Lewis Hamilton à ses débuts). La régularité de Norris et sa capacité à extraire le maximum de sa monoplace en font désormais un prétendant sérieux pour les saisons à venir.