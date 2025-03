Formule 1 : la Williams FW47 impressionne lors des essais à Bahreïn avec un temps remarquable

L’écurie britannique a connu trois journées particulièrement productives sur le circuit de Sakhir, où la nouvelle monoplace propulsée par un moteur Mercedes a démontré un potentiel prometteur. Un tour filmé depuis l’aileron arrière de la voiture nous offre 109 secondes de pure adrénaline sur cette piste emblématique.

La prestigieuse écurie Williams a récemment dévoilé sa nouvelle arme pour la saison 2025 de Formule 1 : la FW47. Cette monoplace représente l’aboutissement de nombreux mois de conception et développement dans les ateliers de Grove. La FW47 conserve le bloc propulseur Mercedes, une association technique qui perdure depuis plusieurs années maintenant et qui semble porter ses fruits lors de ces premiers essais hivernaux.

L’équipe dirigée par James Vowles a visiblement franchi un cap dans sa reconstruction après des années difficiles. La FW47 arbore des lignes aérodynamiques repensées, notamment au niveau des pontons et du plancher, zones critiques sous la réglementation actuelle. Les ingénieurs ont également travaillé sur l’amélioration de la suspension avant pour optimiser le comportement de la voiture dans les virages lents, un point faible identifié sur sa devancière.

Les essais de pré-saison à Bahreïn ont été particulièrement encourageants pour l’écurie britannique. Sur le circuit de Sakhir, long de 5412 mètres, la Williams a signé le meilleur chrono de la session collective. Cette performance remarquable a été réalisée par Carlos Sainz, qui rejoint l’équipe cette saison après son passage chez Ferrari.

Le pilote espagnol a immédiatement semblé à l’aise au volant de sa nouvelle monture, réalisant plusieurs relais impressionnants en simulation de qualification. Son coéquipier Alex Albon n’a pas été en reste, montrant également un rythme solide tout au long des trois jours d’essais. La fiabilité a été au rendez-vous puisque l’équipe a bouclé un total de 395 tours sans rencontrer de problèmes mécaniques majeurs, un signe très positif pour la suite.

Les amateurs de sensations fortes peuvent désormais profiter d’une vidéo spectaculaire capturée lors des essais. L’équipe Williams a partagé des images filmées depuis l’aileron arrière de la monoplace pilotée par Alex Albon, offrant une perspective unique sur un tour complet du circuit de Bahreïn.

Cette séquence de 109 secondes permet d’apprécier la vitesse impressionnante de la FW47 dans les lignes droites de Sakhir, où les monoplaces dépassent allègrement les 300 km/h. On ressent parfaitement les forces latérales qui s’exercent sur la voiture dans les virages rapides du tracé bahreïni, ainsi que la précision des trajectoires adoptées par Albon. Le son du V6 turbo hybride Mercedes résonne avec puissance, rappelant que malgré les critiques récurrentes sur l’acoustique des F1 modernes, ces mécaniques demeurent impressionnantes.

Le choix de Bahreïn comme lieu des essais pré-saison n’est pas anodin. Ce tracé combine plusieurs caractéristiques techniques qui en font un excellent banc d’essai pour les nouvelles monoplaces. Les longues lignes droites permettent d’évaluer l’efficacité aérodynamique et la puissance moteur, tandis que les enchaînements de virages variés mettent à l’épreuve l’équilibre châssis-suspension.

Le circuit de Sakhir, inauguré en 2004, présente également l’avantage d’offrir des conditions climatiques stables durant cette période de l’année. La chaleur du désert bahreïni, avec des températures avoisinant les 25°C, constitue un défi supplémentaire pour la gestion des pneumatiques et le refroidissement des composants.

La piste accueillera le quatrième Grand Prix de la saison 2025 dans quelques semaines, permettant ainsi aux équipes de comparer directement leurs performances en conditions réelles par rapport aux données recueillies pendant ces essais.

