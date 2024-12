Formule 1 : la répartition des revenus commerciaux entre les équipes pour 2024

Ce que vous devez retenir Ce montant varie en fonction de la valeur des actions de la F1 et suit une échelle stricte de distribution.

La répartition des revenus en Formule 1Dans l’univers impitoyable de la Formule 1, où chaque seconde compte sur le circuit, il est tout aussi crucial de bien comprendre comment sont répartis les revenus en coulisses.

Derrière elle se trouve Ferrari avec un montant avoisinant les 131 millions d’euros (environ 137 millions USD), suivie par Red Bull Racing avec ses propres parts substantielles évaluées à quelque chose autour de 122 millions d’euros (environ 128 millions USD).

Chaque année, les équipes de Formule 1 reçoivent environ 50% des revenus générés par les droits commerciaux du sport. Ce montant varie en fonction de la valeur des actions de la F1 et suit une échelle stricte de distribution.

La répartition des revenus en Formule 1

Dans l’univers impitoyable de la Formule 1, où chaque seconde compte sur le circuit, il est tout aussi crucial de bien comprendre comment sont répartis les revenus en coulisses. Les droits commerciaux, qui forment une part significative des revenus des équipes, sont distribués selon un schéma précis. Environ 50% des revenus générés par la Formule 1 proviennent de ces droits commerciaux. La somme totale peut varier d’une année à l’autre en raison de divers facteurs économiques, mais la méthode de distribution reste constante.

Cette répartition suit une échelle où l’équipe championne reçoit logiquement la plus grosse part du gâteau. Les montants diminuent progressivement au fur et à mesure que l’on descend dans le classement. Même si les chiffres exacts sont souvent gardés secrets, on sait que certaines équipes bénéficient d’un bonus historique. La Scuderia Ferrari, par exemple, ayant participé à chaque saison depuis le début du championnat mondial en 1950, bénéficie d’un bonus représentant environ 5% de ces revenus.

L’impact des performances passées sur les revenus

Les équipes ne se contentent pas uniquement de leurs performances annuelles pour maximiser leurs gains. Certaines reçoivent également des primes basées sur leurs succès passés et leur longévité dans ce sport prestigieux. Cela crée une situation où environ 25% des revenus sont répartis selon ces critères historiques et autres réussites antérieures.

Cela laisse environ 75% pour être distribué chaque année selon le classement final du championnat. En 2023, les dix équipes se sont partagé près de 1,3 milliard d’euros (environ 1,37 milliard USD). Ce chiffre devrait rester relativement stable cette année également. L’écart financier entre McLaren, l’équipe championne actuelle avec un total impressionnant de gains, et Sauber qui ferme le classement est estimé à quelque 80 millions d’euros (environ 84 millions USD).

Analyse détaillée des gains par équipe pour la saison 2024

L’analyse financière pour la saison à venir révèle une hiérarchie bien ancrée parmi les équipes participantes. McLaren domine actuellement avec un revenu s’élevant à environ 140 millions d’euros (environ 147 millions USD). Derrière elle se trouve Ferrari avec un montant avoisinant les 131 millions d’euros (environ 137 millions USD), suivie par Red Bull Racing avec ses propres parts substantielles évaluées à quelque chose autour de 122 millions d’euros (environ 128 millions USD).

Puis viennent Mercedes avec un total proche de 113 millions d’euros (environ 119 millions USD) et Aston Martin qui revendique lui-même environ104 millions euros (environ109 million USD). L’équipe Alpine n’est pas loin derrière avec ses propres parts atteignant jusqu’à95 million euro(approximativement101 million USD), tandis que Haas reçoit autour87million euro(assimilable92millionUSD).

Comparaison entre Williams et Sauber : deux cas particuliers

Williams quant à elle s’aligne sur sa propre trajectoire économique recevant environ69milliard euro(environ73millionUSD) alors que Sauber ferme cette liste obtenant60milliard euro(équivalent approximativement64millionUSD). Cette disparité souligne combien vitale est performance sportive influence directement situation financière chaque écurie impliquée course effrénée vers sommet podium mondial.

Cependant malgré écarts apparents remarquables constatés entre différentes formations concurrentes circuit automobile international reconnaît néanmoins tous efforts déployés par chacune maintenir compétitivité excellence durablement inscrite ADN discipline emblématique qu’incarne aujourd’hui fièrement Formule Un globale modernité avancée technique inégalée passion aficionados partout globe terrestre.