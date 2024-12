Formule 1 : Gasly a gardé le meilleur pour la fin

Ce que vous devez retenir C’est le cas de l’écurie Alpine F1 et de Pierre Gasly, qui ont su surmonter un début de saison décevant pour finir en beauté.

Ce dernier a su tirer parti des dernières courses de la saison pour asseoir sa position et celle de son équipe dans le championnat.

Avec une troisième place au Brésil, suivie d’une cinquième position au Qatar et enfin une septième place lors du dernier Grand Prix à Abu Dhabi, il a prouvé être un pilote essentiel pour Alpine.

Dans l’univers palpitant de la Formule 1, certaines histoires se jouent loin des projecteurs et méritent tout autant d’être racontées. C’est le cas de l’écurie Alpine F1 et de Pierre Gasly, qui ont su surmonter un début de saison décevant pour finir en beauté.

un début de saison difficile

La saison 2024 avait mal commencé pour Alpine F1. Les deux monoplaces A524 étaient parmi les plus lentes lors des premières qualifications du Grand Prix de Bahreïn. Les espoirs étaient minces au regard des performances affichées par l’équipe française en début d’année. Pourtant, Pierre Gasly et son coéquipier, Esteban Ocon, n’ont jamais perdu confiance en leur projet, bien au contraire.

Cette ténacité s’est avérée payante. Grâce à des ajustements minutieux et à une amélioration continue, Alpine a progressivement gagné en compétitivité. La perte de poids superflue et les mises à jour techniques ont permis aux voitures de monter dans le classement à mi-saison.

les progrès d’alpine se confirment

C’est lors du Grand Prix du Mexique que les efforts ont réellement commencé à porter leurs fruits, avec l’entrée d’Alpine dans le top dix du championnat. Cependant, c’est en novembre, au Brésil, que l’écurie a brillé avec une performance mémorable : un podium double qui a changé la donne pour Alpine.

Bien qu’Esteban Ocon ait pris la deuxième place ce jour-là, la suite n’a pas été aussi fructueuse pour lui que pour Gasly. Ce dernier a su tirer parti des dernières courses de la saison pour asseoir sa position et celle de son équipe dans le championnat.

gasly : un acteur clé

Les performances exceptionnelles de Pierre Gasly lors des dernières épreuves ont été déterminantes. Avec une troisième place au Brésil, suivie d’une cinquième position au Qatar et enfin une septième place lors du dernier Grand Prix à Abu Dhabi, il a prouvé être un pilote essentiel pour Alpine.

Ses résultats lui ont valu la dixième place au classement final des pilotes – une première pour l’un des représentants d’Alpine cette saison. Ce succès personnel reflète aussi celui de son écurie qui termine sixième chez les constructeurs.

l’avenir prometteur d’alpine

Avec le départ d’Esteban Ocon prévu pour 2025, Pierre Gasly devient naturellement le leader incontesté d’Alpine F1. Il sera épaulé par Jack Doohan, jeune pilote prometteur mais encore inexpérimenté sur les circuits internationaux.

L’écurie française mise sur ce duo dynamique pour continuer sur sa lancée et viser encore plus haut dans les prochaines saisons. Les fans espèrent que cette nouvelle combinaison apportera une fraîcheur nécessaire et permettra à Alpine de rivaliser avec les grandes équipes du paddock.