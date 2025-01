Ford veut devenir le Porsche du tout-terrain

Ce que vous devez retenir En Europe, nous avons déjà assisté au retrait de la Mondeo et de la Fiesta, tandis que la Focus s’apprête à tirer sa révérence.

Pas tant que ça quand on regarde les chiffres de vente des SUV et 4×4)Le renouveau par l’aventureLa stratégie de Ford s’articule autour de trois piliers .

La Mustang reste un pilier mondial, tandis que certains modèles comme la Mondeo et la Taurus continuent leur carrière sur des marchés spécifiques comme la Chine et le Moyen-Orient.

Une nouvelle stratégie audacieuse pour le constructeur américain

Dans un virage stratégique majeur, Ford redéfinit son positionnement sur le marché automobile mondial. La marque à l’ovale bleu ne cache plus ses ambitions : devenir la référence absolue du segment tout-terrain, à l’image de ce que représente Porsche dans l’univers des voitures sportives.

L’abandon progressif des modèles classiques

Le constructeur de Dearborn opère une transformation radicale de sa gamme. En Europe, nous avons déjà assisté au retrait de la Mondeo et de la Fiesta, tandis que la Focus s’apprête à tirer sa révérence. Sur le marché américain, seule la mythique Mustang subsiste dans la catégorie des voitures traditionnelles.

Jim Farley, PDG de Ford, l’affirme sans détour : la marque ne veut plus produire de véhicules « ennuyeux ». Une déclaration qui marque un changement radical dans la philosophie de l’entreprise. (Un pari risqué ? Pas tant que ça quand on regarde les chiffres de vente des SUV et 4×4)

Le renouveau par l’aventure

La stratégie de Ford s’articule autour de trois piliers : les gammes Tremor, Bronco et Raptor. L’objectif est ambitieux : ces véhicules devraient représenter plus de 20% des ventes totales de la marque. Une décision motivée par la rentabilité : les modèles traditionnels ne généraient plus suffisamment de marge pour justifier de nouveaux investissements.

Des projets innovants en préparation

Les rumeurs vont bon train concernant le développement d’une Mustang quatre portes. Plus intrigant encore, Ford travaillerait sur un projet baptisé en interne « Mach 4 » : une version surélevée et tout-terrain de la Mustang. Une réponse directe à la 911 Safari de Porsche ?

La division sportive n’est pas en reste : la version GTD de la Mustang vise clairement la Porsche 911 GT3. En parallèle, Ford développe une version RTR équipée d’un moteur EcoBoost quatre cylindres, prouvant sa capacité à conjuguer performance et efficience.

Un avenir résolument baroudeur

Cette réorientation stratégique ne signifie pas l’abandon total des berlines. La Mustang reste un pilier mondial, tandis que certains modèles comme la Mondeo et la Taurus continuent leur carrière sur des marchés spécifiques comme la Chine et le Moyen-Orient.

Ford semble avoir trouvé sa voie : créer des véhicules qui suscitent l’émotion et l’aventure, tout en maintenant un niveau de performance et de technologie élevé. Une approche qui rappelle étrangement le parcours de Porsche, passé maître dans l’art de décliner son ADN sportif sur différents segments.