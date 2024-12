Ford Transit Custom : le van aux possibilités de transformations exceptionnelles

Ce que vous devez retenir Grâce à une capacité de charge utile maximale pouvant atteindre 1 235 kg, un volume de chargement allant de 5,8 à 6,8 m³ et une longueur intérieure maximale de chargement de 3 004 mm, ce véhicule répond efficacement aux exigences des entreprises modernes.

Pour ceux qui préfèrent la polyvalence des motorisations hybrides rechargeables, le Transit Custom se décline également en version Plug-In Hybrid avec une puissance cumulée de 232 chevaux et une batterie de 11,8 kWh offrant jusqu’à 57 km d’autonomie électrique pure.

Le Ford Transit Custom excelle dans ce domaine en proposant un éventail complet de solutions pratiques pour faciliter la livraison et la distribution des marchandises ou encore répondre aux spécificités des véhicules d’urgence ou destinés au transport public.

Le Ford Transit Custom, modèle emblématique de la gamme des utilitaires, se distingue par ses capacités d’adaptation hors pair, répondant ainsi aux besoins variés des petites et grandes entreprises.

Un partenaire de choix pour les professionnels

Depuis son lancement, le Ford Transit Custom s’est imposé comme un allié indispensable pour les professionnels. Sa robustesse éprouvée dans toutes les conditions en fait un véhicule apprécié par des millions de conducteurs à travers le monde. Offrant la possibilité de transporter deux ou trois passagers dans sa cabine spacieuse, il allie praticité et confort avec ses portes latérales coulissantes simples ou doubles et son hayon arrière ouvrant vers le haut.

Le Ford Transit Custom ne se contente pas d’offrir des solutions de transport pratiques. Grâce à une capacité de charge utile maximale pouvant atteindre 1 235 kg, un volume de chargement allant de 5,8 à 6,8 m³ et une longueur intérieure maximale de chargement de 3 004 mm, ce véhicule répond efficacement aux exigences des entreprises modernes. Ces caractéristiques font du Transit Custom un choix privilégié pour ceux qui recherchent une efficacité logistique optimale.

Des motorisations diversifiées pour tous les besoins

En matière de systèmes de propulsion, le Ford Transit Custom propose une large gamme d’options. Disponible en version entièrement électrique avec une puissance de 136 ou 218 chevaux, il est alimenté par une batterie lithium-ion d’une capacité de 64 kWh, offrant ainsi une autonomie jusqu’à 337 km avec une seule charge. Cette avancée technologique permet au Transit Custom d’être à la pointe des innovations écologiques.

Pour ceux qui préfèrent la polyvalence des motorisations hybrides rechargeables, le Transit Custom se décline également en version Plug-In Hybrid avec une puissance cumulée de 232 chevaux et une batterie de 11,8 kWh offrant jusqu’à 57 km d’autonomie électrique pure. En plus des options électrifiées, il est disponible avec une gamme efficace de moteurs diesel EcoBlue 2.0L, couplés à une boîte manuelle à six vitesses ou automatique à huit vitesses selon les versions choisies.

L’art de la personnalisation pour répondre aux besoins spécifiques

Face aux exigences variées du transport moderne, la personnalisation des véhicules utilitaires devient essentielle. Le Ford Transit Custom excelle dans ce domaine en proposant un éventail complet de solutions pratiques pour faciliter la livraison et la distribution des marchandises ou encore répondre aux spécificités des véhicules d’urgence ou destinés au transport public.

Avec un espace intérieur modulable sur toute sa gamme, le Transit Custom offre des options telles que l’installation d’étagères légères ou encore l’intégration de grues adaptées et plateformes élévatrices hydrauliques pour les véhicules nécessitant un levage aérien. Ces transformations permettent au véhicule d’être adapté précisément aux besoins spécifiques du client.

Une solution idéale pour le transport alimentaire et médical

Côté logistique sensible comme celle du transport alimentaire ou médical, le Ford Transit Custom propose aussi des solutions personnalisées. Des espaces contrôlés en température sont disponibles pour garantir la conservation optimale des produits frais, congelés ou à température ambiante destinés à la distribution.

Pensé pour la livraison sécurisée des produits pharmaceutiques sensibles ainsi que le transport d’animaux dans des conditions thermiques contrôlées, ce véhicule montre qu’il peut être transformé afin d’assurer sécurité et conformité lors du transport spécialisé.