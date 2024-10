Ford surprend avec le concept RS2.00 : un « monstre amical » pour célébrer les 40 ans de la mythique RS200

Les ingénieurs de Ford Europe ont dévoilé une réinterprétation futuriste de l’iconique RS200 sous la forme d’un concept-car virtuel baptisé RS2.00. Ce projet, né pour célébrer les 40 ans du modèle original, allie héritage du Groupe B et technologies de pointe, tout en gardant l’esprit ludique de son ancêtre.

Un hommage numérique à une icône des rallyes

Le Ford RS200 occupe une place à part dans l’histoire du sport automobile. Conçue pour le redoutable Groupe B des années 80, cette voiture de rallye a marqué les esprits par ses performances et son design atypique. Pour célébrer les 40 ans de ce modèle emblématique, les designers de Ford Europe ont imaginé le RS2.00, un concept-car virtuel qui réinterprète l’esprit de l’original pour le 21ème siècle.

Ce projet a débuté lors d’une rencontre entre Amko Leenarts, directeur du design de Ford Europe, et Steve Saxty, auteur de la série de livres « Secret Fords ». L’idée était de conclure le dernier ouvrage par un exercice de style inspiré de la RS200 de 1984. Ce qui n’était au départ qu’un simple croquis s’est transformé en un projet collaboratif impliquant de nombreux designers et artistes 3D de Ford.

Un design fidèle à l’esprit de l’original

Les concepteurs du RS2.00 avaient pour mission de moderniser radicalement le design de la RS200 tout en préservant son essence. Le résultat est une voiture au style futuriste qui conserve néanmoins les proportions et les traits caractéristiques de son aînée.

La face avant du RS2.00 reprend la configuration à quatre phares ronds de l’original, mais les réinterprète avec une signature lumineuse à LED ultramoderne. Le profil bas et les ailes musculeuses évoquent clairement la silhouette de la RS200, tout en accentuant son aspect trapu et déterminé.

L’une des particularités les plus frappantes du concept est son habitacle type cockpit d’avion de chasse. Une immense verrière s’ouvre vers l’avant, offrant une visibilité panoramique aux occupants. Ce choix audacieux s’explique par la vocation virtuelle du véhicule : les designers voulaient reproduire le champ de vision dégagé qu’offrent certaines caméras dans les jeux vidéo de course.

Un « monstre amical » réinventé pour l’ère numérique

Le terme de « monstre amical » utilisé pour décrire le RS2.00 fait référence à une caractéristique étonnante de la RS200 originale. Contrairement à ses concurrentes du Groupe B aux lignes agressives, la Ford arborait un design plus doux et presque jovial. Les concepteurs du RS2.00 ont tenu à conserver cet aspect ludique malgré les performances évidentes que suggère le véhicule.

L’arrière du concept arbore un imposant aileron transparent, illuminé par des LED roses, créant un effet visuel saisissant. Le diffuseur proéminent et les feux verticaux centraux complètent cette partie du véhicule, alliant fonctionnalité aérodynamique et esthétique futuriste.

Un intérieur conçu pour l’immersion virtuelle

L’habitacle du RS2.00 pousse encore plus loin le concept de voiture pensée pour le monde virtuel. Les sièges, composés d’éléments flexibles, s’adaptent à la morphologie des occupants. Ils intègrent également des systèmes de fixation capables de simuler différentes sensations de conduite, amplifiant ou atténuant les mouvements du véhicule selon les préférences du pilote.

Le volant et sa colonne de direction font office de « cerveau » de la voiture. Ils contiennent tous les réglages et préférences du conducteur, permettant de les transférer d’un véhicule à l’autre. L’unique écran du cockpit est intégré au volant, regroupant toutes les informations et commandes nécessaires.

Un avenir dans le monde réel ?

Bien que le RS2.00 soit avant tout un exercice de style numérique, Ford laisse planer le doute sur une éventuelle concrétisation du projet. La marque invite en effet les passionnés à « suivre l’évolution du concept RS2.00 à travers des territoires inattendus ». Cette déclaration énigmatique laisse la porte ouverte à de futures surprises.

Il est probable que le RS2.00 fasse son apparition dans des jeux vidéo de course prochainement, les designers de Ford ayant exprimé leur passion pour ce médium. Cela permettrait aux joueurs de prendre virtuellement le volant de ce concept inspiré d’une légende du rallye.

Que le RS2.00 reste à l’état de concept virtuel ou qu’il se matérialise un jour sous forme de prototype réel, il témoigne de la volonté de Ford de maintenir vivant l’héritage de ses modèles les plus emblématiques. En réinterprétant la RS200 pour l’ère numérique, la marque démontre sa capacité à conjuguer histoire et innovation, tout en captivant une nouvelle génération de passionnés d’automobile.