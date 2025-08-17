Ford Ranger MS-RT : Le pick-up avec l’ADN de la compétition

Ce que vous devez retenir Avec des amortisseurs avant réajustés et une hauteur réduite de 40 mm, le Ranger MS-RT propose une conduite plus précise, une stabilité accrue dans les virages, et une allure sportive indéniable.

D’un point de vue technique, le motorisé est équipé d’un moteur diesel de 3,0 litres, offrant une puissance de 240 chevaux et un couple généreux de 600 Nm.

Le Ranger MS-RT se décline en plusieurs teintes, dont le Conquer Grey, avec des éléments en Agate Black pour les rétroviseurs et les poignées de porte.

Le Ford Ranger MS-RT séduit par son moteur diesel V6 de 240 chevaux, un mélange d’innovation et de style. Conçu en collaboration avec les experts de MS-RT, une filiale dédiée aux sports mécaniques, ce modèle incarne une nouvelle approche des pick-up. Le Ranger MS-RT se présente comme un véritable « Street Truck », avec une allure inspirée des voitures de course.

Son design distinctif ne passe pas inaperçu. Le Ranger MS-RT arbore une face avant agressive, influencée par les modèles de course participant aux compétitions internationales. La calandre en nid d’abeille et le splitter intégré lui confèrent un caractère dynamique et sportif.

La silhouette générale est abaissée, soulignée par des lignes sculptées sur les flancs. À l’arrière, un diffuseur associé à un nouveau pare-chocs achève l’ensemble avec élégance.

La suspension a été optimisée, garantissant un équilibre parfait entre confort et contrôle. Avec des amortisseurs avant réajustés et une hauteur réduite de 40 mm, le Ranger MS-RT propose une conduite plus précise, une stabilité accrue dans les virages, et une allure sportive indéniable.

D’un point de vue technique, le motorisé est équipé d’un moteur diesel de 3,0 litres, offrant une puissance de 240 chevaux et un couple généreux de 600 Nm. Ce moteur est associé à une boîte automatique à 10 rapports, facilitant une conduite fluide. Le système de traction intégrale e4WD assure une adhérence optimale, idéal pour les aventures hors route ou sur les routes glissantes.

À l’intérieur, le confort et la modernité sont au rendez-vous. Les sièges sport offrent un soutien accru et sont revêtus d’un cuir écologique et de suedine, le tout embelli par des surpiqûres bleues distinctives. La technologie n’est pas en reste, avec un écran tactile de 12 pouces intégrant le système SYNC 4, offrant une connectivité avancée.

Le Ranger MS-RT se décline en plusieurs teintes, dont le Conquer Grey, avec des éléments en Agate Black pour les rétroviseurs et les poignées de porte. Côté équipements, il inclut des fonctionnalités d’assistance au stationnement avant et arrière, ainsi qu’une caméra de recul, assurant une expérience de conduite complète et sécurisée.

Le Ford Ranger MS-RT n’est pas seulement un véhicule, c’est une véritable expérience de conduite. Que vous soyez amenée à transporter des charges lourdes ou que vous souhaitiez vous aventurer en dehors des sentiers battus, ce modèle s’adapte à vos besoins. Avec un tarif compétitif qui rend le tout accessible grâce à des options de financement attractives, ce pick-up promet de séduire un public varié.

Il serait judicieux de visiter un concessionnaire pour découvrir cette nouvelle version de près. Quelles sont vos attentes en matière de performance et de style ? Le Ford Ranger MS-RT pourrait bien répondre à vos envies.