Ford prépare un monstre tout-terrain de 1 000 chevaux

Ce que vous devez retenir Les activités sportives de Ford ne cessent d’augmenter, avec une présence affirmée dans le WRC, et une entrée en scène très attendue en Formule 1 en tant que fabricant de moteurs hybrides, en collaboration avec Red Bull Powertrains.

Farley a précisé qu’il ne s’agira pas d’un pick-up, mais d’une voiture électrique, basée sur le modèle M-Sport Raptor T1+, conçu pour affronter les terrains les plus difficiles lors de compétitions de Rally Raid.

Il est indéniable que l’audace et la détermination de Ford à élever les standards de l’automobile pourraient changer la manière dont nous percevons les voitures sportives et tout-terrain.

Ford et son ambition sur le marché automobile

Ces dernières années, la marque avec le logo ovale bleu a fait un retour remarqué vers son tempérament audacieux. Les activités sportives de Ford ne cessent d’augmenter, avec une présence affirmée dans le WRC, et une entrée en scène très attendue en Formule 1 en tant que fabricant de moteurs hybrides, en collaboration avec Red Bull Powertrains. Ce retour à la compétition concerne également le mythique 24 heures du Mans, ainsi qu’une nouvelle aventure dans le cadre du Rallye Dakar.

La passion pour la compétition semble avoir réveillé une véritable créativité chez les ingénieurs de Ford. Le directeur général, Jim Farley, a récemment révélé lors d’un podcast ses projets pour un supercar off-road extrême pouvant atteindre jusqu’à 1 000 chevaux. Ce n’est pas un simple fantasme, mais un projet cohérent qui témoigne d’une ambition renouvelée.

Pour illustrer cette volonté, il a évoqué un modèle qui ne ressemblera pas à une Lamborghini Huracan Sterrato. Bien que séduisante, cette dernière ne serait pas en mesure de se frotter à des défis comme le Baja 500. Quoi qu’il en soit, nombreuses sont celles qui se demandent à quoi pourrait ressembler cette supercar. Farley a précisé qu’il ne s’agira pas d’un pick-up, mais d’une voiture électrique, basée sur le modèle M-Sport Raptor T1+, conçu pour affronter les terrains les plus difficiles lors de compétitions de Rally Raid.

Prospective passionnante, n’est-ce pas ? Imaginez une voiture avec des suspensions réglables, capable de s’élancer à pleine vitesse sur la terre, le sable ou le gravier. Ford ne parle pas ici de concepts futiles, mais affirme travailler activement sur un projet concret qui pourrait se concrétiser plus tôt que prévu. Néanmoins, il a souligné que le nombre de places – deux ou quatre – n’est pas encore déterminé.

Cette prouesse automobile qui pourrait rivaliser avec une Mustang GTD promet d’être un véritable coup de tonnerre. Prévues aux alentours de 300 000 euros, ces véhicules ouvrent des horizons nouveaux tant pour Ford que pour les amateurs de sensations fortes. Imaginez les possibilités d’utilisation d’une telle voiture dans la réalité quotidienne, pas seulement en compétition ! Cela pourrait catalyser une nouvelle ère dans le secteur automobile.

Avez-vous déjà rêvé de conduire un rêve devenu réalité ? La façon dont ces innovations se traduiront sur le bitume reste à voir. Du weekend « off-road » entre amis aux événements de course, l’opportunité de posséder une voiture capable de tout semble plus proche que jamais.

Il est indéniable que l’audace et la détermination de Ford à élever les standards de l’automobile pourraient changer la manière dont nous percevons les voitures sportives et tout-terrain. À travers ces projets, la marque démontre son envie de s’impliquer davantage dans le monde compétitif du sport automobile tout en offrant aux passionnés des produits qui sortent de l’ordinaire.

En somme, cette ambition de Ford dans le domaine des voitures de compétition et de performances off-road démontre une vision claire : celle d’allier puissance, technologie de pointe et passion pour la conduite. Restez attentifs, car l’avenir s’annonce plus que palpitant pour les fans de l’univers automobile.