Ford fait son grand retour aux 24 heures du Mans

Ce que vous devez retenir Un héritage légendaire dans la course d’enduranceL’histoire entre Ford et Le Mans remonte aux années 1960, période durant laquelle la marque à l’ovale bleu a écrit ses plus belles pages sportives.

Plus récemment, en 2016, Ford a brillé dans la catégorie GTE Pro avec sa Ford GT, célébrant ainsi le 50e anniversaire de sa première victoire.

Ford maintient son engagement en WRC, s’est lancé dans le Rallye Dakar, et prépare une collaboration technique avec Red Bull Racing en Formule 1 pour 2026.

Une annonce majeure vient de secouer le monde des sports automobiles : Ford prépare son retour tant attendu dans la catégorie LMDh des légendaires 24 heures du Mans. Cette nouvelle marque un tournant historique pour le constructeur américain, qui a déjà marqué l’histoire de cette course mythique.

Un héritage légendaire dans la course d’endurance

L’histoire entre Ford et Le Mans remonte aux années 1960, période durant laquelle la marque à l’ovale bleu a écrit ses plus belles pages sportives. Entre 1966 et 1969, Ford a dominé la course avec ses modèles emblématiques : les Ford MkII, MkIV et le légendaire GT40. Plus récemment, en 2016, Ford a brillé dans la catégorie GTE Pro avec sa Ford GT, célébrant ainsi le 50e anniversaire de sa première victoire.

Une stratégie ambitieuse pour 2027

L’annonce a été faite par Bill Ford, arrière-petit-fils du fondateur de la marque, lors d’un événement à Charlotte. La passion est palpable dans cette décision stratégique qui vise à replacer Ford au sommet de l’endurance automobile. Le constructeur s’engage déjà en 2024 dans la catégorie LMGT3 avec deux Mustang GT3 préparées par Proton Competition.

Un programme sportif diversifié

Cette nouvelle aventure au Mans s’inscrit dans une stratégie globale de présence dans les plus grandes compétitions automobiles. Ford maintient son engagement en WRC, s’est lancé dans le Rallye Dakar, et prépare une collaboration technique avec Red Bull Racing en Formule 1 pour 2026.

Le renouveau de l’endurance

L’arrivée de Ford dans la catégorie Hypercar pour 2027 promet une compétition exceptionnelle. La grille de départ comptera pas moins de dix constructeurs majeurs, laissant présager des batailles intenses sur le circuit de la Sarthe. (On se croirait revenu à l’âge d’or de l’endurance!)

Cette renaissance sportive pourrait bien s’étendre au-delà du WEC (World Endurance Championship). La réglementation permettant aux prototypes LMDh de participer à la classe GTP du championnat IMSA SportsCar aux États-Unis, une double participation n’est pas à exclure.

Les passionnés attendent avec impatience de voir les nouvelles créations de Ford s’élancer sur le mythique circuit des 24 heures du Mans. Le retour d’un tel constructeur promet d’apporter un nouveau souffle à cette discipline historique du sport automobile.