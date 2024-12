fin d’une ère pour le moteur légendaire VR6 de Volkswagen

Ce que vous devez retenir La fin du moteur emblématique VR6 de Volkswagen marque la conclusion de près de 34 ans d’innovation et de performance dans l’industrie automobile.

un moteur qui a marqué son temps

Introduit pour la première fois au grand public lors du Salon de Genève en 1991, le moteur VR6 a rapidement trouvé sa place parmi les moteurs les plus influents de son époque. Conçu par Volkswagen, ce moteur à six cylindres a été installé dans une variété impressionnante de modèles, notamment la Golf Mk3, le Corrado et le Passat. Au fil des années, environ 1,87 million d’exemplaires ont été produits, attestant de sa popularité durable auprès des passionnés d’automobile.

Le VR6 se distingue par sa capacité à offrir une puissance significative tout en occupant un espace réduit sous le capot. Son design compact a permis à Volkswagen d’intégrer ce moteur dans des véhicules plus petits, sans compromettre la performance. Ce moteur a également été utilisé par d’autres marques du groupe Volkswagen, comme Porsche et Audi, ainsi que par des constructeurs extérieurs tels que Ford et Mercedes.

l’héritage du VR6

L’héritage laissé par le VR6 est indéniable. Il a non seulement propulsé certains des véhicules les plus mémorables de Volkswagen mais a également servi de base pour le développement du moteur W12. Ce dernier a continué à être produit jusqu’en juillet 2024 pour équiper les véhicules Bentley parmi les plus luxueux et performants.

Malgré l’arrêt progressif du VR6 dans certaines régions depuis le milieu des années 2010, notamment en Europe, il est resté populaire en Amérique du Nord jusqu’à récemment avec la Volkswagen Atlas. En Chine, il alimentait encore des modèles tels que le VW Talagon et l’Audi Q6 jusqu’à peu. Le dernier moteur VR6 aurait été assemblé en décembre 2024 selon des sources internes au constructeur allemand.

l’évolution technologique et la fin d’une icône

L’avènement des moteurs quatre cylindres turbo modernes a progressivement relégué le VR6 au second plan. Ces nouveaux moteurs sont non seulement plus légers et compacts mais offrent aussi une puissance et un couple élevés tout en consommant moins de carburant. Cela permet à Volkswagen de standardiser davantage ses lignes de production avec un seul type de moteur pouvant équiper plusieurs modèles.

Même si son temps est révolu, le VR6 continue d’être célébré comme un symbole majeur d’innovation technique et d’accomplissement mécanique au sein du monde automobile. Les amateurs se souviennent avec nostalgie des performances éblouissantes qu’il offrait autrefois, notamment sur les versions sportives comme celle du Golf R32 qui captivait tant par sa vitesse que par sa sonorité distincte.