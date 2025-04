Fin du triangle de signalisation – Place à un nouvel accessoire de sécurité

Le triangle de signalisation, fidèle compagnon des automobilistes pendant des décennies, s’apprête à tirer sa révérence au profit d’une innovation plus sécuritaire. Ce changement, initié par l’Espagne, marque un tournant dans l’approche de la sécurité routière et pourrait bien s’étendre à d’autres pays européens dans les années à venir.

Pourquoi remplacer le triangle de signalisation ?

Depuis longtemps, le triangle rouge réfléchissant fait partie de l’équipement obligatoire de tout véhicule. Sa mission : alerter les conducteurs approchant d’un véhicule immobilisé. Mais cette solution présente un défaut majeur – elle oblige le conducteur à sortir de son véhicule pour placer le dispositif sur la chaussée.

Cette manœuvre s’avère extrêmement dangereuse, surtout sur les voies rapides où les véhicules roulent à plus de 130 km/h, ou par mauvais temps lorsque la visibilité est réduite. De nombreux accidents mortels se sont produits lors de la mise en place de ces triangles, des drames qui auraient pu être évités avec un système plus adapté.

Le phare V16 : la solution qui sauve des vies

Face à cette problématique, la Direction Générale du Trafic espagnole a pris une décision pionnière : remplacer le triangle par un phare lumineux aux normes V16 qui se fixe directement sur le toit du véhicule.

L’avantage est évident : le conducteur reste à l’intérieur de son habitacle pour activer le signal d’alerte. Un simple geste du bras par la fenêtre ou le toit ouvrant suffit pour installer ce dispositif magnétique, éliminant ainsi le risque de collision avec un véhicule en circulation.

Ce phare deviendra obligatoire en Espagne à partir du 1er janvier 2026. D’ici là, les automobilistes espagnols peuvent utiliser l’un ou l’autre des dispositifs sans risque d’amende. À noter que les véhicules immatriculés hors d’Espagne pourront encore utiliser le triangle au-delà de cette date.

Une technologie connectée pour une assistance rapide

Ce nouveau dispositif va bien au-delà d’un simple signal lumineux. Les modèles homologués intègrent une connexion au réseau mobile qui transmet automatiquement la position GPS du véhicule toutes les 100 secondes aux services d’urgence et aux autorités routières.

Cette géolocalisation en temps réel permet une intervention plus rapide des secours en cas de panne ou d’accident. (Un vrai plus quand on se retrouve bloqué au milieu de nulle part avec zéro barre de réseau sur son téléphone !) Seules les données de position sont transmises, et uniquement durant l’activation du phare, garantissant le respect de la vie privée des usagers.

Qu’en est-il pour les automobilistes français ?

Bien que cette réglementation soit pour l’instant propre à l’Espagne, la France pourrait suivre cette tendance dans les années à venir. D’ailleurs, plusieurs constructeurs anticipent déjà ce changement en équipant leurs nouveaux modèles avec ces phares V16 en remplacement du traditionnel triangle.

Toyota et Lexus figurent parmi les marques qui proposent désormais ce dispositif en équipement standard sur leurs véhicules, y compris ceux vendus sur le marché français. D’autres constructeurs devraient rapidement emboîter le pas.

Pour les automobilistes français qui voyagent fréquemment en Espagne, l’acquisition anticipée d’un phare V16 homologué pourrait s’avérer judicieuse. Ces dispositifs sont disponibles dans les magasins spécialisés et sur internet, avec des prix variant entre 20 et 50 euros selon les fonctionnalités.

Une évolution logique face aux enjeux de sécurité modernes

Cette évolution vers un dispositif plus sûr illustre comment la sécurité routière s’adapte aux réalités du trafic contemporain. Avec des autoroutes de plus en plus fréquentées et des véhicules plus rapides, le risque d’accident lors de l’installation d’un triangle était devenu trop élevé.

Le phare V16 représente-t-il l’avenir de la signalisation d’urgence pour tous les pays européens ? La question mérite d’être posée, car cette technologie simple mais efficace pourrait sauver de nombreuses vies sur nos routes.

Avez-vous déjà vécu une situation dangereuse en installant un triangle de signalisation ? Ce type d’innovation vous semble-t-il utile pour améliorer la sécurité sur nos routes ?