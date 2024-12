Fiat révolutionne le marché avec des voitures électriques dès 15 700 euros

Ce que vous devez retenir Le constructeur italien Fiat, en collaboration avec Stellantis Financial Service, anticipe les subventions du Plan MOVES III pour lancer une campagne agressive de promotion de ses véhicules électriques.

Un soutien financier stratégique

Le constructeur italien Fiat, en collaboration avec Stellantis Financial Service, anticipe les subventions du Plan MOVES III pour lancer une campagne agressive de promotion de ses véhicules électriques. Le Plan MOVES III a récemment reçu une extension afin d’épuiser les fonds alloués pour encourager l’achat de véhicules écologiques. Alors que la date limite approche (initialement fixée au 31 décembre), il reste encore environ 300 millions d’euros à distribuer. Cela pousse plusieurs fabricants automobiles à intensifier leurs efforts pour attirer les acheteurs potentiels. Parmi eux, Fiat se distingue en offrant la possibilité d’acquérir un modèle électrique à partir de seulement 15 700 euros. Cet exploit est rendu possible par l’avance des 7 000 euros correspondant aux aides du Plan MOVES III par Stellantis. L’un des obstacles majeurs du plan d’incitation gouvernemental était les délais prolongés pour obtenir les aides financières. Les clients se retrouvaient souvent à attendre plus de deux ans avant de recevoir leur prime, et ce malgré l’acquisition préalable de leurs véhicules. Fiat, parmi d’autres marques engagées dans cette initiative, a choisi de pallier ce problème en avançant directement ces fonds au client final.

Des offres attractives sur le fiat 500e et le fiat 600e

Fiat propose ses célèbres modèles électriques – le Fiat 500e et le Fiat 600e – avec des réductions notables grâce aux aides anticipées. En tête de liste des offres spéciales figure la possibilité d’acheter un Fiat 500 électrique dès 15 700 euros, incluant déjà l’avance de l’aide du Plan MOVES III sous condition de mise au rebut d’un ancien véhicule. Côté financement, un engagement mensuel commence à partir de seulement 89 euros avec un apport initial de 3 619,37 euros. Le modèle urbain du segment A entièrement électrique se décline en deux versions : l’une offrant une autonomie de 190 kilomètres par charge et l’autre atteignant jusqu’à 320 kilomètres homologués. Quant au SUV Fiat 600e du segment B, il est disponible dès 99 euros par mois moyennant un apport personnel de 5 113,15 euros si vous financez via Stellantis Financial Service.Ce modèle arbore une silhouette compacte mais robuste avec ses 4,17 mètres de longueur. En version électrique, son autonomie dépasse largement les attentes avec plus de 400 kilomètres par charge (atteignant même jusqu’à 600 kilomètres en cycle urbain WLTP).

Une solution complète pour une expérience utilisateur améliorée

Avec chaque achat ou location longue durée des modèles électriques Fiat, e-Solutions inclut une borne easyWallbox assurant une recharge efficace. Pour enrichir davantage l’expérience utilisateur lors de l’acquisition d’une voiture électrique chez Fiat – que ce soit par achat direct ou via leasing –, la division e-Solutions offre une station easyWallbox fonctionnant à partir d’une prise domestique standard (2,3 kW) ainsi qu’à partir d’une installation professionnelle (7,4 kW). Cette initiative vise non seulement à faciliter la transition vers les véhicules électriques mais aussi à garantir aux utilisateurs finaux un accès simple et pratique aux infrastructures nécessaires.L’intégration harmonieuse entre technologie automobile avancée et solutions énergétiques innovantes place Fiat comme précurseur dans cette industrie en pleine transformation. L’engagement continu envers l’innovation durable est évident alors que la marque italienne redéfinit sa stratégie marketing autour des tendances actuelles vers plus d’écologie.