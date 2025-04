Fiat Fastback : le futur coupé SUV italien qui enrichira la gamme Grande Panda en 2026

La Fiat Fastback se prépare à faire son entrée sur le marché européen en 2026. Ce nouveau SUV coupé de la marque italienne viendra compléter la gamme du Grande Panda avec un modèle plus grand et plus sportif. Quelles sont les caractéristiques techniques et le positionnement de ce véhicule qui fait déjà parler de lui ? Plongeons dans les détails de ce modèle prometteur.

Une stratégie mondiale pour la marque turinoise

Le constructeur italien mise beaucoup sur ce nouveau modèle pour le marché européen. Et il a de bonnes raisons d’être optimiste ! La version actuelle du Fastback connaît un franc succès en Amérique du Sud, et l’exemple du Renault Arkana montre qu’il existe bien un public pour ce type de SUV coupé en Europe.

Mais attention, le modèle destiné au Vieux Continent sera très différent de celui commercialisé au Brésil. Il s’appuiera sur le design et les technologies introduits par le Grande Panda, suivant la nouvelle philosophie de la marque qui conçoit désormais ses véhicules pour une diffusion mondiale (on peut parfois se demander pourquoi ils ont mis tant de temps à adopter cette approche !).

Après le lancement du Grande Panda — qui sera aussi proposé au Brésil — viendra donc ce que certains surnomment déjà le « Pandissima » ou « Giga Panda« , renforçant ainsi la stratégie globale de Fiat.

Un mariage entre tradition et modernité

Le nouveau Panda Fastback cherche à combiner l’ADN historique du modèle emblématique avec les tendances actuelles de l’industrie automobile. Avec une longueur d’environ 4,35 mètres, ce nouveau crossover offrira des espaces intérieurs plus généreux et bénéficiera des technologies électrifiées développées par le groupe Stellantis.

Sa silhouette dynamique et ses proportions de coupé, surtout à l’arrière, lui donneront une allure plus sportive que son petit frère. Le toit incliné de type fastback, associé à des feux arrière horizontaux, accentuera sa largeur et son aspect athlétique.

Question look, les images non officielles qui circulent suggèrent un véhicule aux lignes fluides et à la posture assurée sur la route. Allez-vous craquer pour son style qui se veut à la fois moderne et fidèle à l’esprit Fiat ?

Des motorisations en phase avec l’ère du temps

Le Fastback sera proposé avec deux types de motorisations. La version de base embarquera un moteur essence 1.2 litre développant 100 chevaux, associé à une hybridation légère (mild hybrid 48V) et une boîte automatique à double embrayage à 6 rapports.

Pour les adeptes de l’électrique, une version 100% électrique sera également disponible. Équipée d’un moteur de 113 chevaux et d’une batterie de 44 kWh, elle offrira une autonomie allant jusqu’à 320 kilomètres selon le cycle WLTP.

Ces choix techniques reflètent la volonté de Fiat de rester dans l’air du temps tout en proposant diverses options pour répondre aux besoins variés des automobilistes européens (qui ne sont pas tous prêts à sauter le pas de l’électrique, reconnaissons-le).

Un habitacle moderne aux accents italiens

L’intérieur du Fastback se distinguera par un design moderne inspiré de la tradition Fiat. L’habitacle intégrera un tableau de bord numérique avec un écran de 10 pouces pour les instruments, complété par un système multimédia doté d’un écran de 10,25 pouces.

On peut s’attendre à des matériaux de qualité et à une ergonomie pensée pour le confort des passagers, tout en conservant cette touche italienne qui fait le charme des véhicules de la marque.

Production et marchés ciblés

Bien que le lieu de production n’ait pas encore été officiellement annoncé, les informations les plus fiables pointent vers l’usine de Kenitra au Maroc pour les exemplaires destinés aux marchés européens.

La production pour l’Amérique latine continuera quant à elle au Brésil, où des versions fonctionnant à l’éthanol seront également proposées — une spécificité adaptée aux préférences locales.

Le positionnement tarifaire n’a pas encore été révélé, mais on peut imaginer que le Fastback se situera dans une fourchette de prix avoisinant les 25 000 à 35 000 euros selon les finitions et motorisations, pour rester compétitif face à des modèles comme le Renault Arkana.

Avec ce nouveau modèle, Fiat étoffe sa présence sur le segment en vogue des SUV coupés, tout en restant fidèle à sa nouvelle philosophie de design incarnée par le Grande Panda. Les passionnés d’automobile et les amateurs de la marque italienne devront faire preuve d’un peu de patience avant de découvrir la version définitive de ce véhicule qui promet de ne pas passer inaperçu sur nos routes.