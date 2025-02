Ferrari récompense ses employés avec une prime exceptionnelle de 14 000 euros

Ce que vous devez retenir Ferrari a enregistré un chiffre d’affaires de 6,67 milliards d’euros en 2024, soit une progression de 11,8% par rapport à l’année précédente.

Dans un geste qui illustre parfaitement sa politique de valorisation des ressources humaines, Ferrari vient d’annoncer une prime exceptionnelle pour ses employés. Cette décision s’inscrit dans une année 2024 particulièrement florissante pour le constructeur italien de voitures de luxe.

Une performance financière remarquable

Les chiffres parlent d’eux-mêmes : Ferrari a enregistré un chiffre d’affaires de 6,67 milliards d’euros en 2024, soit une progression de 11,8% par rapport à l’année précédente. Les ventes ont atteint 13 752 véhicules, dépassant de 89 unités les résultats de 2023. Ces performances illustrent la solidité du modèle économique de la marque au cheval cabré.

Une prime qui reflète l’excellence collective

Pour récompenser ses 5 000 salariés qui ont contribué à ces résultats exceptionnels, Ferrari a décidé d’attribuer une prime de 14 000 euros par personne. C’est 900 euros de plus que la prime versée en 2023, qui s’élevait à 13 500 euros. (Un montant qui ferait rêver plus d’un salarié du secteur automobile !)

L’innovation au cœur de la stratégie

La réussite de Ferrari ne se limite pas aux aspects financiers. La marque poursuit sa transformation technologique avec l’inauguration d’un nouveau bâtiment dédié à l’électrification, baptisé e-building. Le constructeur prépare également l’arrivée de son nouveau modèle F80, tout en intensifiant ses investissements dans la mobilité électrique.

Une vision d’avenir ambitieuse

La stratégie de Ferrari s’articule autour de plusieurs axes : le développement de motorisations hybrides et électriques, la recherche sur les batteries nouvelle génération, et le maintien de l’excellence artisanale qui fait sa réputation. La marque réussit ainsi le tour de force de conjuguer tradition et innovation.

Cette politique de rémunération généreuse s’accompagne d’investissements massifs dans l’outil industriel. Ferrari modernise ses installations de Maranello pour préparer l’avenir, avec un focus particulier sur les technologies vertes et la digitalisation des processus de production.

Un modèle social inspirant

La politique salariale de Ferrari démontre qu’il est possible de conjuguer performance économique et reconnaissance des salariés. Cette approche contribue à maintenir un niveau d’engagement élevé et une qualité de production exceptionnelle. (Et quand on connaît le prix des Ferrari, on comprend mieux pourquoi la qualité est si importante !)

Les résultats commerciaux témoignent de la pertinence de cette stratégie : la demande pour les modèles Ferrari ne faiblit pas, même sur des segments ultra-premium où la concurrence s’intensifie. La marque maintient son positionnement unique, entre performance sportive et luxe absolu.