Ferrari rafle trois prestigieux prix de design avec ses dernières créations

La Ferrari continue de dominer l’univers du design automobile. Cette fois, c’est l’organisme allemand Red Dot qui vient de récompenser trois modèles de la marque au cheval cabré avec le très convoité label « Best of the Best » dans la catégorie design produit.

Un triplé historique pour le constructeur italien

Les Ferrari F80, 12Cilindri et 12Cilindri Spider viennent d’être couronnées par ce prix de référence mondiale. La cérémonie officielle de remise des trophées se déroulera le 8 juillet 2025 à Essen, en Allemagne.

Ce succès n’est pas un coup de chance. Depuis onze ans, Ferrari accumule les récompenses avec un total de 32 prix Red Dot – un record absolu qu’aucun autre constructeur automobile n’a réussi à égaler. Depuis 2015, la firme de Maranello s’est vue attribuer treize fois ce fameux « Best of the Best ». Pas mal pour des prix qui existent depuis 1955 et fêtent cette année leur 71e anniversaire.

Les 12Cilindri, un retour aux sources réussi

Vous vous souvenez des somptueuses GT Ferrari des années 50 et 60 ? Les nouvelles 12Cilindri et 12Cilindri Spider puisent directement dans cet héritage légendaire. Ces créatures affichent un style qui mélange élégance intemporelle et modernité assumée.

Sous le capot avant (oui, c’est rare chez Ferrari aujourd’hui), on trouve un moteur V12 atmosphérique de 6,5 litres qui développe la bagatelle de 818 chevaux. Cette mécanique offre ce caractère sonore si particulier que les puristes adorent.

La version Spider mérite qu’on s’y attarde. Sa capote rigide escamotable transforme la berlinette en cabriolet en seulement 14 secondes. Pratique pour profiter du soleil méditerranéen ou simplement pour entendre rugir ce V12 sans filtre.

La technologie moderne au service de l’émotion

Ces Ferrari nouvelle génération ne se contentent pas de jouer la carte nostalgique. Elles embarquent des technologies de pointe qui transforment l’expérience de conduite tout en préservant cette connexion émotionnelle si chère à la marque.

La F80, l’hypercar qui repousse les limites

Passons maintenant au gros morceau : la Ferrari F80. Cette hypercar sera produite à seulement 799 exemplaires – autant dire qu’elle est déjà vendue avant même d’être officiellement présentée au public.

Son châssis en fibre de carbone abrite une mécanique hybride d’une puissance délirante : 1 200 chevaux. Cette cavalerie se répartit entre un moteur V6 biturbo de 3 litres qui produit 900 chevaux et un moteur électrique de 300 chevaux alimenté par un système haute tension de 800 volts.

Le V6 en question n’est pas n’importe lequel. Il s’agit d’une évolution directe du bloc qui équipe la 499P, cette même auto qui a remporté les 24 Heures du Mans en 2023 et 2024. Ferrari transpose donc directement sa technologie de compétition sur route.

Une aérodynamique de formule 1

À 250 km/h, cette F80 génère 1 050 kilos de force d’appui – de quoi la coller littéralement au bitume. Cette prouesse aérodynamique (inspirée des monoplaces de Formule 1) lui permet d’atteindre des performances stratosphériques sur circuit.

Pourquoi ces prix comptent-ils autant ?

Les Red Dot Awards ne récompensent pas que la beauté pure. Ces jurys internationaux évaluent l’innovation, la fonctionnalité, l’ergonomie et la qualité de fabrication. Recevoir ces distinctions valide donc l’approche globale de Ferrari : créer des automobiles qui séduisent autant par leur esthétique que par leurs prouesses techniques.

Cette reconnaissance internationale confirme que Ferrari maîtrise parfaitement l’équilibre entre tradition et innovation. Ses designers arrivent à créer des lignes intemporelles tout en intégrant les contraintes techniques modernes – aérodynamisme, sécurité, électrification.

Dans un monde automobile en pleine mutation, ces prix démontrent que l’excellence italienne continue de faire référence. Ferrari prouve une fois de plus qu’elle sait réinventer ses codes sans jamais perdre son âme.