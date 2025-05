Ferrari Purosangue Mansory : la transformation la plus radicale jamais vue

Quand on pense que Mansory ne peut plus nous surprendre, le préparateur allemand revient avec une création qui défie l’imagination. Sa dernière interprétation de la Ferrari Purosangue dépasse tous les codes, transformant le SUV italien en une machine totalement méconnaissable.

La naissance de la « Pugnator Tricolore »

Baptisée « Pugnator Tricolore », cette création pousse le concept de personnalisation automobile dans ses derniers retranchements. Alors que Mansory avait déjà proposé une première version de la Purosangue en septembre 2024, cette nouvelle déclinaison va bien plus loin dans l’extravagance.

Les photos parlent d’elles-mêmes : cette Ferrari n’a plus rien à voir avec le modèle d’origine. Le préparateur a complètement repensé l’aérodynamique avec un kit carrosserie d’une agressivité rare.

Un arsenal aérodynamique hors normes

L’élément le plus frappant reste sans doute ce double aileron qui trône fièrement sur le toit. La première version « Pugnator » possédait déjà un appendice aérodynamique imposant, mais cette Tricolore va encore plus loin avec un second aileron de type « col de cygne ».

À l’arrière, un diffuseur massif accueille quatre sorties d’échappement centrées, créant une signature visuelle unique. Les flancs n’échappent pas à ce traitement radical : prises d’air surdimensionnées sur les ailes, élargisseurs de voies prononcés et jupes latérales sculptées transforment complètement le profil de la voiture.

Et que dire de ces jantes sombres de 55 cm à l’avant et 58 cm à l’arrière ? Elles accentuent encore davantage le caractère imposant de l’ensemble (on en oublierait presque qu’il s’agit d’un SUV).

Le tricolore italien à l’honneur

Le nom « Tricolore » prend tout son sens avec cette livrée qui rend hommage au drapeau italien. Vert, rouge et blanc se mélangent sur la carrosserie dans un jeu de couleurs audacieux. Cette palette chromatique se retrouve également dans l’habitacle, sur les sièges, les panneaux de portes, la console centrale et le tableau de bord.

Paradoxalement, l’intérieur semble moins exubérant que l’extérieur. Les trois couleurs s’harmonisent plutôt bien dans cet écrin de luxe, créant une ambiance plus subtile qu’on ne pourrait l’imaginer au premier regard.

Performances : quand les chevaux s’emballent

Sous le capot, Mansory n’a pas chômé non plus. Le V12 atmosphérique de 6,5 litres de la Purosangue a bénéficié d’une reprogrammation électronique et d’un système d’échappement sport. Résultat ? La puissance grimpe de 725 à 755 chevaux, tandis que le couple passe de 716 à 729 Nm.

Ces 30 chevaux supplémentaires peuvent paraître modestes face à l’ampleur de la transformation visuelle. Mais rappelons-nous que la Purosangue d’origine n’était déjà pas en manque de tempérament !

Entre fascination et questionnement

Cette Pugnator Tricolore divise forcément. D’un côté, on admire la technicité et l’audace de Mansory, capable de repenser complètement une Ferrari. De l’autre, on peut s’interroger sur la nécessité d’une telle transformation.

Cette approche maximaliste correspond-elle vraiment aux attentes des propriétaires de Ferrari ? La question mérite d’être posée. Certains y verront une œuvre d’art automobile unique, d’autres une dénaturation du raffinement italien.

Une chose est sûre : avec cette Purosangue Tricolore, Mansory ne laisse personne indifférent. Le préparateur allemand confirme sa réputation de créateur de pièces uniques, pour le meilleur ou pour le pire selon les goûts de chacun.

Au final, cette création interroge sur les limites de la personnalisation automobile. Jusqu’où peut-on aller sans perdre l’âme d’une voiture ? La réponse appartient à chaque passionné, mais une chose est certaine : cette Purosangue ne passera jamais inaperçue sur nos routes françaises.